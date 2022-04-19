Дерби ЦСКА и «Спартака», три раунда битвы РПЛ против ФНЛ. Борьба за выход в полуфинал Кубка России будет горячей

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вчера, 15:01

Стартуем уже сегодня!

Четвертьфиналы Кубка России 2021/22

Первый полуфиналист Кубка России определится уже сегодня во встрече «Балтики» и «Динамо», а завтра нас ждут три матча, в том числе украшение четвертьфинальной стадии — московское дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва)

Путь в Кубке России: у «Динамо» идеальные результаты в нынешнем розыгрыше Кубка России — три победы с общим счетом 12:0. В элитном раунде «бело-голубые» разгромили одноклубников из Ставрополя (6:0) и «Оренбург» (3:0), а в 1/8 финала без проблем разобрались с «Нижним Новгородом» (3:0), который не сумел оказать столь же отчаянного сопротивления, как в матчах РПЛ .

«Балтика» на групповой стадии финишировала выше «Химок» и ФК «Саранск», а в первом раунде плей-офф со счетом 3:0 разбила «Чайку». 5 из 8 матчей 1/8 финала завершились с крупным счетом, и только в одной четвертьфинальной паре объединились два погромщика — «Динамо» и «Балтика».

Положение в чемпионате: «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка за пять туров до окончания чемпионата. Таким образом, «бело-голубые» сохраняют шансы на титул, который никогда не выигрывали. Лучший результат динамовцев в чемпионатах России — 2-е место в 1994 году. Учитывая отрыв в 8 очков от третьей строчки, должны, как минимум, повторить это достижение. А сильнейшей командой страны «Динамо» в последний раз становилось в далеком 1976-м. В тот год проводилось два чемпионата СССР , «Динамо» выиграло весенний турнир.

«Балтика» занимает седьмую строчку в Футбольной Национальной Лиге после 33 туров. Отставание от четвертого места, которое дает возможность побороться за выход в РПЛ в стыковых матчах, составляет 4 очка. В высшем дивизионе «Балтика» провела всего три сезона, последний из них — в 1998 году.

Лучший результат в Кубке России: «Динамо» выигрывало Кубок России в 1995 году, это единственный трофей «бело-голубых» после распада СССР . К триумфу «Динамо» привел легендарный тренер Константин Иванович Бесков. «Балтика» впервые сыграет в четвертьфинале Кубка России.

Форма команд: «Динамо» и «Балтика» подходят к кубковому матчу с сериями сухих побед. Команда Сандро Шварца выиграли три последние встречи в РПЛ с общим счетом 4:0, а «Балтика» в тех же трех матчах забила 8 безответных мячей в ворота своих противников.

«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань)

Путь в Кубке России: «Рубин» стартовал в Кубке России с 1/8 финала как участник еврокубков по итогам прошлого сезона. В мартовском матче казанцы переиграли «Ротор» со счетом 2:1, оба мяча забил зимний новичок и новоиспеченный капитан Виталий Лисакович. «Енисей» начал свой путь еще в августе, когда обыграл «Акрон» (2:1), потом были сухие победы над ФК «Знамя» (Ногинск) и «Крыльями Советов» в элитном раунде, а в 1/8 финала красноярцы разбили «Локомотив» на выезде — 4:0.

Положение в чемпионате: «Рубин» занимает 12-е место в РПЛ , а «Енисей» идет четвертым в ФНЛ . Сохраняется вполне осязаемая вероятность того, что этой весной команды встретятся не только в четвертьфинале Кубка России, но и в стыковых матчах за право играть в Премьер-Лиге.

Лучший результат в Кубке России: «Рубин» завоевывал Кубок России при Курбане Бердыевые в сезоне 2011/12, в то время как «Енисей» впервые в своей истории забрался так высоко по сетке турнира. В полуфинал эта команда не выходила никогда.

Форма команд: «Рубин» не знает побед в пяти матчах кряду. За последний месяц команда Леонида Слуцкого потерпела четыре поражения и сыграла вничью со «Спартаком» в прошедшем туре РПЛ . А вот «Енисей» выиграл 8 из 9 весенних матчей, в том числе сенсационно разгромил «Локомотив» в Кубке России (4:0).

«Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Путь в Кубке России: «Алания» выбросила за борт Кубка России уже два клуба РПЛ , пусть речь и шла об аутсайдерах высшей лиги. В элитном раунде владикавказцы финишировали выше «Уфы» и «Легион Динамо», а в 1/8 финала минимально переиграли тульский «Арсенал». «Зенит» вступил в борьбу в 1/8 финала, где играючи разобрался с КАМАЗом — 6:0.

Положение в чемпионате: действующий чемпион и лидер РПЛ , рвущийся к четвертому подряд чемпионству, сыграет против шестой команды ФНЛ . Команда Спартака Гогниева в концовке сезоне постарается зацепиться за стыки и шанс подняться в Премьер-Лигу.

Лучший результат в Кубке России: «Зенит» — четырехкратный обладатель Кубка России (1999, 2010, 2016, 2020), а «Алания» в 2011 году дошла до финала, где уступила ЦСКА .

Форма команд: «Зенит» проиграл в самом первом официальном матче 2021 году «Бетису» (2:3), но это случилось два месяца назад. С тех пор «сине-бело-голубые» идут без поражений — 6 побед и 3 ничьи. А вот «Алания» по весне чередует победы и поражения, избегая компромиссов: с начала марта выиграли 5 раз и потерпели 4 поражения.

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)

Путь в Кубке России: в элитном раунде «армейцы» с общим счетом 6:0 обыграли уступающих в классе противников — липецкий «Металлург» и «Зенит-Ижевск», а вот в 1/8 финала ЦСКА поджидал серьезный соперник в лице «Сочи». Встреча претендентов на попадание в топ-3 Российской Премьер-Лиги завершилась полевой победой ЦСКА 2:1 с дублем Игоря Дивеева после угловых. Дважды защитнику ассистировал Юсуф Языджи.

Для «Спартака» реальная борьба за Кубок России начнется с дерби против ЦСКА , ведь в 1/8 «красно-белые» встречались в «Кубанью» и не встретили сопротивления: к 20-й минуте интрига была уже мертва после трех голов, а финальный счет — 6:1. Хет-трик оформил Шамар Николсон, дублем отметился Квинси Промес, еще один гол добавил Джордан Ларссон, который с тех пор покинул команду, воспользовавшись специальным разрешением ФИФА .

Положение в чемпионате: ЦСКА занимает третью строчку в РПЛ (44 очка), а «Спартак» идет десятым (31 балл). Стоит также отметить, что в обоих очных матчах чемпионата «армейцы» одержали сухие победы — 1:0 и 2:0.

Лучший результат в Кубке России: только «Локомотив» выигрывал Кубок России чаще, чем ЦСКА — девять триумфов у «железнодорожников» против семи у «армейцев». Последний успех ЦСКА датирован 2013 годом. «Спартак» охотится за Кубком России с 2003-го, а всего у «красно-белых» три победы (1994, 1998, 2003).