«Манчестер Сити» подписал бывшего полузащитника «Барселоны»

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вчера, 08:40

«Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника «Порту» .

Контракт с футболистом рассчитан до 2029 года.

Игрок воспитывался в академии «Барселоны», присоединившись к «Ла Масии» в 2013-м. За первую команду каталонского клуба выступал с лета 2021-го, проведя в общей сложности за неё 37 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.

За «Порту» играл с июля 2023-го. В этом сезоне провёл в составе команды 29 игр во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.