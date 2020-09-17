Побеждали «Баварию» и Фергюсона. Становление лучшей команды Германии начала 80-х

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вчера, 09:31

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Гамбурге» Эрнста Хаппеля. На очереди сезон-1981/1982.

В первой части вы могли узнать, как спортивному директору HSV Гюнтеру Нетцеру удалось пригласить в Гамбург одного из сильнейших тренеров той поры Эрнста Хаппеля. Австрийский специалист принял очень сильную команду, которую осталось довести до совершенства. А именно — выиграть трофеи. Как национальные, так и международные.

Вперёд, за трофеями

Хаппель не стал резко менять состав — в этом не было необходимости. Ушли ветераны — защитник Иван Бульян и Вилли Рейманн, а также игрок средней линии Вернер Дрессель. Новобранцев было тоже трое — полузащитник Дитер Крамер и два нападающих — югослав Бориша Джорджевич и датчанин Ларс Баструп Йоргенсен. Из них только последний смог усилить состав «красноштанников».

Основной вратарь — Ули Штайн. Юпп Койткка прочно присел на лавочку. На правом крае хозяйничал Манфред Кальтц, который не только прекрасно справлялся с оборонительной работой, но был чрезвычайно полезен и в атаке. Фланговые проходы, удары, прострелы и его знаменитый «банан» — навес на белобрысую голову Хорста Хрубеша. Слева Хаппель мог использовать и Юргена Гро, и Бернда Веймайера. В центре пару основных защитников составляли Дитмар Якобс и Хольшер Хиронимус. При необходимости мог сместиться в центр Гро. Иногда выходил знаменитый Франц Беккенбауэр. Имелся ещё один центральный защитник — Петер Хиден. Мощная средняя линия, где ключевыми фигурами были два немецких футболиста не вполне арийской внешности, сыновья американских солдат — темнокожий Джимми Хартвиг и латинос Феликс Магат. Рядом с ними действовал опытный Каспер Мемеринг и молодой Томас фон Хезен. В резерве — Михаэль Шрёдер и Дитер Крамер. Место Хорста Хрубеша в стартовом составе не ставилось под сомнение, а Ларс Баструп вытеснил из основы Юргена Милевски. Ещё пара запасных — Бориша Джорджевич и Ральф Бруннеккер.

В предыдущем чемпионате HSV занял второе место после «Баварии», поэтому несложно догадаться, какой результат ждали в клубе от Хаппеля. Только первое место. И в первом же матче «красноштанники» продемонстрировали свои чемпионские амбиции, уверенно обыграв «Айнтрахт» из Брауншвейга — 4:2. Но в двух следующих турах «Гамбург» довольствовался мирными исходами — в Кайзерслаутерне и дома с дортмундской «Боруссией». Затем последовали уверенные победы над «Нюрнбергом» (3:0) и «Кёльном» (3:1). Команда Хаппеля — вторая в таблице. Впереди только «Бавария» — десять очков из десяти.

Во Франкфурте «Гамбург» вёл 2:1 после дубля Хартвига, но в итоге уступил 2:3. Но и чемпион тоже проиграл — и тоже «Айнтрахту», только брауншвейгскому. Поэтому вверху таблицы мало что изменилось. Тем временем настала пора старта в Кубке УЕФА . HSV начинал домашним матчем с «Утрехтом», где считался фаворитом. Поэтому холодным душем стало домашнее поражение с результатом 0:1. Вратарь гостей Ханс ван Брёкелен был в тот вечер непробиваем.

Серию неудач продолжил проигрыш «Бохуму», после которого команда Хаппеля оказалась на шестой позиции. Нужно было поправлять дела. Под горячую руку угодил «Дуйсбург» — 7:0. И это без травмированного Хрубеша. Подняв себе настроение, «Гамбург» поехал в Голландию на ответный матч Кубка УЕФА . Тут уж будущий чемпион Европы ван Брёкелен перевыполнил норму по пропущенным мячам — три в первом тайме, три после перерыва. В итоге — убедительная победа гостей со счетом 6:3, при том, что большую часть матча соперники играли 10 на 10. В конце первого тайма в раздевалку отправились Ян Ваутерс и Дитер Якобс.

Вернувшись в Германию, «красноштанники» удачно посетили Штуттгарт, где выиграли 2:1. Третье место и всего минус один от «Баварии». Выздоровевший Хрубеш забил мёнхенгладбахской «Боруссии», но удержать победный счёт не удалось. Однако «Бавария» получила 0:4 от «Кёльна» и пропустила вице-чемпиона на первое место. В Бордо «Гамбург» поехал в качестве лидера. И проиграл 1:2. Что было не критично. В отличие от ничьей с «Арминией», после которой HSV спустился с первой строки на пятую.

В конце октября предстояли две сложнейшие игры. Сначала с «Баварией», потом ответка с «Бордо». Баварцы выиграли первый тайм 1:0, но после перерыва получили четыре пробоины — две от Хрубеша, по одной от Якобса и Баструпа. Для Хаппеля было важно, чтобы его команда показала чемпиону свою силу. Хорст Хрубеш забил парочку и «Бордо», что оказалось вполне достаточно для суммарной победы и выхода в одну восьмую финала Кубка УЕФА . Две крупные победы над «Байером» (3:0) и «Дармштадтом» (6:1) снова вынесли «красноштанников» на вершину. Но расслабляться было рано — «Кёльн» уступал только из-за разницы мячей.

Усталые, но довольные

Следующим соперником в Кубке УЕФА жребий выбрал «Абердин» Алекса Фергюсона. Хрубеш снова сделал дубль, но его не хватило даже на ничью — 2:3. С тем же результатом «Гамбург» проиграл одному из самых принципиальных соперников — «Вердеру» — и уступил лидерство «Кёльну». Чувствовалось, что команда устала, а короткая скамейка запасных ограничивала возможности Хаппеля. Но до зимней паузы нужно было сыграть вторую встречу с «Абердином».

Молодой ещё, но очень амбициозный Алекс Фергюсон очень хотел переиграть Эрнста Хаппеля. Но как ни старались шотландцы, а за Хрубешем разок не уследили 0:1. После перерыва советский арбитр Ромуальдас Юшка назначил пенальти в ворота гостей. Манфреда Кальтца на поле не было, но с важной миссией справился Каспер Мемеринг. После гола Якобса счёт вырос до 3:0. Марк МакГи один мяч отыграл, подарив тем самым «донз» шанс на дополнительное время. Но оборона больше не дрогнула — 3:1. «Гамбург» пробился в четвертьфинал. Примечательно, что Беккенбауэр отыграл все 90 минут на правом фланге.

Первый круг HSV завершил третьим, а в начале второго круга и вовсе проиграл в Брауншвейге и откатился на пятое место. Три победы — 3:2 над дортмундской «Боруссией», по 6:1 с «Нюрнбергом» и «Фортуной» — позволили улучшить положение. Однако на первое место «Гамбург» вышел только в марте, к 25 туру. К тому времени был преодолён четвертьфинальный барьер в Кубке УЕФА в виде швейцарского «Ксамакса» — 3:2 дома и 1:1 в Невшателе.

Опытный Хаппель вывел команду на пик формы к апрелю. Пришла пора решающих битв на трёх фронтах. На одном из них команда из Гамбурга потерпела неудачу, уступив полуфинале национального Кубка «Нюрнбергу» 0:2. Неудача в первом полуфинале Кубка УЕФА , а именно проигрыш в югославском городе Ниш местному клубу «Раднички» была относительной — 1:2. На «Фолькспарштадион» последовал нокаутирующий реванш со счетом 5:1. То, что югославам ничего не светит, стало ясно в первые полчаса — дубль Хартвига и гол фон Хезена. В начале второго тайма фон Хезен огорчил гостей еще раз, а Магат забил пятый мяч. «Гамбург» ворвался в финал Кубка УЕФА на встречу с «Гётеборгом».

До финиша чемпионата оставалось шесть туров. HSV опережал «Кёльн» и «Баварию» на три очка. Следующий матч был как раз с баварцами, которые, разумеется, не забыли про 1:4 в первом круге и готовили страшную месть. Дитер Хёнесс в середине первого тайма отправил первый мяч в ворота Ули Штайна. Джимми Хартвиг через семь минут ответил. Но радость «красноштанников» была преждевременной. Защитник Удо Херсманн снова вывел «Баварию» вперёд. После перерыва Хёнесс забил ещё один. Тут бы мюнхенцам остановиться, осмотреться, но они пошли добивать раненого соперника. Напрасно Паль Чернаи кричал с тренерской скамейки «аккуратнее, осторожнее». Томас фон Хезен поймал хозяев на контратаке — 3:2. А через несколько минут Хорст Хрубеш продавил баварскую оборону — 3:3. Но это ещё не всё. В уже добавленное время Хрубеш загнал мяч в ворота Вальтера Юнгханса — 4:3 в пользу «Гамбурга». После этого поражения в Мюнхене поняли — защиты чемпионского титула ждать не стоит. Лучше сосредоточиться на Кубке Германии, где «Баварии» противостояли соседи из «Нюрнберга».

Счастье полным не бывает

На финиш и «Гамбург», и «Кёльн» шли тяжело. «Козлы» сумели сократить отставание до двух очков, но разница мячей +50 против +35 голосовала за HSV . Поэтому за тур до окончания чемпионата команда Хаппеля стала фактически недосягаемой. Но Серебряную салатницу «Гамбургу» вручили уже после завершения чемпионата. Положить же в этот сосуд было нечего. Кубок УЕФА уехал в Швецию.

Вы уже успели прочитать про двухраундовый финал в статье про «Гётеборг». Но на всякий случай напомню. Первый матч проходил в Швеции, на стадионе «Уллеви». Единственный гол Турда Хольмгрена обеспечил «ангелам» победу в матче, но не в финале. Большинство экспертов сходились во мнении, что на «Фолькспарштадион» команда Хаппеля порвёт шведов в клочья. Но молодой Свен-Горан Эрикссон тактически переиграл маститого оппонента. В первом тайме ошибся Кальтц, и Дан Корнелиуссон забил первый мяч. Во втором тайме Торбьорн Нильссон умчался от Якобса — 2:0. А там пенальти в ворота немцев подоспел. Стиг Фредрикссон забил третий мяч, и зрители потянулись к выходу. После игры Хаппель высоко оценил молодого коллегу. «Запомните это имя. Он станет знаменитым тренером».

Полного счастья не бывает. Однако Эрнст Хаппель с первой попытки сделал «Гамбург» чемпионом. Во второй раз в бундеслиговский период. Особенно мощно выглядел HSV во второй половине чемпионата — всего один проигрыш, и тот в январе. Выход в финал еврокубка тоже можно занести в актив. Руководство также оказалось довольно работой австрийского тренера.

Близился чемпионат мира-1982. «Гамбург» делегировал в Манншафт четверых человек — Манфреда Кальтца, Хольгера Хиронимуса, Феликса Магата и Хорста Хрубеша. Правда тренер сборной Западной Германии Юпп Дерваль взял в Испанию 19 футболистов, а трое, в том числе Хиронимус, остались дома и ждали экстренного вызова.

Ещё до начала Мундиаля-82 сыграл свой прощальный матч Франц Беккенбауэр. Попрощался, но не ушёл окончательно. Кайзер Франц отыграл ещё сезончик в «Космосе», после чего стал колумнистом в «Бильде», а потом и тренером сборной. Свою главную победу «Гамбург» одержал уже без баварской легенды. Но об этом грандиозном успехе команды Эрнста Хаппеля вы прочитаете в третьей серии.