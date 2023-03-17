«Кристал Пэлас» расстался с Виейра

«Кристал Пэлас» объявил об увольнении главного тренера Патрика Виейра.
Также клуб покинули три члена тренерского штаба — Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун.
Француз возглавлял команду с июля 2021 года. На данный момент лондонский коллектив располагается на 12-м месте в АПЛ после 27 матчей с 27 очками. В последний раз «Пэлас» одерживали победу 31 декабря.
Белых неудачников тоже хватает, но есть же и великие тренеры. Черного Анчелотти или САФа как-то сложно себе представить. В общем, реальность такова, что бегать и пинать мяч - это физическая работа, пусть и с элементами работы интеллектуальной. А тренировать - это менеджерская работа, требующая совершенно других интеллектуальных и эмоциональных качеств. Если быть справедливым, то на вопрос: "почему черных тренеров так мало?" Нужно дать ответ: "потому что они физически готовы к футболу, но интеллектуально/эмоционально они не готовы к руководящей работе".
Пи.Си. Представляю, если кто-то реально даст такой ясный и простой ответ. Вот это будет взрыв :) Хотя ведь очевидно что это правда :)
Белых неудачников тоже хватает, но есть же и великие тренеры. Черного Анчелотти или САФа как-то сложно себе представить. В общем, реальность такова, что бегать и пинать мяч - это физическая работа, пусть и с элементами работы интеллектуальной. А тренировать - это менеджерская работа, требующая совершенно других интеллектуальных и эмоциональных качеств. Если быть справедливым, то на вопрос: "почему черных тренеров так мало?" Нужно дать ответ: "потому что они физически готовы к футболу, но интеллектуально/эмоционально они не готовы к руководящей работе".
Пи.Си. Представляю, если кто-то реально даст такой ясный и простой ответ. Вот это будет взрыв :) Хотя ведь очевидно что это правда :)