«Локомотив» потерял очки в невероятном матче. Рекордной результативности мало для чемпионства

сегодня, 09:33

Допустили камбэк «Ростова».

Судьи украли у гостей шанс на яркую победу

«Ростов» мог обыграть «Локомотив» в гостях с хоккейным счетом. Во втором тайме было два скандальных решения арбитра Сергея Чебана под присмотром помощника с повторами Яна Бобровского. На 52-й минуте матча новичок московского клуба Рамирес проиграл в скорости вингеру «Ростова» Роналдо, и схватил соперника за руку. Задержка была явной, а перед форвардом находился только вратарь.

Эксперты по судейству оценили этот эпизод однозначно: красная карточка Рамиресу по правилу, которое арбитры именуют на своем жаргоне ЛЯВЗГ. Речь о лишении явной возможности забить гол, ведь никто из напарников по «Локомотиву» не успевал подстраховать Рамиреса, а Роналдо находился близко к мячу. Защитник держал его за руку, лишив прекрасного шанса огорчить голкипера хозяев.

Судья показал Рамиресу лишь желтую карточку, что спорно, но указал на одиннадцатиметровый, ведь фол был явным. Арбитр Бобровский посчитал, что речь об удалении, поэтому Чебан ходил смотреть повторы. Тем удивительнее, что арбитр пожалел «Локомотив». Невзирая на долгую паузу, крайний форвард «Ростова» Мохеби не потерял концентрацию перед пенальти и сократил отставание своей команды.

А начался поединок банально – два гола лидера РПЛ и фаворита в поединке. Бакаев отдал голевую передачу на Батракова, который снова забил головой. У Алексея теперь 7 голов в шести первых матчах сезона. Больше на таком отрезке на старте сезона забивали только три футболиста в истории высшей российской лиги в новом веке: черногорец Мазнов в составе «Томи», а также Языджи и Жо в основе ЦСКА .

Подорожавший Батраков стал первым россиянином с такой стартовой результативностью. Также у Алексея ассист на Воробьева. А после перерыва «Локомотив» зря расслабился, а Галактионов зря выпустил Рамиреса вместо Руденко, делившего левый фланг с Сильяновым. «Локомотив» нарывался на два пенальти. На 75-й минуте матча при счете 2:2, арбитры проморгали нарушение правил от Батракова.

Алексей помогал в обороне и начудил. В борьбе с центральным защитником «Ростова» Мелехиным нападающий совершил фол по неосторожности. Батраков не попал по мячу в борьбе и наступил сопернику на ногу. Дальше защитник Мелехин, поскольку он намного массивнее Алексея, сумел высвободить ногу, но фола это не отменяет. Арбитр Чебан дважды принял важные решения в пользу «Локомотива».

У москвичей невероятно высокая результативность

«Ростов» не остался у разбитого корыта, а везение «Локомотива» ограничилось двумя спорными эпизодами и голом Сильянова после передачи Комличенко. Николай сделал ассист в поединке против бывшего клуба, которому и сам хотел забить. Бывший защитник «Ростова» Сильянов красиво забросил мяч головой в дальний угол, и «Локомотив» вышел вперед 3:2. Но москвичи не были готовы к победе.

Провидение отдало Роналдо должок за эпизод с нарушением правил от Рамиреса. Вингер «Ростова» удачно занял позицию после нелепой игры центрального защитника «Локомотива» Морозова и на 97-й минуте поставил точку в изящном триллере – сыграли вничью 3:3. При этом надо отметить, что и у «Локомотива» были моменты, чтобы забить больше. На ударной позиции был Баринов, но капитан не отличился.

Также можно вспомнить контратаку, когда молодой Салтыков пожадничал и не откатил мяч на того же Баринова. Дмитрий находился прямо перед воротами. Так что не только Рамирес виноват, что «Ростов» отыгрался с 2:0 и не позволил фавориту набрать дома три очка. Кристиан допустил самую явную ошибку, но нападающие «железнодорожников» тоже легко могли сыграть более изящно и тонко.

Остались оговорки, но «Локомотив» установил клубный рекорд результативности после шести туров РПЛ . Команда Галактионова перепрыгнула высшую планку в истории клуба, покоренную ими год назад. Ни одна из чемпионских команд Юрия Павловича Сёмина не забивала более 14 мячей в шести стартовых турах. Год назад «Локомотив» отличился 15 раз, а теперь рекорд составляет 16 точных ударов.

За всю новейшую историю чемпионатов России, то есть треть века, когда говорим о временном отрезке, только у трех команд был лучший голевой старт. Дважды по 18 голов в шести матчах забивал легендарный «Спартак» в первой половине девяностых годов XX века. Но тогда в высшей лиге не было такой серьезной конкуренции. Также 18 мячей после шести матчей было у «Зенита» 11 лет тому назад.

Во время «золотой» серии команда Семака не забивала на старте чаще нынешнего «Локомотива». Почти все будущие чемпионы России стартовали скромнее команды Галактионова по голам. Высокая результативность стала серьёзным козырем «Локомотива» в чемпионате, где оборона хромает почти у всех команд, в том числе у самого коллектива из Москвы. Гостям позволили строить комбинации.

Когда Сулейманов забивал второй мяч «Ростова», бывший форвард «Локомотива» увидел, как Сильянов и Рамирес вместе пытаются угадать его действия, а не реагируют по факту. Хотя сразу было видно, что Роналдо открывается под длинный пас, Рамиреса перед пенальти никто из напарников не подстраховал. Третий мяч тоже получился нелепым, ведь к тому времени Галактионов выстроил редуты.

Ключевым минусом «Локомотива», когда мы оцениваем его как кандидата на чемпионство, является незрелость. У команды много талантов в заявке, причем некоторые, вроде Сергея Пиняева, ещё себя не показали. Появилась глубина состава благодаря летним новичкам. Без защитника Ньямси в основе стало больше матчей без грубых ляпов от центральных защитников. Но «Локомотив» часто ошибается.

Команда Галактионова плохо сыграла против «Балтики» и заслужила поражение, от которого чудом спаслась. Теперь есть ничья против «Ростова»: упустили победу, ведь вели 2:0 и 3:2, и нарывались на поражение в меньшинстве или после еще одного пенальти. «Локомотив» обыграл «Краснодар» и «Спартак», но раздал очки середнякам. У «Краснодара» появился шанс подняться на первое место.