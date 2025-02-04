Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Сити» подписал бывшего полузащитника «Барселоны»

вчера, 08:40

«Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника «Порту» Николаса Гонсалеса.

Контракт с футболистом рассчитан до 2029 года.

Игрок воспитывался в академии «Барселоны», присоединившись к «Ла Масии» в 2013-м. За первую команду каталонского клуба выступал с лета 2021-го, проведя в общей сложности за неё 37 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.

За «Порту» играл с июля 2023-го. В этом сезоне провёл в составе команды 29 игр во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Боруссия» Дортмунд подписала вратаря «Аякса» Рамая
03 февраля
ОфициальноЧер Н'Дур перешёл из ПСЖ в «Фиорентину»
03 февраля Фото
ОфициальноЭкс-игрок «Краснодара» Сулейманов продолжит карьеру в МЛС
03 февраля Фото
ОфициальноСантьяго Хименес — игрок «Милана»
03 февраля Фото
Официально«Брайтон» подписал нападающего из второй Бундеслиги
03 февраля
ОфициальноДоргу перешёл в «Манчестер Юнайтед»
02 февраля Фото
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:47
Пеп понимает, что сезон еще не потерян вот и провели активную трансферную компанию зимой, укрепили и оборону, и опорную зону, и в атаку добавили интересного игрока потратив на все 200 лямов.
Что касается конкретно Николаса, скажу так....он конечно же не опорник, но прикроет Родри до конца сезона. Высокий, с хорошим ударом, будет и бить при возможности, и раздавать, но сужу по матчам Порту, как заиграет в АПЛ пока вопрос, но думаю, Пеп понимал кого берет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:36
Вот и барсе с деньгами помогли)) какую-то сумму они получат, и не малую
69Haya96
69Haya96
вчера в 09:11
Состав «Манчестер Сити» нуждается в срочной перестройке.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 