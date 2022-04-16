Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСтолкновенияПревью, анонсы, раскладыАнглия. Кубок 2021/2022

Репетиция финала ЛЧ. Сегодня назовут проигравшего в паре «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

вчера, 14:05
Битва двух титанов в полуфинале
00:00 / 00:00

Большая кубковая драка на «Уэмбли».

О «Манчестер Сити»

- Гвардиола может стать новым Фергюсоном, только в другом клубе из Манчестера. Хотя испанец заявлял, что не будет повторять путь сэра Алекса, сейчас все очевиднее, что успешная игра «горожан», устойчивое финансовое положение клуба, а также наличие старых знакомых в менеджменте позволяют испанцу вести переговоры о продлении контракта.

- В «Атлетико» разозлились, когда «Манчестер Сити» в концовке мадридского четвертьфинала ЛЧ применил тактику самой команды Симеоне – затягивал время. Все завершилось потасовкой, когда Савич (к слову, бывший игрок «горожан») тягал за волосы Грилиша. Но по сумме двух матчей дальше прошел лидер АПЛ. Хотя игра англичан во втором тайме Гвардиоле точно не понравилась.

- Сегодня важно, кто накопил больше усталости? «Ливерпуль» играл против «Бенфики» дома, «Манчестер Сити» летал в Испанию. Перелеты, разные погодные условия и сам подход «матрасников», которые злее, чем португальские «орлы» — все это может сказаться на функциональном состоянии команды Гвардиолы. Поэтому можно ждать определенных изменений в составе, направленных на освежение игры.

- Не исключается возвращение Канселу на правый фланг, а слева могут появиться Аке или Зинченко. Эдерсону по-прежнему тревожно, поскольку Диаш не успел набрать форму после травмы. Ошибки в защите «горожан» имелись, Гвардиола может сделать выводы. А вот в середине поля и атаке ротация уже стала чем-то понятным и привычным. Если Де Брюйне не сможет сыграть ни минуты из-за мелкого повреждения, то увидим другие сочетания в середине поля.

- «Манчестер Сити» бывает трудно отказаться от плана «А», а наличие плана «Б» не всегда подтверждается игрой. Например, где гарантия, что гол «Атлетико» не обернулся бы трагедией для англичан в Мадриде в овертайме или в серии пенальти? И против «Ливерпуля» пропустили дважды, хотя контролировали игру длительными отрезками. У Гвардиолы есть система – «4-3-3», но порой не хватает индивидальной импровизации. У Стерлинга и Мареза хотя бы голов в АПЛ хватает, а тот же Грилиш пока адаптируется.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке – Бернарду, Родри, Гюндоган – Марез (Жезус), Стерлинг (Фоден), Грилиш.

О «Ливерпуле»

- «Красные» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, устроив шоу — 3:3 на «Энфилд Роуд» против «Бенфики». После выездной победы решили пошалить, хотя Рамосу, Дарвину и Яремчуку нужно отдать должное. Атакующая группа португальцев хорошо чувствовала высоту линии защиты с Конате и Матипом, но без Ван Дейка. Как видите, Вирджилу дали отдых накануне важного полуфинала Кубка Англии, тщательно готовятся.

- В отличие от «горожан», звезды Клоппа смогли отдохнуть. Фактически против «Бенфики» с первых минут сыграли лишь четыре футболиста оптимальной основы. Мане и Салах вышли на замену, как и Фабиньо с Алькантарой. Посмотрим, как это скажется сегодня, ведь когда «Манчестер Сити» был свежим, то дома не позволил «красным» развернуться на длительном отрезке и показать весь потенциал игры первым номером.

- Вечером снова, как и на прошлой неделе в матче этих команд в АПЛ, будут важны фланги. Тогда Канселу и Александер-Арнольд сыграли крайне важные роли, а сейчас от Робертсона и особенно защитника, которого выпустят против Салаха, зависит не меньше. Клопп понимает, что подстраховка на флангах, если у соперника ожидается ротация вингеров, тоже важна. Тройку в середине тренер выберет, исходя из имен тех, кого ждут напротив. Алькантара, Фабиньо и Хендерсон должны показать класс против соперника, который потерял лидера – Де Брюйне.

- Как и у соперника, у «Ливерпуля» классическая «испанско-голландская» схема – «4-3-3». Интересно, какой сценарий тренерский штаб Клоппа напишет для Фирмино или Жоты – самый традиционный выбор впереди? Или же увидим Луиса Диаса, и тогда Мане формально станет центральным нападающим. Ждем игры разума, но без особых сюрпризов, ведь цена ошибки слишком большая. Клопп увидел, что «горожане» могут играть еще мощнее. И хотя выезд в Мадрид поставил вопросы к команде Гвардиолы, не проиграли и не вылетели, «акулы» опасны.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Алькантара, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Фирмино (Жота; Диас), Мане.

О противостоянии

- Играли между собой неделю назад. Выдали невероятно крутой первый тайм, когда зрители увидели три мяча, ярко начали второй – Мане сравнял счет. Но дальше была попытка перестроить команды по ходу дела, и оба тренера не сумели найти аргументы для чистой победы. «Манчестер Сити» точно не был хуже и даже солиднее по сумме, но «Ливерпуль» оказался конкретным – 4 из 6 ударов пришлись в створ, половину реализовали.

- Клопп не побеждал Гвардиолу в пяти играх подряд. Уступали 4:0 и 4:1, а еще трижды были ничьи с разменом голами. В последний раз «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» осенью 2019-го. В Кубке Англии, что удивительно, команды не встречались с 2003-го года. Тогда «красные» выиграли 0:1. В старейшем из живых турниров у команд почти что равенство, 2 победы «горожан», 3 мировые, 3 виктории «Ливерпуля».

- Сегодня, в отличие от поединка АПЛ, конечной ничьей быть не может. В полуфиналах Кубка Англии определяют победителей по итогам одного матча. Играть будут на «Уэмбли», настоящий праздник футбола, аналог возможного финала Лиги чемпионов. Будущий соперник «горожан» — «Реал», подустал идейно и физически, Гвардиоле нужно побеждать давнего врага. А «Вильярреал», хотя очаровал терпением против «Баварии», уступает «Ливерпулю» по множеству параметров. Новый английский финал не исключен, хотя ничего Гвардиола и Клопп пока себе не гарантировали. Как и кубок Англии, ведь завтра «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас» в другом полуфинале, и лишь в середине марта узнаем победителя турнира. Зато один из фаворитов сегодня точно завершит борьбу.

Прогноз «Соккер.ру»: дальше пройдет «Ливерпуль», Клоппу надоело проигрывать «Манчестер Сити». Хотя вряд ли будет много забитых мячей.

Заочный спор «Зенита» и «Динамо» за титул, «Спартак» против «Рубина». 25-й тур РПЛ стартует уже в пятницу
15 апреляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии1
Классика первого розыгрыша Лиги конференций. Четвёртая попытка Моуриньо и «Ромы» сломить гордых норвежцев
14 апреляАлександр Чистяков в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
«Барса» рвётся к трофею, Миранчук и Тедеско хотят в полуфинал. В Лиге Европы полыхают страсти
14 апреляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Испания и Англия сразятся за Лигу чемпионов. Четыре претендента на победу и список возможных финалов
14 апреляАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии20
«Манчестер Сити» намного сильнее «Атлетико». Но команда Симеоне – специалисты по матчам на вылет
13 апреляВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии14
«Реал» ещё не в полуфинале Лиги чемпионов. «Челси» верит в победу на «Сантьяго Бернабеу»
12 апреляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 17:04, ред.
Вот с одной стороны: МС этот кубок, так себе, Ливерпулю по идеи тоже, не удивлюсь если составы будут не основными, могут быть травмы, что ни одной команде не надо, впереди АПЛ и ЛЧ, с другой стороны противостояние друг с другом, каждый хочет обыграть визави, что из этого пересилит поймем за час до игры, когда составы объявят.
Лично для меня победа Ливерпуля будет сладостней, чем МС, а так я за красивую игру, а то по мне в АПЛ недавно выдали тухлую игру, не по статусу.
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:36
Ман.сити в лиге чемпионов после 1/4финала играет как аусайдер . Проиграет английский клубам
112910415
112910415
вчера в 16:19
что-то возле ничьей
а дальше - неведомо
smitt
smitt
вчера в 15:17
Такие интересные на соккере писцы. Кто вам сказал что МС вообще будет в финале? Реал показал как может действовать в решающие моменты, в то время ка МС давал слабину много раз, не смотря на класс. Да и как болельщик Клоппа и то на 100% не стану утверждать, что Вильярреал не создаст проблем, команда на эмоциональном подъеме явно, в таком состоянии люди могут делов натворить. А в паре МС-Реал 50/50, точно.
vova505
vova505 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:41
Точно
Elliada
Elliada
вчера в 14:35
Сити подустал, может проиграть. У Гвардиолы в приоритете АПЛ и ЛЧ, так что ничего страшного. Но Ливерпулю придется очень постараться, чтобы пройти дальше. Просто так Сити не уступит
амурец
амурец
вчера в 14:22, ред.
С чего бы репетиция финала ? И Ливеру и МС туда ещё добраться надо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:22
Ставлю на ничью в осн.время
shlomo
shlomo
вчера в 14:22
Спасибо за статью. Рано пока говорить о финале ЛЧ,,,:))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 