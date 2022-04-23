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Мората готов перейти в «Арсенал»

23 апреля 2022, 10:58

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за «Ювентус», может перейти в «Арсенал».

Моя семья думает о том, чтобы я был счастлив. Моя жена Элис поддерживает меня в каждом решении. У меня есть неплохие варианты продолжения карьеры, и пока я с семьей, то могу отправиться куда угодно, хоть на Луну.

Ранее стало известно, что «Арсенал» также может подписать форварда «Манчестер Сити».

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Все комментарии
протон
протон
23 апреля в 14:04
Жаль мужика если честно. Вроде у него есть все, чтобы быть элитным нападающим. Но будто Хотабыч сидит на каждом его матче.
и ведь полезен, на команду работает, пас при нем, иногда забивает важные голы. Но вот забивать стабильно - это не про него.
Клубы в него по прежнему верят ( ведь нет у него в карьере не элитных клубов), и кажется, что вот чуть-чуть - и попрет. Но мужику уже 30, а все не прет....
A.S.A
A.S.A
23 апреля в 13:13
Неееет!!!! Микель, за что????
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
23 апреля в 12:42
Не представляю, как можно доминировать с таким поленом в нападении, надеюсь, Микель Доминаторович не подпишет это чудо.
95-shishani-95
95-shishani-95
23 апреля в 12:21
Не знаю даже, к чему это приведёт
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
23 апреля в 11:33
.
sihafazatron
sihafazatron
23 апреля в 11:31
Песня вспомнилась))

....А мы такой компанией
Возьмем да и припремся к Элис!
Элис?
Кто такая Элис?
Красиво одевается, красиво говорит.
И знает в совершенстве английский и иврит.
Ну, а мы с такими рожами возьмем да и припремся к Элис.
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 11:21
А нужен ли он клубу
Mangur
Mangur
23 апреля в 11:20
Фиолетово, паралельно и не интересно. А где Булыкин? Вот что интересно.
Cat01
Cat01
23 апреля в 11:12
Желание хорошее
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 11:10
Куда он только не готов был перейти в последние года.
Elliada
Elliada
23 апреля в 11:03
Тульский Арсенал
beefs
beefs
23 апреля в 10:59
это очень хорошо когда есть поддержка семьи...
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