Лидер «Наполи» в ПСЖ, перезагрузка «Сити», шанс для Рэшфорда и Феликса. Самые громкие зимние трансферы

1738653440

вчера, 10:17

Некоторые состоялись под занавес окна.

Хвича Кварацхелия – из «Наполи» в ПСЖ

Мотивы вингера понятны. В «Наполи» он приходил неопытным новичком и получил скромную зарплату – рад был уже тому, что в первый же сезон взял чемпионство. Но уже по ходу сезона-22/23 становилось ясно, что клубу предстоит пересмотреть контракт Хвичи. Постепенно футболист закрепился в статусе лидера команды и требовал соответствующих условий.

Летом сторона игрока попробовала выбить выгодные условия через громкие заявления. Дело не сдвинулось. И тогда стали изучать предложения, спрос на вингера после стабильных сезонов был немаленький. Интерес к игроку проявил ПСЖ . Парижане в итоге заплатили «Наполи» 70 миллионов евро, а сам Хвича получил контракт с зарплатой в 9 млн евро в год плюс два миллиона бонусами.

Хави Симонс – из ПСЖ в «Лейпциг»

Парижане ставили на Симонса как на потенциально главный актив проекта. Футболиста переманили из академии «Барселоны» за бесценок и подводили к основе через аренды. В «Лейпциге» голландец раскрылся как молодой дерзкий лидер, готовый к топ-чемпионату. Клуб таких игроков обожает – Хави отлично бы вписался в стратегию.

Но он уже вырос, так что парижане требовали солидную компенсацию. Два сезона кряду «Лейпциг» ограничивался простой арендой, на полноценный трансфер решился лишь сейчас. Полузащитник обошёлся им в 50 млн евро (с бонусами сумма вырастет до 80). С одной стороны, так тратиться на игроков – не в традициях «Лейпцига». С другой, ради стабильного молодого лидера, который принесёт пользу сейчас и на котором можно заработать, не стоит экономить.

Джон Дуран – из «Астон Виллы» в «Аль-Наср»

Всю первую половину сезона «Виллу» мучила дилемма – кого выбрать основным нападающим. Олли Уоткинс давно сложился как лидер команды, при этом в старт стал пробиваться Джон Дуран. Молодой колумбиец эффективно выходил на замену и забивал победные мячи с «Вест Хэмом», «Лестером», «Эвертоном» и «Саутгемптоном».

Зимой Олли хотел забрать «Арсенал», а на Джона нацелился «Аль-Наср». С точки зрения логики и перспектив лучше первый вариант, а если говорить о финансовых условиях – второй. Его в итоге и выбрали. «Львы» заработали 77+13 млн евро, а 21-летний перспективный форвард отправился на заработки.

Омар Мармуш – из «Айнтрахта» в «Манчестер Сити»

Гвардиоле очень повезло с владельцами «Ман Сити». «Горожане» угодили в системный кризис и тренеру тут же организовали усиление. Одна из проблемных позиций – форвард. После ухода Альвареса у Холанда нет дублёра. Отсюда сразу две проблемы: нет чувства конкуренции и нет возможности дать норвежцу отдых.

Выбор в пользу Омара вызывает сомнения. Египтянин провёл только один топ-сезон (нынешний – предыдущий был просто хороший), а за «кота в мешке» пришлось отдать 75 миллионов евро.

Абдукодир Хусанов – из «Ланса» в «Манчестер Сити»

Куда острее стояла проблема в центре поля и линии обороны. Лидеры «горожан» постарели и больше не тянули прежний уровень интенсивности, в некоторых матчах защита превращалась в решето. «Сити» заинтересовался сверкнувшим в «Лансе» защитником Абдукодиром Хусановым.

20-летний центрбек ещё в прошлом сезоне играл в Белоруссии за «Энергетик-БГУ», а летом перебрался в «Ланс» за 450 тысяч евро. По стечению обстоятельств Абдукодир пробился в старт и зацепился за свой шанс. Для «горожан» это не совсем стандартный выбор – опять же, защитник не показал стабильность на дистанции нескольких сезонов на топ-уровне. Плюс у него нет культуры паса – он скорее про надёжность. Гвардиоле придётся либо адаптироваться к этому, либо переучивать узбека. За футболиста выплатили 40 млн евро.

Эван Фергюсон – из «Брайтона» в «Вест Хэм»

С тех пор, как Эван сверкнул в АПЛ , на него претендовали МЮ , «Арсенал», «Челси», «Ман Сити» – так что вариант с арендой в «Вест Хэм» лучшим точно не назовёшь. Форвард провёл два неплохих сезона в составе «Брайтона». В чемпионате-22/23 отметился шестью голами и двумя ассистами, на следующий сезон за 27 матчей в АПЛ тоже забил шесть мячей.

«Чайки» нацелены на продажу своих молодых активов, а Эвана надо продвигать. Видимо, от топ-клубов так и не последовало предметного интереса. Отсюда договорённость с «молотобойцами».

Жоау Феликс – из «Челси» в «Милан»

«Аристократам» португалец оказался не так полезен, хотя лондонцам понравился первый опыт работы с ним. Жоау по функционалу подходил Мареске – вингер любит играть на мяче и лезет в обводку, берёт игру на себя. Просто «синие» сформировали достаточную глубину, чтобы выставлять разные составы на различные турниры. И Энцо в рамках чемпионата чаще использовал Санчо и Нету. Феликс в этой конфигурации мог выходить разве что со скамейки.

В общем, португалец «Челси» был несильно нужен, хотя и общей погоды не портил. На ленточке к «аристократам» обратился «Милан». У «россонери» проблемы с главным тренером – клуб же ещё надеется спасти сезон. Для конкуренции взяли Жоау на правах аренды, опция выкупа не предусмотрена.

Маркус Рэшфорд – из МЮ в «Астон Виллу»

С приходом Аморима Маркус потерял место и в стартовом составе, и в основе в целом. Необходимость перезагрузки давно напрашивалась – зимой уход вингера из родного МЮ стал наиболее реален.

При этом активно развивались слухи об аренде в «Барсу». Однако каталонцам для этого было необходимо разобраться с зарплатной ведомостью. Маркус остался ждать до закрытия трансферного окна, но так ничего и не решилось. Зато появился вариант с «Астон Виллой». «Львы» также внесли в соглашение пункт о выкупе за 48 млн евро.