Квартет чемпионов Европы и стареющий Беккенбауэр. Новая команда мечты Хаппеля

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вчера, 08:00

«Соккер.ру» начинает серию рассказов о самых славных временах «Гамбурга».

Первая половина восьмидесятых – золотая пора в истории «Гамбурга». Блестящая команда Эрнста Хаппеля дважды становилась чемпионом Германии, выигрывала Кубок чемпионов, а главное – показывала яркую, результативную, приятную глазу игру. И хотя тот «Гамбург» упустил из рук ещё несколько трофеев, да и век команды был недолог, именно тот период болельщики вспоминают с ностальгией и рассказывают о нём тем, кто не мог видеть игры Кальтца, Магата, Хрубеша и других героев тех времён. Тем более что «красноштанники» в последнее время постоянно огорчают своих поклонников.

Мастер без диплома

В мае восемьдесят первого спортивный директор «Гамбурга», в недавнем прошлом выдающийся немецкий футболист Гюнтер Нетцер, отправился в бельгийский город Льеж для переговоров с тренером «Стандарда» Эрнстом Хаппелем. Нетцер готовился к тяжёлому разговору, но Хаппель согласился довольно быстро. Правда, не забыл выбить себе немаленький гонорар, но к такому повороту событий менеджер «красноштанников» был готов – услуги одного из сильнейших тренеров мира не могли быть дешёвыми. Кроме того, немаловажную роль сыграл и личностный фактор. Хаппель очень уважал Нетцера-игрока и не менее уважительно относился к работе Нетцера-функционера.

Тремя годами ранее Нетцер, едва занявший высокий пост в «Гамбурге», уже пытался пригласить Хаппеля, и даже получил согласие австрийца, под руководством которого сборная Голландии едва не стала чемпионом мира. Но Немецкий футбольный союз зажёг перед Хаппелем красный свет, сославшись на отсутствие у австрийского тренера германского тренерского диплома. В послужном списке австрийца значились не только позолоченные медали чемпионата мира-1978, но и выигрыш Кубка чемпионов с «Фейеноордом» в семидесятом, и участие в финале главного клубного турнира Европы со скромным по составу и возможностям «Брюгге», и многое другое. Ранее мы уже писали об этих подвигах выдающегося австрийского тренера. От приглашения Хаппеля пришлось отказаться, и «Гамбург» возглавил югославский специалист Бранко Зебец.

Но в восемьдесят первом всё получилось, даром что корочкой Хаппель так и не обзавёлся. Невольно помог ему давний оппонент в очном и заочном противостоянии Ринус Михелс. У голландца тоже не было сертификата, но «Кёльну» удалось добиться разрешения в виде исключения. Поэтому Нетцер был готов использовать этот прецедент – «Кёльну» можно брать тренера без диплома, а мы чем хуже. Но на этот раз Немецкий футбольный союз особо не противился.

Пьянству бой

У руководства «Гамбурга» всё же были некоторые сомнения относительно 56-летнего австрийца. Незадолго до своего приглашения в Бундеслигу Хаппель угодил в ДТП , находясь в подпитии. Эрнст не только дымил как паровоз, но и был большим любителем выпить. Это обстоятельство и смущало, ведь не так давно в похожую историю попал тренер «Гамбурга» Бранко Зебец. На его фоне Эрнст выглядел трезвенником.

Пьяница хочет – пьёт, не хочет – не пьёт. Алкоголик же пьёт, когда хочет, и когда не хочет, тоже пьёт. Зебец перешагнул эту тонкую грань в бытность тренером «Гамбурга». Бранко пил ежедневно, много и вёл себя при этом неадекватно. Диабет, гипертония, язва, из-за которой пришлось удалить пол-желудка, — всё нипочём. Какое-то время Бранко держал себя в руках, но весной восьмидесятого попал в аварию – разбил машину и лишился водительских прав. Больше его ничего не сдерживало. После того, как «Гамбург» упустил чемпионский титул и проиграл в финале Кубка чемпионов английскому «Ноттингем Форест», Зебец слетел с катушек, и привычка превратилась в болезнь. Тренер прикладывался к бутылке в раздевалке в присутствии игроков, мог потягивать из фляжки во время игры, а уж после матча… Были случаи, когда Зебец в перерыве благодарил футболистов за игру и напутствовал готовиться к следующему матчу. При этом Бранко был чрезвычайно строг и требователен к подопечным, а так же нетерпелив к нарушениям дисциплины. Он любил обзванивать команду в пол-одиннадцатого вечера, и горе было тому, кого не оказывалось дома. Супруга тренера также участвовала в воспитательной работе. Всё это выглядело весьма комично в свете проблем самого Зебеца.

Несмотря на свой порок, Бранко Зебец был первоклассным тренером. Про его «Гамбург» наш сайт уже публиковал материал, напомню лишь, что при Бранко «красноштанники» впервые выиграли Бундеслигу, были близки к защите чемпионского титула и дошли до финала Кубка чемпионов. Но болезнь стремительно прогрессировала. В декабре восьмидесятого «Гамбург» в блестящем стиле разгромил «Мюнхен 1860», а тренер отметил этот успех ещё до пресс-конференции. Гюнтер Нетцер чувствовал, что и без того словоохотливый Зебец наговорит лишнего, поэтому посоветовал Бранко не встречаться с журналистами. Лучше б этого не делал, ибо Зебец в весьма грубой форме попросил менеджера не лезть не в свои дела. Терпеть подобное больше было нельзя, и утром следующего дня Бранко был уволен. «Гамбург» к тому времени шёл первым.

Верный помощник

Остаток сезона-1980/81 «красноштанники» провели под руководством Александара «Санчо» Ристича, работавшего помощником у Зебеца. «Гамбург» занял второе место, пропустив вперёд «Баварию». Из Кубка УЕФА HSV вылетел ещё при Бранко, получив дома 0:5 от «Сент-Этьена». Ристич сумел сохранить прекрасную команду, оставленную ему бывшим начальником. Верный Санчо Панса Зебеца понимал, что является фигурой временной, но новый тренер предложил югославу войти в его штаб. Ристич на протяжении двух сезонов помогал Хаппелю, после чего возглавил «Айнтрахт» из Брауншвейга – клуб, где он успел и поиграть, и поработать до прихода в «Гамбург».

К заслугам Александара Ристича стоит отнести выбор основного вратаря. Летом восьмидесятого «Гамбург» покинул их первый номер – Руди Каргус перебрался в «Нюрнберг». Зато появились Юпп Койтка из «Рот-Вайс» и Ули Штайн из «Арминии». 28-летний Койтка, отыгравший несколько сезонов за «Айнтрахт» из Франкфурта, котировался выше своего более молодого коллеги. Он и начал сезон в качестве основного. Но пара провальных матчей – с «Сент-Этьеном» (0:5) и с дортмундской «Боруссией» (2:6) заставили усомниться в правильности такого выбора. Юпп частенько играл сам по себе, независимо от обороны. В то время как Ули очень быстро наладил взаимодействие с защитниками, гонял старожилов HSV нещадно. Даже самому Францу Беккенбауэру попадало. Но всё для пользы дела. Ристич заметил, что Штайн пропускает меньше, и оборона при нём действует надёжнее. Поэтому при передаче дел Хаппелю югослав посоветовал чаще доверять Ули. В результате Штайн стал одним из сильнейших вратарей Бундеслиги и не только, получил прозвище «Великий и ужасный», а Койтка остался одним из многих.

«Гамбург» располагал хорошим подбором игроков. Сразу четыре футболиста стали чемпионами Европы в 1980 году. Это правый защитник Манфред Кальтц, полузащитники Каспер Мемеринг и Феликс Магат, нападающий Хорст Хрубеш. Последний и стал главным героем финала, забив оба мяча в ворота бельгийцев. Хорошую связку центральных защитников составляли Дитмар Якобс и Юрген Гро. Не вызывался в сборную Западной Германии, но по-прежнему был хорош один из первых темнокожих немецких футболистов полузащитник Джимми Хартвиг. Стремительно прогрессировал ещё один игрок средней линии 21-летний Хольгер Хиронимус, вытеснивший из основы Вилли Райманна. В паре с Хрубешем играл способный нападающий Юрген Милевски. Но самым известным футболистом HSV был вне всяких сомнений Франц Беккенбауэр.

Предпенсионная миссия Беккенбауэра

Кайзеру Францу было уже 35 лет. Выиграв всё, что с «Баварией» и сборной Западной Германии Беккенбауэр уехал в Америку, где играл за «Нью-Йорк Космос». За три года легенде мирового футбола наскучило в НАСЛ. Он был не прочь вернуться, но «Бавария» не спешила. И тут последовало приглашение от Гюнтера Нетцера, с которым Франц сражался по разные стороны футбольных баррикад. Если вы не забыли, то Гюнтер был лидером мёнхенгладбахской «Боруссии». Однако между двумя выдающимися футболистами установились хорошие отношения. «Да я скорее умру, чем перейду в „Гамбург“, — говорил Франц. Но Нетцер и тогда ещё работавший в клубе Бранко Зебец убедили Беккенбауэра, что надеть белую футболку, красные трусы и синие гетры вовсе не смертельно и не зазорно. Так в рядах „красноштанников“ появился звёздный новичок, который был полезен в первую очередь своим присутствием.

Вот такое богатое наследство досталось Эрнсту Хаппелю от Бранко Зебеца и Александара Ристича. Как он им воспользовался — узнаете во второй части.