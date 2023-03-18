Странная отставка Виейра. Уволили не за плохие результаты

1679146641

сегодня, 16:37

Казалось бы, все хорошо, но предпосылок к увольнению было множество.

Виейра собрал классную команду и поначалу поставил хорошую игру

Перед прошлым сезоном «Кристал Пэлас» пригласил на пост главного тренера команды Патрика Виейра, который совсем неоднозначно руководил «Ниццей», а до этого «Нью-Йорк Сити». Его команды не показывали интересной игры, не приносили побед и в большинстве своем находились в средней части турнирной таблицы.

Его назначение в «Пэлас» стало для многих неожиданностью и вызвало много скепсиса относительно его пригодности к этой должности. Однако легендарному в прошлом полузащитнику удалось произвести впечатление во время своего дебютного сезона во главе коллектива. Патрик собрал довольно симпатичную молодую команду, в составе которой было много талантливых игроков.

Если при Рое Ходжсоне «Кристал Пэлас» больше боролся за выживание, то в сезоне 21/22 «орлы» сделали большой шаг вперед и по качеству игры, и по результатам – они заняли 12-е место без каких-либо сомнений относительно вылета команды. По многим продвинутым метрикам лондонцы выглядели потенциальными претендентами на еврокубковую зону.

По разнице ожидаемых забитых/пропущенных мячей и по количеству ожидаемых очков подопечные Виейра были шестым составом Премьер-Лиги. А также впервые с сезона 12/13 завершили кампанию с положительной разницей забитых и пропущенных мячей. В прошлый раз, когда такое происходило, «орлы» заняли пятую строчку в Чемпионшипе и выбились в английскую элиту путем плей-офф.

Причины, по которым «Пэлас» так просел

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани прокомментировал отставку Виейра, выразив мнение многих любителей футбола, которые не углублялись в проблемы «Кристал Пэлас»:

Я смотрю на таблицу и вижу, что они на 12-м месте. Слышал, что отставка связана с плохой формой команды, но их прошлые матчи были против «Ньюкасла», «Челси», дважды против «Манчестер Юнайтед», «Сити» и «Брайтона». Затем я смотрю, что Заха выбыл на 4-5 игр, а их следующие матчи будут против «Лидса», «Ноттингема», «Вулверхэмптона» и «Эвертона». Меня не устраивает такое решение.

Летом команду покинул арендованный у «Челси» Конор Галлахер, который был настоящим двигателем в прошлой кампании. Руководство клуба сделало ошибку при поиске замены англичанину и приобрело Шейка Дукуре, который по своему профилю очень отличается от Галлахера. Основная разница заключается в том, что Конор является бокс-ту-бокс полузащитником, а Шейк – опорник.

Кроме того, существенно сдал Уилфрид Заа, который в текущем сезоне забил лишь 6 мячей. Галлахер и Заха забили на двоих в прошлой кампании 22 из 50 голов команды. Клуб так и не приобрел центрального нападающего, способного исправно отличаться забитыми мячами. Долгое время их лучшим бомбардиром был тот же Заха, но из-за сильно ухудшившейся формы ивуарийца страдает и вся остальная команда.

Помимо его бомбардирских качеств, в прошлых кампаниях Вилфрид еще и умело создавал опасные ситуации для своих партнеров благодаря качественному дриблингу. Текущий сезон стал для Заха худшим по количеству и качеству продвижения мяча.

После чемпионата мира «Кристал Пэлас» выступает даже хуже, чем при Рое Ходжсоне

Если взглянуть на турнирное положение команды, то можно удивиться увольнению Виейра, поскольку они занимают ту же строчку, на которой были после 38-го тура в мае 2020 года. Однако здесь есть много подводных камней. Один из них — то, как Виейра выстраивал отношения с коллективом. По слухам, француза решили убрать как раз потому, что руководство не устраивала манера его работы. Якобы Виейра был слишком мягок с игроками.

Кроме того, были и некоторые очевидные, пусть и не критичные проблемы в игровой составляющей: помимо того, что команда очень сильно просела в количестве забитых мячей, она перестала играть надежно в обороне. «Орлы» так и не смогли вернуть былую форму, теперь от зоны вылета их отделяет всего три очка. Плотность во второй части турнирной таблицы чемпионата Англии очень высокая. Помимо этого, меньше «орлов» (21 гол) в текущем розыгрыше забили лишь два коллектива – «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон», которые отличились по 20 раз.

После матча против «Манчестер Сити» подопечные Виейра и вовсе установили довольно редкое достижение: «Пэлас» стал первой командой АПЛ с сезона 2003/04, которая ни разу не пробила в створ ворот своих соперников в трех играх подряд. В 2023 году команда так и не смогла одержать ни одной победы. Их безвыигрышная серия достигла уже 11 матчей – 5 ничьих и 6 поражений. Они являются единственным коллективом Премьер-Лиги без побед в этом году, а разница забитых и пропущенных мячей составляет 5-15.

В оставшихся 11 матчах только 3 соперника из верхней части таблицы

После увольнения французского специалиста моментально появились слухи о возможном возвращении Роя Ходжосна на пост временного главного тренера. Если его назначат, вряд ли «Пэлас» сильно потеряет, поскольку англичанин хорошо знаком с командой, и ему не потребуется времени на притирку и знакомство с коллективом.

Из-за высокой плотности в нижней части таблицы каждый результат имеет довольно весомое значение. Особенно, если учесть, что 8 из 11 клубов, с которыми им предстоит сыграть, являются их прямыми конкурентами в борьбе за сохранение прописки в Премьер-Лиге.

Рой Ходжсон может также найти необходимый подход к Вилфриду Заха, ведь именно под его руководством ивуариец становился лучшим бомбардиром клуба и показывал впечатляющие результаты.