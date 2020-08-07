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Ювентус - Лион
Манчестер Сити - Реал

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Лион

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    Голы
    12’ 0:1(П) Депай Мемфис
    Роналду Криштиану 1:1(П) 43’
    Роналду Криштиану
    ассистент Бернардески Федерико     		2:1 60’
    Наказания
    19’ Ауар Уссем
    Куадрадо Хуан 31’
    38’ Дюбуа Лео
    42’ Депай Мемфис
    Бентанкур Родриго 44’
    76’ Лопеш Антони
    79’ Корне Максвел
    Sarri M. 82’
    87’ Какере Максенс
    89’ Марсал Фернандо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рэмзи Аарон Пьянич Миралем 60’
    61’ Андерсен Йоаким Денайе Джейсон
    67’ Рен-Аделед Джефф Токо Экамби Карл
    67’ Дембеле Мусса Депай Мемфис
    Данило Куадрадо Хуан 70’
    Дибала Пауло Бернардески Федерико 70’
    Оливиери Марко Дибала Пауло 84’
    90+1’ Мендеш Тиаго Ауар Уссем
    90+1’ Тете Кенни Дюбуа Лео
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 6
    		6 Удары в створ 2
    		12 Фолы 18
    		6 Угловые 3
    		7 Офсайды 2
    		62% Владение мячом 38%
    		1 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 7
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    Все комментарии
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 07:32
    надо признать, что Роналду сделал все что мог
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 07:25
    Приглашение Роналду оказалось напрасным....событием...
    Чемп они и без него взяли бы...
    iBragim2102
    iBragim2102
    сегодня в 07:19
    Как Кристину купили финал не выходим.
    мангo
    мангo
    сегодня в 07:12
      Limp Bizkit
      Limp Bizkit
      сегодня в 07:04
      Ахахахахахаха. Заглатывайте. Ха-ха-ха!)
      мангo
      мангo
      сегодня в 06:57
      и пенальдо не помог))
      мангo
      мангo
      сегодня в 06:44
      вухахаха какие приятные новости с утра)
      -Ко Чегара-
      -Ко Чегара-
      сегодня в 06:42
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri
        сегодня в 06:21
          СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
          СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
          сегодня в 06:12
          хахахахаххаха!!!!
          Это не в сериале каждый матч пенальти не о чем ставить!!
          АХХАХАХАХАХ
          Лион красавцы с выходом))
          ХАХАХАХАХАХ
          NGYRZ
          NGYRZ ответ juvenale (раскрыть)
          сегодня в 06:07
          Какая там командная игра? командная игра зависит прежде всего от тренера и мастерства игроков, если в команду понабрали сбитых летчиков, которых на поле не видно и неслышно, с ними что ли строить командную игру?
          Сколько раз в этом сезоне вышел Ремзи и сколько раз он чем-нибудь полезным запомнился, кроме как чужие голы красть!
          Ты видел вчера Игуаина, он просто никакущий!


          У Юве состав уже устаревший, а на замену им покупают отпущеных свободными агентами игроков.
          Caniggia
          Caniggia
          сегодня в 05:52
          Сарри в помойку! Надо ставить Почеттино.
          cska vperiod
          cska vperiod
          сегодня в 05:19
          Я знал на 100%, что пройдёт Лион, не важно как но франузы пройдут дальше, так и получилось.
          Тага Дага
          Тага Дага
          сегодня в 05:07
            ballak144
            ballak144 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            сегодня в 03:54
            Надеюсь как-нибудь судьба сведёт Зенит и Юве в очных встречах)
            ХУБУЛ
            ХУБУЛ
            сегодня в 02:34
            Дааа уж не пройти Лион, это ещё умудриться надо.
            Don Nerazzurri
            Don Nerazzurri
            сегодня в 02:05
            Аха)))
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            сегодня в 01:58, ред.
            Уж Лион не пройти....)))

            Зенит встречался с Лионом 4 раза в ЛЧ....
            3 победы и ничья....(8-2 по голам)

            Юве надо ещё работать над тактикой и техникой...)))
            fanliverpoolfan22
            fanliverpoolfan22 ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
            сегодня в 01:45
              ballak144
              ballak144 ответ juvenale (раскрыть)
              сегодня в 01:44
              Ник на 32 заканчивался у него?
              Том Хеннинг Эвребе
              Том Хеннинг Эвребе ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
              сегодня в 01:40
                Шишанутый
                Шишанутый ответ Legend 6 (раскрыть)
                сегодня в 01:36
                У Роналду дубль! К нему нет вопросов, он сделал все для победы. Посмотрим сколько сегодня ваш гном забьет.
                Wolf77785
                Wolf77785
                сегодня в 01:32
                увидел дубль рона, подумал сразу, либо левая пенка, либо дурачок и привоз, либо с метра, в итоге привоз и пенка!
                fanliverpoolfan22
                fanliverpoolfan22 ответ 773sergeytank (раскрыть)
                сегодня в 01:32
                  Горожане
                  Горожане
                  сегодня в 01:30
                  Посмотрел обзор, а пенальти то левая.
                  95-shishani-95
                  95-shishani-95 ответ 773sergeytank (раскрыть)
                  сегодня в 01:27
                  А кто эта команда скажешь после финала ЛЧ?!😂😂
                  95-shishani-95
                  95-shishani-95 ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
                  сегодня в 01:25
                  Бред несёшь! В отличие от тебя, Роналдо743, Фернандо Алонсо, Санвикенс АИК, и много много других акков, Я НИКОГДА НЕ СКРЫВАЛ, ЧТО У МЕНЯ НЕСКОЛЬКО АККОВ!!!
                  А те несколько комментариев, про которых ты говоришь, ЭТО Я ПРИКАЛЫВАЛСЯ!!!
                  А ты, этим коммом, подтвердил, что ты и есть Роналдо743 и т.д., которых ты не признаешь НИКОГДА, что это твои акки.
                  773sergeytank
                  773sergeytank ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
                  сегодня в 01:24
                  Даже больше скажу, все присядут кроме одной команды.
                  fanliverpoolfan22
                  fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
                  сегодня в 01:23
                  А кто? фанат юве ,кто то из старых точно,думал ты .
                  juvenale
                  juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
                  сегодня в 01:22
                  бывает,идем дальше
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