Репетиция финала ЛЧ. Сегодня назовут проигравшего в паре «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

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вчера, 14:05

Большая кубковая драка на «Уэмбли».

О «Манчестер Сити»

- Гвардиола может стать новым Фергюсоном, только в другом клубе из Манчестера. Хотя испанец заявлял, что не будет повторять путь сэра Алекса, сейчас все очевиднее, что успешная игра «горожан», устойчивое финансовое положение клуба, а также наличие старых знакомых в менеджменте позволяют испанцу вести переговоры о продлении контракта.

- В «Атлетико» разозлились, когда «Манчестер Сити» в концовке мадридского четвертьфинала ЛЧ применил тактику самой команды Симеоне – затягивал время. Все завершилось потасовкой, когда Савич (к слову, бывший игрок «горожан») тягал за волосы Грилиша. Но по сумме двух матчей дальше прошел лидер АПЛ . Хотя игра англичан во втором тайме Гвардиоле точно не понравилась.

- Сегодня важно, кто накопил больше усталости? «Ливерпуль» играл против «Бенфики» дома, «Манчестер Сити» летал в Испанию. Перелеты, разные погодные условия и сам подход «матрасников», которые злее, чем португальские «орлы» — все это может сказаться на функциональном состоянии команды Гвардиолы. Поэтому можно ждать определенных изменений в составе, направленных на освежение игры.

- Не исключается возвращение Канселу на правый фланг, а слева могут появиться Аке или Зинченко. Эдерсону по-прежнему тревожно, поскольку Диаш не успел набрать форму после травмы. Ошибки в защите «горожан» имелись, Гвардиола может сделать выводы. А вот в середине поля и атаке ротация уже стала чем-то понятным и привычным. Если Де Брюйне не сможет сыграть ни минуты из-за мелкого повреждения, то увидим другие сочетания в середине поля.

- «Манчестер Сити» бывает трудно отказаться от плана «А», а наличие плана «Б» не всегда подтверждается игрой. Например, где гарантия, что гол «Атлетико» не обернулся бы трагедией для англичан в Мадриде в овертайме или в серии пенальти? И против «Ливерпуля» пропустили дважды, хотя контролировали игру длительными отрезками. У Гвардиолы есть система – «4-3-3», но порой не хватает индивидальной импровизации. У Стерлинга и Мареза хотя бы голов в АПЛ хватает, а тот же Грилиш пока адаптируется.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке – Бернарду, Родри, Гюндоган – Марез (Жезус), Стерлинг (Фоден), Грилиш.

О «Ливерпуле»

- «Красные» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, устроив шоу — 3:3 на «Энфилд Роуд» против «Бенфики». После выездной победы решили пошалить, хотя Рамосу, Дарвину и Яремчуку нужно отдать должное. Атакующая группа португальцев хорошо чувствовала высоту линии защиты с Конате и Матипом, но без Ван Дейка. Как видите, Вирджилу дали отдых накануне важного полуфинала Кубка Англии, тщательно готовятся.

- В отличие от «горожан», звезды Клоппа смогли отдохнуть. Фактически против «Бенфики» с первых минут сыграли лишь четыре футболиста оптимальной основы. Мане и Салах вышли на замену, как и Фабиньо с Алькантарой. Посмотрим, как это скажется сегодня, ведь когда «Манчестер Сити» был свежим, то дома не позволил «красным» развернуться на длительном отрезке и показать весь потенциал игры первым номером.

- Вечером снова, как и на прошлой неделе в матче этих команд в АПЛ , будут важны фланги. Тогда Канселу и Александер-Арнольд сыграли крайне важные роли, а сейчас от Робертсона и особенно защитника, которого выпустят против Салаха, зависит не меньше. Клопп понимает, что подстраховка на флангах, если у соперника ожидается ротация вингеров, тоже важна. Тройку в середине тренер выберет, исходя из имен тех, кого ждут напротив. Алькантара, Фабиньо и Хендерсон должны показать класс против соперника, который потерял лидера – Де Брюйне.

- Как и у соперника, у «Ливерпуля» классическая «испанско-голландская» схема – «4-3-3». Интересно, какой сценарий тренерский штаб Клоппа напишет для Фирмино или Жоты – самый традиционный выбор впереди? Или же увидим Луиса Диаса, и тогда Мане формально станет центральным нападающим. Ждем игры разума, но без особых сюрпризов, ведь цена ошибки слишком большая. Клопп увидел, что «горожане» могут играть еще мощнее. И хотя выезд в Мадрид поставил вопросы к команде Гвардиолы, не проиграли и не вылетели, «акулы» опасны.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Алькантара, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Фирмино (Жота; Диас), Мане.

О противостоянии

- Играли между собой неделю назад. Выдали невероятно крутой первый тайм, когда зрители увидели три мяча, ярко начали второй – Мане сравнял счет. Но дальше была попытка перестроить команды по ходу дела, и оба тренера не сумели найти аргументы для чистой победы. «Манчестер Сити» точно не был хуже и даже солиднее по сумме, но «Ливерпуль» оказался конкретным – 4 из 6 ударов пришлись в створ, половину реализовали.

- Клопп не побеждал Гвардиолу в пяти играх подряд. Уступали 4:0 и 4:1, а еще трижды были ничьи с разменом голами. В последний раз «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» осенью 2019-го. В Кубке Англии, что удивительно, команды не встречались с 2003-го года. Тогда «красные» выиграли 0:1. В старейшем из живых турниров у команд почти что равенство, 2 победы «горожан», 3 мировые, 3 виктории «Ливерпуля».

- Сегодня, в отличие от поединка АПЛ , конечной ничьей быть не может. В полуфиналах Кубка Англии определяют победителей по итогам одного матча. Играть будут на «Уэмбли», настоящий праздник футбола, аналог возможного финала Лиги чемпионов. Будущий соперник «горожан» — «Реал», подустал идейно и физически, Гвардиоле нужно побеждать давнего врага. А «Вильярреал», хотя очаровал терпением против «Баварии», уступает «Ливерпулю» по множеству параметров. Новый английский финал не исключен, хотя ничего Гвардиола и Клопп пока себе не гарантировали. Как и кубок Англии, ведь завтра «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас» в другом полуфинале, и лишь в середине марта узнаем победителя турнира. Зато один из фаворитов сегодня точно завершит борьбу.

Прогноз «Соккер.ру»: дальше пройдет «Ливерпуль», Клоппу надоело проигрывать «Манчестер Сити». Хотя вряд ли будет много забитых мячей.