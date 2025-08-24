Арбитры спасли «Манчестер Юнайтед» от поражения. Аморим упрямо набивает шишки в АПЛ

1756066729

вчера, 23:18

Скромная игра против «Фулхэма».

У Аморима 28 очков в 29 матчах чемпионата Англии

Тренер «Ливерпуля» Слот набрал 87 очков за 39 матчей в новой лиге, в среднем по 2.23 пункта за игру АПЛ . У Аморима набралось 28 очков после 29 поединков, меньше одного балла за игру в среднем. Результаты остаются плачевными. «Манчестер Юнайтед» не обыграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэм», чтобы перекрыть результаты в чемпионате. Прошлый сезон «красные дьяволы» завершили с 1 победой в 10 последних турах АПЛ . Теперь у Аморима одна победа в 12 матчах с учетом новых неудач.

«Манчестер Юнайтед» может добиться успеха в Кубке Англии и против новичка лиги «Бернли», но действия подопечных португальского тренера огорчают поклонников клуба. Команда демонстрирует желание, но ей не хватает правильной тактики и класса. В концовке ничейного матча именно «Фулхэм» пробовал забить победный мяч и выиграл по xG 1.95 против 0.94. Команда Силвы, потратив 500 тысяч евро, не уступила МЮ , чьи самые свежие трансферные расходы равны примерно 230 млн евро.

Разница в 460 раз. Состав, который оценивается в 900 миллионов евро, не справился с середняком АПЛ . «Фулхэм» год назад был на одиннадцатой строчке. Можно кивать на силу команд в Англии, но МЮ сам позволил сопернику огрызаться. Команда Аморима открыла правый фланг. Именно через него организовали гол: Ивоби навесил, Хименес пытался подкорректировать полет мяча, а Смит-Роу, бывший игрок «Арсенала», передал привет манкунианцам. Середняк не был хуже фаворита.

Как только плохой матч выдал лидер Фернандеш – расклеилась вся игра. Хотя сильнее надо винить Аморима. Не может претендент на место в Лиге чемпионов уступать в готовности «Фулхэму». Особенно после того, как МЮ неплохо держался в поединке с «Арсеналом». А на дистанции все грустно: с начала прошлого сезона «красные дьяволы» остались без голов в первых таймах 29 матчей. Скучнее в топ-5 стартует только «Дженоа». Аморим по проценту побед в АПЛ наравне с Уорноком, а тот дважды вылетал.

Арбитры проигнорировали фол в голевом моменте

Представим, что де Лигт в штрафной площади накрывал соперника, который находился у него за спиной. Оппонент двумя руками толкнул голландца в спину, высоко выпрыгнул, ведь остался свободным, и рикошетом от футболиста МЮ отправил мяч в сетку ворот. Что скажут поклонники «красных дьяволов»: можно толкать соперника руками? Специально поменяли стороны при описании, так как это защитник Йоро толкнул оппонента, а потом выпрыгнул и удачно сыграл головой после подачи Мбеумо.

Невозможно объяснить решение одиозного арбитра Каваны и его группы поддержки. Йоро двумя руками толкнул соперника в спину, получив преимущество в борьбе. Речь идет о нарушении правил и грубой ошибке арбитров АПЛ . После первого тура фанаты «Манчестер Юнайтед» возмущались, что Салиба из «Арсенала» хватал голкипера МЮ за локти и толкался с оппонентом, прежде чем забил Калафьори. Во втором туре поклонникам манкунианцев важно быть последовательными.

Йоро нарушил правила, а судьи закрыли на это глаза. В первом тайме арбитр указал на «точку» у ворот «Фулхэма» после просмотра повтора, но тот эпизод нет смысла разбирать. Фернандеш не попал в ворота. В матче, в котором судья назначил пенальти и пропустил фол игрока МЮ , нужно было уверенно вести 2:0, брать мяч под контроль в концовке и не позволять бывшим игрокам «Арсенала» организовать голевую атаку на ворота турка Байиндира, который боится играть на выходах.

У «Манчестер Юнайтед» была серия из восьми подряд побед над «Фулхэмом» в гостях. Где им найти более удобного соперника? Команда Аморима тревожила голкипера Лено в среднем раз в полчаса. В первом туре против «Арсенала» нанесли 7 ударов в створ ворот героя поединка Райи. Получается, атака МЮ сбавила по сравнению с первым туром, в котором не забила. Мяч защитника после стандарта – единственное результативное действие коллектива после двух туров нового чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» надо работать намного быстрее

В первом туре показалось, что МЮ готов вернуться в борьбу за место в первой четверке. Или в пятерке, если клубы АПЛ наберут много очков в рейтинге УЕФА и получат дополнительную путевку в Лигу чемпионов. После второго тура пришли невеселые мысли. Проблема может быть в тактике. Печально видеть схему «5-3-2» в концовке матча, в котором «Манчестер Юнайтед» надо было сломать середняка АПЛ . Проблема фаворита также может быть в физической подготовке игроков.

Звезды слишком медленные. Кунья и Мбеумо должны играть быстрее, но у них пока не получается. От Шешко не требуют скоростей, но рослого форварда не засыпали навесами, хотя в схеме Аморима пять фланговых игроков, поскольку Шоу лишь формально является центральным защитником. МЮ ради схемы, которая нравится португальскому тренеру, пожертвовал компактностью игры. В результате во время атак видны разрывы между линиями, а Каземиро и Фернандеша загоняют с такой игрой.

У МЮ два немолодых хавбека. Один из которых – «десятка», а другой в «Реале» играл с Модричем и Кроосом, которые возили мяч. С такой схемой им тяжело будет подняться хотя бы на уровень «Тоттенхэма» Франка, который по привычке обыграл на выходных «Манчестер Сити». Впрочем, от Аморима ждут не только приличных результатов в дерби. Сульшер обыгрывал Гвардиолу, что не спасло норвежца от увольнения. «Манчестер Юнайтед» снова должен заиграть как один из фаворитов.