«Ливерпуль» преследует «Сити» и может разбить «Юнайтед» без Роналду в качестве меры устрашения.

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вчера, 17:35

В первом круге было 5:0.

Турнирные стремления команд

«Ливерпуль» не сумел опередить «Манчестер Сити» по итогам очного матча в прошедшем туре, однако ничья оставила «красных» в чемпионской гонке в одном очке отставания от «горожан». Судьбу титула может решить одна осечка. В этот мид-уик «Ливерпуль» играет во вторник, а «Сити» в среду примет «Брайтон». Команда Юргена Клоппа получает хорошую возможность удвоить свое психологическое преимущество над конкурентом, полученное после победы на «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии. Три очка в матче с «Манчестер Юнайтед» выведут «Ливерпуль» на первую строчку, парни Гвардиолы выйдут завтра на поле «Этихада» без права на ошибку, а закрепощенность не лучшее состояние для созидающей команды. Футбол в этой стадии сезона всегда тесно переплетен с «играми разума».

Впрочем, чемпионские амбиции «Ливерпуля» мало волнуют «Манчестер Юнайтед», ведь у манкунианцев свои догонялки на финише сезона. После серии поражений «Арсенала» и первой за долгое время осечки «Тоттенхэма» МЮ снова включился в борьбу за попадание в топ-4. Поспособствовала этому и нервная победа над «Норвичем» с хет-триком Роналду. У «красных дьяволов» неказистая игра и странный тренер, но триумф воли в последних турах чемпионата позволит ворваться в зону Лиги чемпионов. Для «Ман Юнайтед» игра на «Энфилде» такой же финал, как и для «Ливерпуля». Команды решают разные задачи, но победа кровь из носу нужна каждому.

Последние новости

- В середине прошлой недели «Ливерпуль» оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов, устроив веселую перестрелку с «Бенфикой» на «Энфилде», а в субботу «красные» разобрались с «Сити» на «Уэмбли» и вышли в финал Кубка Англии. Таким образом, «Ливерпуль», уже выигравший Кубок Английской Лиги, продолжает претендовать на победы в АПЛ , Лиге чемпионов и Кубке Англии. Все еще могут собрать квадрупл.

- Четыре последних матча «Ливерпуль» провел против «Бенфика» (четвертьфинал Лиги чемпионов) и «Манчестер Сити» ( АПЛ и полуфинал Кубка Англии). Все матчи получились «верховыми», во всех команда Клоппа и забивала, и пропускала. Вот такая серия результатов — 3:1, 2:2, 3:3, 3:2. Всего 11 забитых мячей и 8 пропущенных. Ждем продолжения банкета в игре с МЮ ?

- Пока нет новостей о новом контракте Мохамеда Салаха. Действующее соглашение египтянина рассчитано до конца сезона 2022/23, договориться о продлении отношений пока не удается.

- Похоже, окончательно решен вопрос с новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». В понедельник инсайдеры всех мастей в один голос сообщили о том, что Эрик тен Хаг начнет следующий сезон на «Олд Траффорд». «Аякс» сделал все, чтобы удержать тренера в Амстердаме, но тен Хаг решил попытать счастья в АПЛ . МЮ заплатит 2 миллиона евро в качестве компенсации.

- Две неприятных новости связаны с португальскими легионерами «Ман Юнайтед». Трагедия произошла в семье Криштиану Роналду: один из новорожденных близнецов не выжил. Соболезнуем Криштиану и Джорджине.

- Бруну Фернандеш попал в ДТП по пути на базу клуба. Никто не пострадал, а сам португалец отделался легким испугом и готов принять участие в матче против «Ливерпуля».

«Манчестер Юнайтед» хочет отомстить за позор на «Олд Траффорд» в первом круге

Никуда не уйти от упоминания о позоре, который постиг «Манчестер Юнайтед» в матче первого круга против «Ливерпуля» на «Олд Траффорд». В логове манкунианцев команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 5:0, установив окончательный счет матча на 50-й минуте. Рвал и метал Мохамед Салах, оформивший хет-трик и добавивший к нему результативную передачу. Бессильный МЮ смог ответить только грубостью: подопечные тогда еще Оле-Гуннара Сульшера получили шесть желтых карточек и одну красную (Погба), в то время как к футболистам «Ливерпуля» не было применено ни одной дисциплинарной санкции.

Сульшер после болезненного фиаско в Северо-западном дерби продержался на тренерском мостике еще четыре матча, после чего был уволен и заменен Рангником, которого очень хвалил Юрген Клопп. Может быть, Ральфу удастся прервать серию «Манчестер Юнайтед» из семи матчей без побед над «Ливерпулем» в Премьер-Лиге? Кстати, в очных дуэлях у Рангника действительно ощутимое преимущество над Клоппом: 6 побед, 5 ничьих и только 2 поражения. Впрочем, дело было в Германии, а последний матч провели 11 лет назад. С тех пор многое изменилось.

Отдел кадров и тактики

- Юрген Клопп в последнее время ловко управляется с ротацией, чему способствует доступность всех игроков основного состава. Очевидно, будут изменения по сравнению с кубковым матчем против «Сити», немецкий тренер сделает выбор в пользу свежести.

- Ожидается возвращение в стартовый состав Жоэля Матипа и Джордана Хендерсона, наверняка будут перестановки и в линии атаки: рвутся сыграть с первых минут Диогу Жота и Роберто Фирмино. Наверняка увидим с первых минут Салаха, который набирает форму через матчи, а вот Мане поберегут, ведь Садио получил небольшое повреждение в субботу.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Тьяго — Луис Диас, Салах, Жота.

- «Манчестер Юнайтед» далеко до кадровой идиллии. Во-первых, маловероятно появление в стартовом составе Рафаэля Варана, который, скорее всего, успеет восстановиться к матчу против «Арсенала» на выходных. Во-вторых, травмы Фреда и Скотта МакТоминэя оставляют Ральфу Рангнику небогатый выбор в полузащите. В-третьих, остаются вне игры Люк Шоу и Эдинсон Кавани.

- Рэшфорд начал игру с «Норвичем» на скамейке, Рангник предпочитает ему Энтони Элангу на фланге атаки. Однако Маркус, видимо, попадет в стартовый состав и сыграет на позиции центрального нападающего. «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил, что Криштиану Роналду не примет участие в игре на «Энфилде» из-за трагедии в семье.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-3-3): Де Хеа — Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес — Матич, Погба, Фернандеш — Эланга, Санчо, Рэшфорд.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сейчас в разных весовых категориях, а серьезные кадровые потери сводят объективные шансы манкунианцев к надеждам на удачу и чудо. «Ливерпуль» должен выигрывать уверенно или даже снова с крупным счетом.