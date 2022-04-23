Мората готов перейти в «Арсенал»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за «Ювентус», может перейти в «Арсенал».
Моя семья думает о том, чтобы я был счастлив. Моя жена Элис поддерживает меня в каждом решении. У меня есть неплохие варианты продолжения карьеры, и пока я с семьей, то могу отправиться куда угодно, хоть на Луну.
Ранее стало известно, что «Арсенал» также может подписать форварда «Манчестер Сити».
....А мы такой компанией
Возьмем да и припремся к Элис!
Элис?
Кто такая Элис?
Красиво одевается, красиво говорит.
И знает в совершенстве английский и иврит.
Ну, а мы с такими рожами возьмем да и припремся к Элис.
....А мы такой компанией
Возьмем да и припремся к Элис!
Элис?
Кто такая Элис?
Красиво одевается, красиво говорит.
И знает в совершенстве английский и иврит.
Ну, а мы с такими рожами возьмем да и припремся к Элис.