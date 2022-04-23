Мората готов перейти в «Арсенал»

Нападающий «Атлетико» , выступающий на правах аренды за «Ювентус», может перейти в «Арсенал».

Моя семья думает о том, чтобы я был счастлив. Моя жена Элис поддерживает меня в каждом решении. У меня есть неплохие варианты продолжения карьеры, и пока я с семьей, то могу отправиться куда угодно, хоть на Луну.