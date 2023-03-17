«Алания» объявила об отставке главного тренера .

Пресс-служба «Алании» сообщает, что покидает должность старшего тренера клуба.

К матчу с «Волгой» «Алания» готовится под руководством Владимира Белявского, но в ближайшее время клуб назовет имя нового главного тренера. Также сегодня решением руководства клуба тренер Заур Тедеев был освобожден от участия в тренировочном процессе.