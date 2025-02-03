«Боруссия» Дортмунд подписала вратаря «Аякса» Рамая

Голкипер Диант Рамай перешёл из «Аякса» в «Боруссию» Дортмунд.
Футболист подписал контракт на 4,5 года.
Отмечается, что немецкий клуб отправил игрока в «Копенгаген» в рамках аренды.
Голкипер Диант Рамай перешёл из «Аякса» в «Боруссию» Дортмунд.
Футболист подписал контракт на 4,5 года.
Отмечается, что немецкий клуб отправил игрока в «Копенгаген» в рамках аренды.
У Дортмунда вратарей, пуд пруди!
С новым - пятеро!!
По вратарской линии там и без него кандидатов на замену Кобеля- за глаза хватит!!
Я конечно в подковёрных битвах Дортмунда не шибко осведомлен, но эта бодега с Мислинтатом мне кажется более логическое объяснение происшедшего
У Дортмунда вратарей, пуд пруди!
С новым - пятеро!!
По вратарской линии там и без него кандидатов на замену Кобеля- за глаза хватит!!
Я конечно в подковёрных битвах Дортмунда не шибко осведомлен, но эта бодега с Мислинтатом мне кажется более логическое объяснение происшедшего