«Реал» недосягаем в Примере. «Барселоне» нужно больше чем чудо, чтобы отыграть 15 очков

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вчера, 18:22

«Мадрид» близок к 35-му титулу, а Анчелотти — к уникальному достижению.

Волевая победа над «Севильей» деморализует конкурентов

Матч против «Севильи» на «Рамон Санчес Писхуан» был одним из последних испытаний чемпионской стойкости «Реала», которую месяц назад подвергла сомнению «Барселона» крупной победой на «Сантьяго Бернабеу». Воодушевляющую победу со счетом 4:0 каталонцы сдобрили серией дерзких комментариев о своих возродившихся претензиях на титул, несмотря на все еще внушительное преимущество команды Анчелотти в таблице.

Конечно, была надежда, что «Реал» дрогнет после большого фиаско и подарит мощно накатывающей на финиш сезона «Барсе» шанс на дикое чемпионство. Спустя месяц после неудачного Эль Класико можем констатировать, что лидер не занервничал: «Мадрид» одержал три подряд победы в Примере (над «Сельтой», «Хетафе» и «Севильей»), а попутно выбил «Челси» из Лиги чемпионов.

При этом уверенно «сливочные» обыграли только «Хетафе», в Виго выглядели уныло и справились с «Сельтой» благодаря пенальти, а «Севилье» проигрывали 0:2 после первого тайма. Поражение «сливочных» на «Рамон Санчес Писхуан» могло дать шанс «Барселоне», каталонцы наверняка потирали руки в перерыве вчерашнего матча, представляя, как сокращают отставание в таблице до 6 очков. Однако «Реал» совершил впечатляющую ремонтаду, закрепил свое лидерство и отправил чемпионскую интригу в кому.

10 очков в 6 матчах гарантируют «Реалу» первое место

После победы над «Севильей» у «Реала» 75 очков, ближайшие преследователи расположились в турнирной таблице на расстоянии 15 очков: у «Барселоны», «Севильи» и «Атлетико» по 60 баллов в зачете. Из этой троицы выделяется «Барса», которая провела на два матча меньше, чем «Реал», «Севилья» и «Атлетико». Таким образом, по потерянным очкам каталонцы отстают от лидирующего «Мадрида» на 9 пунктов. Понятно, что нужно выиграть пропущенные матчи, но у «Барселоны» есть хотя бы тень надежды, в отличие от «Атлетико» и «Севильи», ведь 15 очков за 6 туров точно не отыгрываются.

Лидер: «Реал» = 75 очков (+15 от второго места фактически/+9 по потерянным очкам) после 32 матчей (2.34 балла в среднем за игру)

Преследователь: «Барселона» = 60 очка (-15/-9) после 30 матчей (2 балла в среднем за игру)

- Если «Реал» сохранит в оставшихся шести матчах темп набора очков (2.34 за игру), то закончит сезон с 89 баллами в активе. Максимально возможный результат — 93.

- «Барселона» способна набрать максимум 84 очка. Для этого нужно выиграть все восемь оставшихся матчей.

- Таким образом, «Реалу» достаточно набрать 10 очков в своих шести встречах, чтобы гарантировать финиш на первой строчке. Три победы, одна ничья и можно даже позволить себе два поражения. И это при условии, что «Барселона» вообще не будет ошибаться.

Календарь оставшихся матчей «Реала» и «Барселоны»

Оставшиеся матчи «Реала» в Примере 2021/22 (6): «Осасуна» (выезд), «Эспаньол» (дома), «Атлетико» (выезд), «Леванте» (дома), «Кадис» (выезд), «Бетис» (дома).

Оставшиеся матчи «Барселоны» в Примере 2021/22 (8): «Кадис» (дома), «Реал Сосьедад» (выезд), «Райо Вальекано» (дома), «Мальорка» (дома), «Бетис» (выезд), «Сельта» (дома), «Хетафе» (выезд), «Вильярреал» (дома).

У «Реала» в розыгрыше 18 очков. «Барселоне» нужно, чтобы «сливочные» потеряли 9 или больше, то есть среднее количество набранных «Реалом» баллов в оставшихся турах должно быть 1.5 в среднем за матч или хуже. Впрочем, в первом круге против этих самых команд команда Карло Анчелотти набрала как раз 9 баллов — победы над «Атлетико» и «Бетисом», ничьи с «Осасуной», «Леванте» и «Кадисом», а еще поражение от «Эспаньола».

Можно представить, что матчи второго круга в сумме принесут аналогичную прибавку в таблицу? Пожалуй, можно. Во-первых, против «Реала» будут играть неудобные соперники, что подтверждено результатами предыдущих очных матчей. Во-вторых, многие соперники будут предельно мотивированы турнирной ситуацией: «Бетис» и «Атлетико» ведут борьбу за топ-4, а «Леванте» и «Кадис» — за выживание. В-третьих, «Реалу» придется отвлекаться на Лигу чемпионов: между двумя полуфиналами против «Сити» игра с «Эспаньолом», а через четыре дня после ответного матча с «горожанами» встреча с «Атлетико».

«Мадрид» будет терять очки, возможно, даже не сумеет выиграть в каждом из оставшихся выездных матчей — против набравшей ход «Осасуны», принципиально настроенного «Атлетико» и прижатого к стенке «Кадиса». Вряд ли «сливочные» наберут меньше 84 очков, но даже если так, выиграет ли «Барселона» все 8 оставшихся матчей? Каталонцам предстоят выезды на «Аноэту» и «Бенито Вильямарин», а на «Камп Ноу» приедет неудобная «Сельта» и полуфиналист Лиги чемпионов «Вильярреал».

Из первых уст

Жоан Лапорта, президент «Барселоны»:

Надеюсь, что мы сможем выиграть Ла Лигу. Хотелось бы сходить в диско-клуб «Luz de Gas», чтобы отпраздновать завоевание титула.

Хави, главный тренер «Барселоны»:

У нас очень сложная лига. «Реал» практически не терпит поражений. У них трудные игры, как и у нас. Если они потеряют очки, возможно, мы сможем достичь чего-то большего.

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

Эта команда способна на великие свершения. Все ждут осечки «Реала». Мы заслужили победу над «Севильей» Мы еще не выиграли Ла Лигу, но сделали важный шаг к этому.

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» наберет 87-88 очков и финиширует первым, «Барселона» допустит пару осечек и останется второй, набрав 79-80 баллов.