Инфантино переизбран на должность президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино переизбран главой организации.
Выборы состоялись на 73-м конгрессе организации, который в данный момент проходит в Кигали (Руанда). Инфантино был единственным кандидатом, он будет руководить ФИФА до 2027 года.
Президент ФИФА Джанни Инфантино переизбран главой организации.
Выборы состоялись на 73-м конгрессе организации, который в данный момент проходит в Кигали (Руанда). Инфантино был единственным кандидатом, он будет руководить ФИФА до 2027 года.
о пенсии (64 года) принят,баста! Макрон подписал!"...А эти всё
орут непонимая, что финита ля комедия ! Схожая ситуация,Всем доброго дня!!!
о пенсии (64 года) принят,баста! Макрон подписал!"...А эти всё
орут непонимая, что финита ля комедия ! Схожая ситуация,Всем доброго дня!!!