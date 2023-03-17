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«Кристал Пэлас» расстался с Виейра

вчера, 11:41

«Кристал Пэлас» объявил об увольнении главного тренера Патрика Виейра.

Также клуб покинули три члена тренерского штаба — Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун.

Француз возглавлял команду с июля 2021 года. На данный момент лондонский коллектив располагается на 12-м месте в АПЛ после 27 матчей с 27 очками. В последний раз «Пэлас» одерживали победу 31 декабря.

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Все комментарии
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 17:00
Где же им теперь другого черного тренера искать
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:45, ред.
Жаль, что это произошло перед матчем с Арсеналом! Теперь придет новый человек на пост тренера (скорее всего пока и.о) но захочет себя проявить, и обычно следующий матч после отставки тренера команда на эмоциях выдает супер матч, так что дадут настоящий бой а это еще после того, как наши игроки провели 120 мин игры в ЕК, еще и морально подавленные после этого вылета....
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:31
Короче,дали пинком под зад,ну,наверное заслуженно,т.к впереди замаячил чемпионшип!!!
ДСА
ДСА
вчера в 13:14
В турнирном плане всё не так плохо. Возможно поторопились с увольнением тренера.
shlomo
shlomo
вчера в 12:01
Мне тут забавная тема в голову пришла. Ну, реально процент игроков/тренеров среди белых/черных непропорционален. Игроков много, тренеров нет. Редкие тренеры - безбожно проваливаются. Успеха не добиваются. Тот же Вьера при всем этом - еще достаточно успешный пример. Как никак - две команды тренировал, в Ницце - два с половиной года. Уволили после 5ти поражений кряду с 11того места. В принципе, там и белый мог облажаться также. То есть - один из самых успешных тренеров среди черных - все равно очень плох :)

Белых неудачников тоже хватает, но есть же и великие тренеры. Черного Анчелотти или САФа как-то сложно себе представить. В общем, реальность такова, что бегать и пинать мяч - это физическая работа, пусть и с элементами работы интеллектуальной. А тренировать - это менеджерская работа, требующая совершенно других интеллектуальных и эмоциональных качеств. Если быть справедливым, то на вопрос: "почему черных тренеров так мало?" Нужно дать ответ: "потому что они физически готовы к футболу, но интеллектуально/эмоционально они не готовы к руководящей работе".

Пи.Си. Представляю, если кто-то реально даст такой ясный и простой ответ. Вот это будет взрыв :) Хотя ведь очевидно что это правда :)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:45
Вполне оправданная отставка, судя по результатам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:44
Очень жаль что у него не получилось в Кристал Пэлас.
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