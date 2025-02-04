Итоги трансферного окна для проблемных грандов. «Манчестер Юнайтед» начал чистку, «Милан» подстраивается под нового рулевого

Отлично поработали.
«Ман Сити» – масштабная закупка
Причём она намекает на полную перезагрузку. Когда у «Сити» появились проблемы с результатами, стало ясно: костяк пора пересобрать. Пеп полагается только на проверенных лидеров и неохотно отказывается от тех, кто давал результат ранее. Поэтому в «Сити» быстро вернули Гюндогана, как только появилась возможность. Но ему, Ковачичу, Уокеру, Де Брюйне уже за 30, они не показывают прежней эффективности.
За нерасторопность с обновлением «Сити» поплатился поражениями, на определённом отрезке даже вылетал из топ-5 АПЛ, в ЛЧ оказался вне зоны плей-офф за тур до финиша общего этапа. Руководство правильно отреагировало на кризис – занялись поиском новичков.
И, можно сказать, «горожане» ударились в другую крайность, взявшись за совсем юных исполнителей. Самому опытному среди новичков – Мармушу – всего 25 лет. Гонсалесу 23, ещё четверо – не старше 20. При этом все закрывают проблемные позиции. Омар – сменщик, который был так необходим Холанду. Гонсалес – потенциальное решение проблемы в центре поля. Хусанов и Рейш готовы прикрыть более опытных одноклубников в центре обороны. Другой вопрос, что на поводу у провального отрезка «Сити» стал сорить деньгами, за новичков переплатили (Хусанов с одним внятным сезоном на топ-уровне не может стоить 40 млн, за Гонсалеса отдали 60 млн – его рыночная стоимость в три раза ниже). Резюмируя, зимнее ТО для «Сити» добротное, но не без недостатков (переплаты, возраст новичков при необходимости решать задачи сейчас).
«Юнайтед» – чистка состава и трансферы на перспективу
«Красные дьяволы» и так потратились летом на проект тен Хага, так что у его сменщика Аморима ресурс был ограничен. Прежде всего португальцу надо довести сезон до финиша с наименьшими потерями, после чего начнётся полноценная перезагрузка. Под это дело в клубе готовят списки на продажу. Частично чистка состава началась сейчас – команда стала искать замены тем, кто совсем не вписывается в планы тренера.
И в первую очередь это коснулось Антони и Маркуса Рэшфорда. Бразилец в целом стал разочарованием – дорогой трансфер сформировал высокие ожидания, они ожидаемо не оправдались, а тен Хаг, под которого покупали вингера, ушёл. Антони не вписывается в систему Рубена. Что касается Рэшфорда, вингер давно напрашивался на воспитательные работы, проблемы тянутся с прошлого сезона, но тен Хаг с ним сюсюкался. С Аморимом последовало отстранение от игр и поиск команды. Обоих в итоге отправили по арендам (Антони – в «Бетис», Рэшфорда – в «Виллу»).
И всё же под Аморима уже привели двух новичков. У «Лечче» забрали левого защитника Патрика Доргу, у «Арсенала» перехватили 18-летнего центрбека Эйдена Хевена. Обе сделки скорее на перспективу.
«Милан» – перенастройка под Консейсау
Португальцу в новом клубе приходится сложно. Начиналось красиво – специалист в первых же матчах обыграл «Ювентус» и «Интер», завоевав Суперкубок Италии. Но дальше начались сложности. Игроков всё больше раздражали методы работы наставника – после игры с «Пармой» у Консейсау чуть не началась драка с Калабрией, холодные отношения установились с Альваро Моратой.
Клуб встал перед вопросом: расставаться с Сержиу спустя месяц после назначения или в спешке перестраивать состав. Менее затратным выглядел первый вариант, но выбрали второй. Калабрия и Мората уже отправились по арендам. Также Окафора отдали «Наполи», а Беннасера – «Марселю» (тоже на правах аренды). Альтернативу подобрали неплохую – Уокер на правом фланге обороны даст опыт, которого набрался в «Ман Сити». На острие будет играть более молодой Сантьяго Хименес, он способен закрыть позицию на долгие годы. Также подписали Бондо из «Монцы», арендовали Соттиля у «Фиорентины» и Жоау Феликса у «Челси». Для клуба это скорее начало перезапуска.
«Ювентус» – рокировка на острие
Мотте с самого начала не понравился Душан Влахович. У форварда слишком узкий функционал, плюс его тяжело встроить в прессинг-структуру. Состав туринцев в целом не подходит для философии нового тренера. Свои восемь мячей в 19 матчах чемпионата Душан забил, но ему по-прежнему присматривают другую команду.
И в то же время занимаются поиском альтернативы. Зимой вышли на «Пари Сен-Жермен» с предложением по Рандалю Коло Муани. Француза просто игнорировал Луис Энрике – теперь, когда пришёл Кварацхелия, Дембеле становится «ложной девяткой», ещё один форвард парижанам просто не нужен. «Юве» на рынке был не так активен. Скорее всего потому, что решается вопрос с тренером. Либо Мотту оставят – тогда закупка будет летом. Либо назначат Хави, в таком случае в зимних трансферах нет смысла.
«Лейпциг» – новое лицо проекта
Команда развалилась прямо на глазах. Поначалу шли уверенно и даже конкурировали с «Баварией». Что показательно – как только Хави Симонс слёг с травмой, «Лейпциг» посыпался. Зимой клуб обратился к ПСЖ по поводу трансфера голландца. Хавбек давно стал лидером команды и имеет огромное влияние на атаку, плюс его можно крайне выгодно перепродать. С другой стороны, парижане тоже осознают его ценность и хотят заработать на своём активе.
«Лейпциг» потратил 50 млн евро на Симонса, с учётом бонусов сумма может дойти до 80 миллионов. Конечно, команда Розе теперь не полетит на вершину, но будущее для клуба стало чуть яснее. Осталось решить, что делать с главным тренером.
У Аморима до лета будет много работы, а вот летом будет чистка рядов, и скорее всего закупка новых игроков, под систему тренера.
Ювентус давит на Мотту, хотя тот только первый сезон у руля старушки, даже хотят Хави вместо него назначить ....лучше дайте тренеру спокойно работать
Лейпциг "зажал" Арсеналу Шешко, хотя клуб был готов отдать за игрока 60 млн...сами же подписали Симонса. Подписание хорошее, перспективное, вот только "кузница талантов" во всем РБ начала давать сбой, и если раньше они брали талантливых игроков за копейки, а продавали за мешки золота, то сейчас самим пришлось выложить кругленькую сумму за Симонса.
Милан....тут приятно удивили, и интересного Хименеса взяли в атаку, и Фелиша туда же, пусть и в аренду, вариативности в атаке стало больше
Жаль только Арсенал так ни кого и не подписал.....
У Аморима до лета будет много работы, а вот летом будет чистка рядов, и скорее всего закупка новых игроков, под систему тренера.
Ювентус давит на Мотту, хотя тот только первый сезон у руля старушки, даже хотят Хави вместо него назначить ....лучше дайте тренеру спокойно работать
Лейпциг "зажал" Арсеналу Шешко, хотя клуб был готов отдать за игрока 60 млн...сами же подписали Симонса. Подписание хорошее, перспективное, вот только "кузница талантов" во всем РБ начала давать сбой, и если раньше они брали талантливых игроков за копейки, а продавали за мешки золота, то сейчас самим пришлось выложить кругленькую сумму за Симонса.
Милан....тут приятно удивили, и интересного Хименеса взяли в атаку, и Фелиша туда же, пусть и в аренду, вариативности в атаке стало больше
Жаль только Арсенал так ни кого и не подписал.....