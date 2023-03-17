«Алания» объявила об отставке главного тренера .

Пресс-служба «Алании» сообщает, что Заур Тедеев покидает должность старшего тренера клуба.
К матчу с «Волгой» «Алания» готовится под руководством Владимира Белявского, но в ближайшее время клуб назовет имя нового главного тренера. Также сегодня решением руководства клуба тренер Заур Тедеев был освобожден от участия в тренировочном процессе.
«Алания» идёт на 4-м месте в Первой лиги. За последние 7 матчей команда из Владикавказа одержала только одну победу.
Ничего удивительного, всё к этому и шло . Кто бы как не относился к Гогниеву , но при нём команда играла в настоящий атакующий футбол . И это радовало всех болельщиков Алании , даже не смотря на 5:5 с Кубанью и т.д и т.п. Но даже проигрывая 2:0 , болельщики были уверены что рано или поздно команда сравняет счёт и даже выйдет победителем из такой ситуации. И такие игры были у Алании . А с тех пор как команду возглавил Заур Тедеев , у Алании небыло ни одного матча который бы команда выиграла , как говорится сделала камбэк . Да и сам футбол который показывала команда из атакующего , превратился в унылое перекатывание мяча . А игроки атаки как Галоян и Гиоргобиани, которые ещё в прошлом сезоне были признаными не раз лучшими голеодорами Алании и ФНЛ, превратились в обычных статистов матча . Полнейшая на мой взгляд деградация всей команды . Слухи связывают Аланию с бывшим главным тренером Факела Олегом Василенко. И это меня радует. Я знаю и видел в какой футбол играл Факел при Василенко , который вывел Факел в РПЛ. Но меня также удивило , то что с таким тренером который вывел команду в высший дивизион, руководство клуба решило с ним расторгнуть контракт. Я думаю что всё таки с Олегом Василенко руководство Алании подпишет контракт .
Удачи тебе Алания !
Ничего удивительного, всё к этому и шло . Кто бы как не относился к Гогниеву , но при нём команда играла в настоящий атакующий футбол . И это радовало всех болельщиков Алании , даже не смотря на 5:5 с Кубанью и т.д и т.п. Но даже проигрывая 2:0 , болельщики были уверены что рано или поздно команда сравняет счёт и даже выйдет победителем из такой ситуации. И такие игры были у Алании . А с тех пор как команду возглавил Заур Тедеев , у Алании небыло ни одного матча который бы команда выиграла , как говорится сделала камбэк . Да и сам футбол который показывала команда из атакующего , превратился в унылое перекатывание мяча . А игроки атаки как Галоян и Гиоргобиани, которые ещё в прошлом сезоне были признаными не раз лучшими голеодорами Алании и ФНЛ, превратились в обычных статистов матча . Полнейшая на мой взгляд деградация всей команды . Слухи связывают Аланию с бывшим главным тренером Факела Олегом Василенко. И это меня радует. Я знаю и видел в какой футбол играл Факел при Василенко , который вывел Факел в РПЛ. Но меня также удивило , то что с таким тренером который вывел команду в высший дивизион, руководство клуба решило с ним расторгнуть контракт. Я думаю что всё таки с Олегом Василенко руководство Алании подпишет контракт .
Удачи тебе Алания !