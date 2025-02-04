Итоги трансферного окна для проблемных грандов. «Манчестер Юнайтед» начал чистку, «Милан» подстраивается под нового рулевого

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сегодня, 15:21

Отлично поработали.

«Ман Сити» – масштабная закупка

Причём она намекает на полную перезагрузку. Когда у «Сити» появились проблемы с результатами, стало ясно: костяк пора пересобрать. Пеп полагается только на проверенных лидеров и неохотно отказывается от тех, кто давал результат ранее. Поэтому в «Сити» быстро вернули Гюндогана, как только появилась возможность. Но ему, Ковачичу, Уокеру, Де Брюйне уже за 30, они не показывают прежней эффективности.

За нерасторопность с обновлением «Сити» поплатился поражениями, на определённом отрезке даже вылетал из топ-5 АПЛ , в ЛЧ оказался вне зоны плей-офф за тур до финиша общего этапа. Руководство правильно отреагировало на кризис – занялись поиском новичков.

И, можно сказать, «горожане» ударились в другую крайность, взявшись за совсем юных исполнителей. Самому опытному среди новичков – Мармушу – всего 25 лет. Гонсалесу 23, ещё четверо – не старше 20. При этом все закрывают проблемные позиции. Омар – сменщик, который был так необходим Холанду. Гонсалес – потенциальное решение проблемы в центре поля. Хусанов и Рейш готовы прикрыть более опытных одноклубников в центре обороны. Другой вопрос, что на поводу у провального отрезка «Сити» стал сорить деньгами, за новичков переплатили (Хусанов с одним внятным сезоном на топ-уровне не может стоить 40 млн, за Гонсалеса отдали 60 млн – его рыночная стоимость в три раза ниже). Резюмируя, зимнее ТО для «Сити» добротное, но не без недостатков (переплаты, возраст новичков при необходимости решать задачи сейчас).

«Юнайтед» – чистка состава и трансферы на перспективу

«Красные дьяволы» и так потратились летом на проект тен Хага, так что у его сменщика Аморима ресурс был ограничен. Прежде всего португальцу надо довести сезон до финиша с наименьшими потерями, после чего начнётся полноценная перезагрузка. Под это дело в клубе готовят списки на продажу. Частично чистка состава началась сейчас – команда стала искать замены тем, кто совсем не вписывается в планы тренера.

И в первую очередь это коснулось Антони и Маркуса Рэшфорда. Бразилец в целом стал разочарованием – дорогой трансфер сформировал высокие ожидания, они ожидаемо не оправдались, а тен Хаг, под которого покупали вингера, ушёл. Антони не вписывается в систему Рубена. Что касается Рэшфорда, вингер давно напрашивался на воспитательные работы, проблемы тянутся с прошлого сезона, но тен Хаг с ним сюсюкался. С Аморимом последовало отстранение от игр и поиск команды. Обоих в итоге отправили по арендам (Антони – в «Бетис», Рэшфорда – в «Виллу»).

И всё же под Аморима уже привели двух новичков. У «Лечче» забрали левого защитника Патрика Доргу, у «Арсенала» перехватили 18-летнего центрбека Эйдена Хевена. Обе сделки скорее на перспективу.

«Милан» – перенастройка под Консейсау

Португальцу в новом клубе приходится сложно. Начиналось красиво – специалист в первых же матчах обыграл «Ювентус» и «Интер», завоевав Суперкубок Италии. Но дальше начались сложности. Игроков всё больше раздражали методы работы наставника – после игры с «Пармой» у Консейсау чуть не началась драка с Калабрией, холодные отношения установились с Альваро Моратой.

Клуб встал перед вопросом: расставаться с Сержиу спустя месяц после назначения или в спешке перестраивать состав. Менее затратным выглядел первый вариант, но выбрали второй. Калабрия и Мората уже отправились по арендам. Также Окафора отдали «Наполи», а Беннасера – «Марселю» (тоже на правах аренды). Альтернативу подобрали неплохую – Уокер на правом фланге обороны даст опыт, которого набрался в «Ман Сити». На острие будет играть более молодой Сантьяго Хименес, он способен закрыть позицию на долгие годы. Также подписали Бондо из «Монцы», арендовали Соттиля у «Фиорентины» и Жоау Феликса у «Челси». Для клуба это скорее начало перезапуска.

«Ювентус» – рокировка на острие

Мотте с самого начала не понравился Душан Влахович. У форварда слишком узкий функционал, плюс его тяжело встроить в прессинг-структуру. Состав туринцев в целом не подходит для философии нового тренера. Свои восемь мячей в 19 матчах чемпионата Душан забил, но ему по-прежнему присматривают другую команду.

И в то же время занимаются поиском альтернативы. Зимой вышли на «Пари Сен-Жермен» с предложением по Рандалю Коло Муани. Француза просто игнорировал Луис Энрике – теперь, когда пришёл Кварацхелия, Дембеле становится «ложной девяткой», ещё один форвард парижанам просто не нужен. «Юве» на рынке был не так активен. Скорее всего потому, что решается вопрос с тренером. Либо Мотту оставят – тогда закупка будет летом. Либо назначат Хави, в таком случае в зимних трансферах нет смысла.

«Лейпциг» – новое лицо проекта

Команда развалилась прямо на глазах. Поначалу шли уверенно и даже конкурировали с «Баварией». Что показательно – как только Хави Симонс слёг с травмой, «Лейпциг» посыпался. Зимой клуб обратился к ПСЖ по поводу трансфера голландца. Хавбек давно стал лидером команды и имеет огромное влияние на атаку, плюс его можно крайне выгодно перепродать. С другой стороны, парижане тоже осознают его ценность и хотят заработать на своём активе.

«Лейпциг» потратил 50 млн евро на Симонса, с учётом бонусов сумма может дойти до 80 миллионов. Конечно, команда Розе теперь не полетит на вершину, но будущее для клуба стало чуть яснее. Осталось решить, что делать с главным тренером.