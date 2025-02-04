«Манчестер Сити» подписал бывшего полузащитника «Барселоны»

«Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника «Порту» Николаса Гонсалеса.
Контракт с футболистом рассчитан до 2029 года.
Игрок воспитывался в академии «Барселоны», присоединившись к «Ла Масии» в 2013-м. За первую команду каталонского клуба выступал с лета 2021-го, проведя в общей сложности за неё 37 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.
За «Порту» играл с июля 2023-го. В этом сезоне провёл в составе команды 29 игр во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Что касается конкретно Николаса, скажу так....он конечно же не опорник, но прикроет Родри до конца сезона. Высокий, с хорошим ударом, будет и бить при возможности, и раздавать, но сужу по матчам Порту, как заиграет в АПЛ пока вопрос, но думаю, Пеп понимал кого берет.
Что касается конкретно Николаса, скажу так....он конечно же не опорник, но прикроет Родри до конца сезона. Высокий, с хорошим ударом, будет и бить при возможности, и раздавать, но сужу по матчам Порту, как заиграет в АПЛ пока вопрос, но думаю, Пеп понимал кого берет.