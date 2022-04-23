В МЮ намечается чистка рядов. Магуайр, Роналду и другие игроки, от которых тен Хагу необходимо избавиться

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вчера, 11:18

Никого не жалко.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Арсенала», это важнейший матч в разрезе борьбы за попадание в топ-4 Английской Премьер-Лиги. У Ральфа Рангника все еще есть возможность оставить Эрику тен Хагу ценный подарок в виде путевки в Лигу чемпионов. Вот только ирония заключается в том, что постараться ради будущего должны футболисты, многих из которых тен Хаг не возьмет с собой в большое правило. Хотя некоторых будет непросто оставить на берегу.

Харри Магуайр (контракт до конца сезона 2024/25)

После второго в сезоне крупного поражения от «Ливерпуля» Рио Фердинанд заявил, что «Манчестер Юнайтед» готовятся покинуть «около 15 футболистов». Понятно, что в это число входят люди с истекающими контрактами, которые отвалятся сами по себе, но есть хрестоматийные случаи, в которых Эрику тен Хагу необходимо взяться за тренерский нож и беспощадно «резать мясо». Возможно, самый важный и самый сложный случай — это Харри Магуйар.

У защитника сборной Англии контракт до 2025 года, он названый капитан и лидер команды. И в этом статусе тоже проблема, потому что Харри абсолютно не соответствует регалиям, которые на него навешали, а от этого только хуже. Понятно, что Магуайр «в вакууме» — защитник высокого класса, не лучший в мире, хотя стоил дороже всех коллег по амплуа, но наверняка «один из». Если приведет в порядок форму и мысли, может вернуться на топ-уровень.

А может и не вернуться. Или вернуться на пару месяцев. Клубы в отношениях с такими игроками всегда подводит вера в лучшие человеческие качества и жадность коллекционера, вызванная обладанием номинальным футбольным талантом. При этом многолетняя практика подсказывает, что ментально неустойчивые «анфан террибль» в конце концов все равно разочаруют. Рано или поздно. Так или иначе. Победить можно лишь одним способом — выпихнув проблемную персону за дверь без сожалений.

Сам Харри уходить не собирается, его защищает контракт до 2025 года, так что тен Хагу и МЮ понадобится не только сила воли, но также ловкость и смекалка. На полном серьезе считаю Магуайра и Погба наиболее вредными элементами раздевалки «Юнайтед», потому что это лидеры мнений и группировок, несущих в массы словом и делом опасные установки. У Поля заканчивается контракт, а Харри придется выводить из команды в ручном режиме.

Эрик Байи (контракт до конца сезона 2023/24)

Избавление от Магуайра — вопрос идеологической необходимости, ведь речь идет о лидере, который транслирует неправильный образ мыслей и поведение, при этом в «Манчестер Юнайтед» полно гораздо более простых кадровых задачек. За последние годы в команде накопилось столько «балласта», что нужна не только крепкая воля, но и сильные руки, чтобы разгрести эти завалы.

Взять хотя бы Эрика Байи, за которого шесть лет назад заплатили почти 40 миллионов евро. Угадаете, сколько матчей ивуариец сыграл за «Манчестер Юнайтед»? Правильный ответ — 113, то есть в среднем проводит 18-19 игр за сезон, но это с учетом дебютной кампании, в которой 40 раз выходил на поле, потом дела пошли хуже. 13, 12, 4, 12, 4 — это количество появлений Байи на поле в матчах АПЛ в пяти последних сезонах.

Игрок глубокой ротации, который обошелся уже в 70+ млн евро (трансфер + зарплата за шесть лет) — это сильный ход. В «Манчестер Юнайтед» много таких несоответствий. И состава вроде бы богатый по именам, но играть некому. Эрику тен Хагу первым делом предстоит поменять номинальных футболистов на реальных. И желательно по хорошему курсу.

Фил Джонс (контракт до конца сезона 2022/23)

Джон перешел в «Юнайтед» еще при сэре Алексе Фергюсоне, хотя называть его носителем победных традиций будет преувеличением. Безусловно, должно быть отношение к выслуге лет, но без нарушения основного принципа: футболист должен приносить пользу клубу в том или ином виде. Делает ли это Джонс? Защитник сыграл 11 матчей за последние три года, и он не похож на того, кто «держит раздевалку» и задает ментальные векторы молодым игрокам. Так какой толк от Фила для МЮ ?

Криштиану Роналду (контракт до конца сезона 2022/23)

Может показаться, что это второй сложнейший кейс наравне с Магуйаром, но в действительности с Роналду не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, у самого Криштиану есть причины покинуть «Олд Траффорд», не дожидаясь решения тен Хага и клуба. Вряд ли португальцу будет интересно остаться без Лиги чемпионов в один из последних сезонов в карьере, да и семейная трагедия подталкивает к смене окружающей обстановки.

Не разделяю позицию критиков Роналду, которые обвиняют его в неудачах МЮ . Нужно иметь очень искаженный взгляд на футбол и причинно-следственные связи, чтобы вменять такое человеку, который в 37 лет забил 20+ голов за разваливающуюся команду, втащил «Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов и оставляет в борьбе за топ-4. Или это он подтолкнул Гринвуда к преступлению, мешает играть Рэшфорду и Санчо, наносит травмы Кавани?

Ничего, кроме благодарности, Криштиану не заслуживает. Но вместе с тем он не выглядит подходящим помощником для команды, которая находится на пороге перестройки. Тен Хагу сейчас нужны не суперзвезды, а игроки с соответствующим функционалом на каждой позиции. В том числе в атаке, куда предстоит встроить нового форварда, и к этому процессу нужно приступить сразу.