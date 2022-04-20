Главное дерби страны в 1/4 финала Кубка России. «Спартак» хочет спасти юбилейный сезон, ЦСКА будет рад испортить праздник

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вчера, 13:57

Кто возьмет верх?

Важно знать о ЦСКА

1. ЦСКА одержал уже три победы в Кубке России 2021/22. На групповой стадии (элитный раунд) «армейцы» обыграли «Зенит-Ижевск» (4:0) и липецкий «Металлург» (2:0), а в 1/8 финала одержали волевую победу над «Сочи» (2:1).

2. Матч против «Спартака» станет первым домашним для ЦСКА в нынешнем розыгрыше Кубка России. Все три предыдущие встречи провели на выезде — в Ижевске, Липецке и Сочи.

3. ЦСКА не побеждает ровно месяц — с 20 марта, когда сделали больно «Рубину» (6:1). Довольно удивительная серия без побед, ведь «армейцы» теряли очки с аутсайдерами РПЛ : ничьи с «Уралом» и «Уфой», поражение от «Химок».

4. В пяти последних официальных матчах команда Алексея Березуцкого непременно и забивает, и пропускает (2 победы, 2 ничьих, 1 поражение).

5. Рекордсменами по количеству триумфов в Кубке России среди футболистов являются Сергей Игнашевич и Элвер Рахимич (по 7 побед). Столько же будет у Игоря Акинфеева, если он выиграет с ЦСКА нынешний розыгрыш. По шесть побед и у Алексея с Василием Березуцких, которые тренируют «армейцев». Кстати, пока только три человека выигрывали Кубок России как игроки и как тренеры: Игорь Черевченко, Дмитрий Парфенов и Сергей Семак. Березуцкие могут присоединиться к этой компании.

Важно знать о «Спартаке»

1. «Спартак», как и четыре других участника еврокубков от РПЛ , стартовал в Кубке России с 1/8 финала, где легко разобрался с «Кубанью» — 6:1.

2. В четырех последних матчах «Спартак» одержал только одну победу (3:0 над «Арсеналом») и потерпел одно поражение (0:1 от «Локомотива»), два других матча завершились со счетом 1:1. Миром разошлись с «Рубином» и «Нижним Новгородом».

3. В восьми матчах под руководством Паоло Ваноли «Спартак» одержал три победы, трижды проиграл и два раза сыграл вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 14:8.

4. В зимнее трансферное окно к «Спартаку» присоединился защитник Никита Чернов, который является воспитанником ЦСКА и провел 20 матчей за первую команду «армейцев». В матчах против «Арсенала» и «Рубина» Чернов играл с первых минут, дополнял в оборону связку Джикии и Жиго. Скорее всего, попадет в стартовый состав и на дерби. Теплый прием на « ВЭБ Арене» Никите гарантирован, хотя сам он не видит причин для ненависти:

Мой выбор может кому-то не нравиться, но ЦСКА я ничего плохого не сделал и о болельщиках всегда отзывался по-доброму. Футбол должен объединять людей.

5. 18 апреля «Спартак» отметил столетний юбилей. Учитывая тот факт, что в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «красно-белые» занимают 10-е место и не претендуют ни на что значимое, Кубок России — последний шанс спасти и подсластить этот особенный в истории клуба сезон.

Интересно знать о противостоянии ЦСКА и «Спартака»

1. На календаре середина апреля, а ЦСКА и «Спартак» проведут уже второе дерби в 2022 году. Собственно, московские клубы открыли футбольный год очной схваткой в РПЛ 26 февраля. Матч проходил на стадионе «Спартака», а выиграл ЦСКА со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме, отличились Юсуф Языджи, который по-прежнему счастлив и хочет остаться в ЦСКА , и Бактиер Зайнутдинов.

2. Алексей Березуцкий в качестве тренера выиграл 2 из 2 матчей у «Спартака», причем оба с сухим счетом — 1:0 и 2:0. По ходу игровой карьеры Алексей тоже играл против «Спартака» сверхуспешно: 19 побед и всего 3 поражения в 28 матчах.

3. ЦСКА выиграл 4 из 5 последних матчей у «Спартака». Единственное поражение на этом отрезке «армейцы» потерпели год назад, 25 апреля, когда остались в меньшинстве еще в первом тайме после удаления Ильзата Ахметова. А единственный гол на 52-й минуте забил Джордан Ларссон, который воспользовался специальным разрешением ФИФА и покинул «Спартак» по ходу специального трансферного окна.

4. ЦСКА и «Спартак» встретятся в рамках Кубка России в шестой раз. До этого было два финала (обменялись победами), два полуфинала (два успеха «армейцев») и один четвертьфинал два года назад, в котором «Спартак» вырвал победу в дополнительное время — 3:2. Таким образом, лишь в 2 из 5 матчей победитель определялся в основное время: помимо упомянутого овертайма двухлетней давности с голом Ларссона было еще две серии пенальти, в которых команды выиграли по разу.

5. Из предыдущего абзаца следует еще один приятный для ЦСКА и его фанатов факт: «Спартак» ни разу не добивался преимущества над «армейцами» в основное время пяти матчей Кубка России. Одну из своих побед «Спартак» одержал в серии пенальти финала 1994 года, а в сезоне 2019/20 команда Доменико Тедеско забила решающий мяч в дополнительное время четвертьфинальной схватки.

Составы, потери, тактика

И ЦСКА , и «Спартак» используют схему с тремя центральными защитниками, при этом у обоих тренеров есть причины задуматься о смене тактики. И не только ради того, чтобы преподнести сюрприз оппоненту. ЦСКА не смог выиграть у трех аутсайдеров, действуя по схеме 3-5-2, а среди центрбеков в каждом матче обнаруживалось слабое звено — то Бийол, то Фернандес, то Щенников.

Паоло Ваноли в матче с «Рубином» травмы заставили перестроить команду на схему с четверкой защитников, и «Спартак» выдал хороший тайм: давил, создавал моменты, собирал подборы. Возможно, эта случайная находка приведет уже к обдуманным тактическим перестановкам. Да и не только в расстановках дело: ни «Спартак», ни ЦСКА сейчас не могут похвастаться надежностью в обороне, поэтому Ваноли и Березуцкий могут отдать предпочтение атаке. Зрелищность от этого точно выиграет.

- Алексей Березуцкий может рассчитывать на всех своих футболистов, кроме Кирилла Набабкина.

- Куда больше потерь у «Спартака». Основной вратарь Селихов вернулся к тренировкам, но в последний раз Александр появлялся на поле месяц назад. Наверняка играть будет Максименко. Квинси Промес пропустил последние матчи из-за травмы, его состояние обещали оценить в день дерби. Умяров и Мозес получили повреждения в игре с «Рубином», они тоже под вопросом. Кадровые потери тоже влияют на выбор тактики.

Прогноз «Соккер.ру»: предсказывать исход дерби — дело неблагодарное, поэтому даем даже не прогноз, а пожелание. Пусть обе команды порадуют своих болельщиков голами, а судьба путевки в полуфинал решится за пределами основного времени матча.