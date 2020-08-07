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2 : 1
завершен
вчера, 22:00
0 - 1
Первый матч
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
|12’
|0:1(П)
|Депай Мемфис
|Роналду Криштиану
|1:1(П)
|43’
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Роналду Криштиану
ассистент Бернардески Федерико
|2:1
|60’
|19’
|Ауар Уссем
|Куадрадо Хуан
|31’
|38’
|Дюбуа Лео
|42’
|Депай Мемфис
|Бентанкур Родриго
|44’
|76’
|Лопеш Антони
|79’
|Корне Максвел
|Sarri M.
|82’
|87’
|Какере Максенс
|89’
|Марсал Фернандо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рэмзи Аарон
|Пьянич Миралем
|60’
|61’
|Андерсен Йоаким
|Денайе Джейсон
|67’
|Рен-Аделед Джефф
|Токо Экамби Карл
|67’
|Дембеле Мусса
|Депай Мемфис
|Данило
|Куадрадо Хуан
|70’
|Дибала Пауло
|Бернардески Федерико
|70’
|Оливиери Марко
|Дибала Пауло
|84’
|90+1’
|Мендеш Тиаго
|Ауар Уссем
|90+1’
|Тете Кенни
|Дюбуа Лео
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|16
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|18
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|6
|Угловые
|3
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|7
|Офсайды
|2
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|1
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|7
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Чемп они и без него взяли бы...
Чемп они и без него взяли бы...
Бадр негодуэ)))
Бадр негодуэ)))
Это не в сериале каждый матч пенальти не о чем ставить!!
АХХАХАХАХАХ
Лион красавцы с выходом))
ХАХАХАХАХАХ
Это не в сериале каждый матч пенальти не о чем ставить!!
АХХАХАХАХАХ
Лион красавцы с выходом))
ХАХАХАХАХАХ
Сколько раз в этом сезоне вышел Ремзи и сколько раз он чем-нибудь полезным запомнился, кроме как чужие голы красть!
Ты видел вчера Игуаина, он просто никакущий!
У Юве состав уже устаревший, а на замену им покупают отпущеных свободными агентами игроков.
Сколько раз в этом сезоне вышел Ремзи и сколько раз он чем-нибудь полезным запомнился, кроме как чужие голы красть!
Ты видел вчера Игуаина, он просто никакущий!
У Юве состав уже устаревший, а на замену им покупают отпущеных свободными агентами игроков.
Зенит встречался с Лионом 4 раза в ЛЧ....
3 победы и ничья....(8-2 по голам)
Юве надо ещё работать над тактикой и техникой...)))
Зенит встречался с Лионом 4 раза в ЛЧ....
3 победы и ничья....(8-2 по голам)
Юве надо ещё работать над тактикой и техникой...)))
А те несколько комментариев, про которых ты говоришь, ЭТО Я ПРИКАЛЫВАЛСЯ!!!
А ты, этим коммом, подтвердил, что ты и есть Роналдо743 и т.д., которых ты не признаешь НИКОГДА, что это твои акки.
А те несколько комментариев, про которых ты говоришь, ЭТО Я ПРИКАЛЫВАЛСЯ!!!
А ты, этим коммом, подтвердил, что ты и есть Роналдо743 и т.д., которых ты не признаешь НИКОГДА, что это твои акки.