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«Боруссия» Дортмунд подписала вратаря «Аякса» Рамая

вчера, 22:41

Голкипер Диант Рамай перешёл из «Аякса» в «Боруссию» Дортмунд.

Футболист подписал контракт на 4,5 года.

Отмечается, что немецкий клуб отправил игрока в «Копенгаген» в рамках аренды.

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Все комментарии
6v4zzdu4wdw9
6v4zzdu4wdw9
сегодня в 04:55
Купить и отправить в аренду в более слабый клуб... Глупость какая-то.
протон
протон
сегодня в 01:03
Eсли честно, то не вижу смысла в этом трансфере!
У Дортмунда вратарей, пуд пруди!
С новым - пятеро!!
По вратарской линии там и без него кандидатов на замену Кобеля- за глаза хватит!!
Я конечно в подковёрных битвах Дортмунда не шибко осведомлен, но эта бодега с Мислинтатом мне кажется более логическое объяснение происшедшего
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:04
Дортмунд активничает в это трансферное окно
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