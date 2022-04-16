Репетиция финала ЛЧ. Сегодня назовут проигравшего в паре «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Большая кубковая драка на «Уэмбли».
О «Манчестер Сити»
- Гвардиола может стать новым Фергюсоном, только в другом клубе из Манчестера. Хотя испанец заявлял, что не будет повторять путь сэра Алекса, сейчас все очевиднее, что успешная игра «горожан», устойчивое финансовое положение клуба, а также наличие старых знакомых в менеджменте позволяют испанцу вести переговоры о продлении контракта.
- В «Атлетико» разозлились, когда «Манчестер Сити» в концовке мадридского четвертьфинала ЛЧ применил тактику самой команды Симеоне – затягивал время. Все завершилось потасовкой, когда Савич (к слову, бывший игрок «горожан») тягал за волосы Грилиша. Но по сумме двух матчей дальше прошел лидер АПЛ. Хотя игра англичан во втором тайме Гвардиоле точно не понравилась.
- Сегодня важно, кто накопил больше усталости? «Ливерпуль» играл против «Бенфики» дома, «Манчестер Сити» летал в Испанию. Перелеты, разные погодные условия и сам подход «матрасников», которые злее, чем португальские «орлы» — все это может сказаться на функциональном состоянии команды Гвардиолы. Поэтому можно ждать определенных изменений в составе, направленных на освежение игры.
- Не исключается возвращение Канселу на правый фланг, а слева могут появиться Аке или Зинченко. Эдерсону по-прежнему тревожно, поскольку Диаш не успел набрать форму после травмы. Ошибки в защите «горожан» имелись, Гвардиола может сделать выводы. А вот в середине поля и атаке ротация уже стала чем-то понятным и привычным. Если Де Брюйне не сможет сыграть ни минуты из-за мелкого повреждения, то увидим другие сочетания в середине поля.
- «Манчестер Сити» бывает трудно отказаться от плана «А», а наличие плана «Б» не всегда подтверждается игрой. Например, где гарантия, что гол «Атлетико» не обернулся бы трагедией для англичан в Мадриде в овертайме или в серии пенальти? И против «Ливерпуля» пропустили дважды, хотя контролировали игру длительными отрезками. У Гвардиолы есть система – «4-3-3», но порой не хватает индивидальной импровизации. У Стерлинга и Мареза хотя бы голов в АПЛ хватает, а тот же Грилиш пока адаптируется.
Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке – Бернарду, Родри, Гюндоган – Марез (Жезус), Стерлинг (Фоден), Грилиш.
О «Ливерпуле»
- «Красные» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, устроив шоу — 3:3 на «Энфилд Роуд» против «Бенфики». После выездной победы решили пошалить, хотя Рамосу, Дарвину и Яремчуку нужно отдать должное. Атакующая группа португальцев хорошо чувствовала высоту линии защиты с Конате и Матипом, но без Ван Дейка. Как видите, Вирджилу дали отдых накануне важного полуфинала Кубка Англии, тщательно готовятся.
- В отличие от «горожан», звезды Клоппа смогли отдохнуть. Фактически против «Бенфики» с первых минут сыграли лишь четыре футболиста оптимальной основы. Мане и Салах вышли на замену, как и Фабиньо с Алькантарой. Посмотрим, как это скажется сегодня, ведь когда «Манчестер Сити» был свежим, то дома не позволил «красным» развернуться на длительном отрезке и показать весь потенциал игры первым номером.
- Вечером снова, как и на прошлой неделе в матче этих команд в АПЛ, будут важны фланги. Тогда Канселу и Александер-Арнольд сыграли крайне важные роли, а сейчас от Робертсона и особенно защитника, которого выпустят против Салаха, зависит не меньше. Клопп понимает, что подстраховка на флангах, если у соперника ожидается ротация вингеров, тоже важна. Тройку в середине тренер выберет, исходя из имен тех, кого ждут напротив. Алькантара, Фабиньо и Хендерсон должны показать класс против соперника, который потерял лидера – Де Брюйне.
- Как и у соперника, у «Ливерпуля» классическая «испанско-голландская» схема – «4-3-3». Интересно, какой сценарий тренерский штаб Клоппа напишет для Фирмино или Жоты – самый традиционный выбор впереди? Или же увидим Луиса Диаса, и тогда Мане формально станет центральным нападающим. Ждем игры разума, но без особых сюрпризов, ведь цена ошибки слишком большая. Клопп увидел, что «горожане» могут играть еще мощнее. И хотя выезд в Мадрид поставил вопросы к команде Гвардиолы, не проиграли и не вылетели, «акулы» опасны.
Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Алькантара, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Фирмино (Жота; Диас), Мане.
О противостоянии
- Играли между собой неделю назад. Выдали невероятно крутой первый тайм, когда зрители увидели три мяча, ярко начали второй – Мане сравнял счет. Но дальше была попытка перестроить команды по ходу дела, и оба тренера не сумели найти аргументы для чистой победы. «Манчестер Сити» точно не был хуже и даже солиднее по сумме, но «Ливерпуль» оказался конкретным – 4 из 6 ударов пришлись в створ, половину реализовали.
- Клопп не побеждал Гвардиолу в пяти играх подряд. Уступали 4:0 и 4:1, а еще трижды были ничьи с разменом голами. В последний раз «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» осенью 2019-го. В Кубке Англии, что удивительно, команды не встречались с 2003-го года. Тогда «красные» выиграли 0:1. В старейшем из живых турниров у команд почти что равенство, 2 победы «горожан», 3 мировые, 3 виктории «Ливерпуля».
- Сегодня, в отличие от поединка АПЛ, конечной ничьей быть не может. В полуфиналах Кубка Англии определяют победителей по итогам одного матча. Играть будут на «Уэмбли», настоящий праздник футбола, аналог возможного финала Лиги чемпионов. Будущий соперник «горожан» — «Реал», подустал идейно и физически, Гвардиоле нужно побеждать давнего врага. А «Вильярреал», хотя очаровал терпением против «Баварии», уступает «Ливерпулю» по множеству параметров. Новый английский финал не исключен, хотя ничего Гвардиола и Клопп пока себе не гарантировали. Как и кубок Англии, ведь завтра «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас» в другом полуфинале, и лишь в середине марта узнаем победителя турнира. Зато один из фаворитов сегодня точно завершит борьбу.
Прогноз «Соккер.ру»: дальше пройдет «Ливерпуль», Клоппу надоело проигрывать «Манчестер Сити». Хотя вряд ли будет много забитых мячей.