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Инфантино переизбран на должность президента ФИФА

вчера, 12:10

Президент ФИФА Джанни Инфантино переизбран главой организации.

Выборы состоялись на 73-м конгрессе организации, который в данный момент проходит в Кигали (Руанда). Инфантино был единственным кандидатом, он будет руководить ФИФА до 2027 года.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 11:05, ред.
...да уж, у нас как всегда Инфантино такой-сякой немазанный, взяточник,коррупционер...! А где, где Ваши кандидаты уважаемые соккерцы, ноль на базе?! Вчера в новостях, во Франции, тётка у микрофона, а в зале шум, галдёшь, она : "Закон
о пенсии (64 года) принят,баста! Макрон подписал!"...А эти всё
орут непонимая, что финита ля комедия ! Схожая ситуация,Всем доброго дня!!!
Triem
Triem
вчера в 20:22
Читаю комментарии и приятно что большинство понимают всё правильно!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 20:09
Можно было и по жизненно. Мафия без смертна.
112910415
112910415
вчера в 18:11
идеальная кристаллическая стабильность )
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 17:58, ред.
Инфантино-это всего лишь говорящая голова, которая вещает то, что напишут ей политики. По сути, ничего не решающий в жизни ФИФА человек.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:51
Это не интересно.А вот там какой фуршет был???
Gahi
Gahi
вчера в 17:34
Сам себя победил на новый срок, трудно было ожидать другого результата когда нет альтернативы.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:55
Переназначил... Сам себя..
Agamaga........
Agamaga........ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 16:52
Инфантино вообще-то второй после Переса коррупционер.
Rattlehead
Rattlehead ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 16:18
После Бартомеу и Лапорты.
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:10
Избран - это когда был выбор. А раз единственный кандидат, то назначен
smitt
smitt
вчера в 15:42
Всм единственным кандидатом? А в чем выборы тогда?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:32
Главный коррупционер в футболе.
Georgud
Georgud
вчера в 14:45
Все страны США были за.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:29
Как то всё глупенько и наивно....))

Утором...
Инфантино : "Я обещаю новые рекордные доходы в следующем цикле в размере 11 миллиардов долларов"

Вечером...
Участники конгресса : "Джанни - ты наш Президент"
sova147
sova147 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:57
Это в наше время лишь один кандидат???
lotsman
lotsman
вчера в 12:57
Теплое место он не уступит никому.
ОПС
ОПС
вчера в 12:31
Не может быть! Как же он сумел победить в голосовании? С трудом, но все таки переизбрался.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:21
От кормушки бульдозером за уши не оттащишь.
dok66
dok66
вчера в 12:18
Кто бы сомневался . Одна должность - один кандидат .
Elliada
Elliada
вчера в 12:17
Победа единственного кандидата. Какая неожиданность
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:14
Без вариантов.
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