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Астон Вилла - Арсенал
Уотфорд - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла против Арсенал

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Голы
Хассан Махмуд
ассистент Мингс Тайрон 		1:0 27’
Наказания
35’ Торрейра Лукас
61’ Ляказетт Александр
Луис Дуглас 71’
80’ Колашинац Сеад
Таргетт Мэтт 87’
90+1’ Уиллок Джозеф
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Жильбер Фредерик Аль-Мохамади Ахмед 25’
46’ Джака Гранит Торрейра Лукас
60’ Пепе Николя Луис Давид
60’ Тирни Киран Сака Бакайо
Дэвис Кейнан Саматта Мбвана 72’
Накамба Марвелус Хурихейн Конор 73’
79’ Уиллок Джозеф Соареш Седрик
Лэнсбери Хенри МакГинн Джон 90+3’
Статистика
 8 Удары по воротам 7
3 Удары в створ 0
13 Фолы 19
8 Угловые 9
1 Офсайды 1
31% Владение мячом 69%
0 Cэйвы 2
2 Предупреждения 4
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Все комментарии
Martini_1987
Martini_1987
22 июля в 19:27
Нормальный такой договорняк
Z. Kramer
Z. Kramer ответ Crooclin (раскрыть)
22 июля в 13:15
Кубок Обладателей Кубков разыгрывался по олимпийской системе из 2 матчей (дома и в гостях) вплоть до финала.

О каких 100% побед ты тут пишешь.
Crooclin
Crooclin ответ aNOOBis (раскрыть)
22 июля в 10:51
Лучше бы оставили Кубок Обладателей Кубков отдельным турниром - у него была особая магия: Кубок, в играх навылет, получает та команда, которая не потерпела ни одного поражения. А Кубок Кубков - которая ещё и в континентальном розыгрыше никому не проиграла)
Получается уникальная череда 100% побед в двух турнирах подряд и такую команду точно можно назвать Непобедимой))
Я тут не считаю Кубки иных стран, в которых кубковые игры состоят из гостевого и выездного матча, но таких розыгрышей в Европе уже почти не осталось
DXTK
DXTK
22 июля в 09:15
Арсенал может спокойно готовится к финалу кубка, а Вилле победа нужнее
Бубнин
Бубнин
22 июля в 08:41
Артета "переиграл Клоппа и Гвардиолу", а Дина Смита не переиграл!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
22 июля в 08:00
ну так это не с Ливерпулем играть,который дурачился, у этих ребят на кону стоит очень многое - их будущее.Победа,даёт не плохие шансы закрепиться на 17 месте.Цветные в следующем туре с Арсеналом встречаются.
Crooclin
Crooclin
22 июля в 07:14, ред.
Арсенал сейчас к финалу Кубка Англии готовится и вполне резонно, что берегут силы на воскресение - там и трофей и прямой билет в Лигу Европы. Всё-равно в Чемпионате канонирам уже ничего не светит - что выиграют все матчи, что проиграют - турнирная мотивация отсутствует в принципе, а за ромбик играть на груди - ну нет таких традиций у Арсенала)
311
311
22 июля в 06:51
Поторопились с самолётом над стадионом!)
112910415
112910415
22 июля в 05:05
беда, совсем беда
рус фан
рус фан
22 июля в 04:32
Артета на мой взгляд мало что доказал в Арсенале как тренер.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
22 июля в 02:09
АВ отчаянно не хочет назад в чемпионшип) и шансы остаться в АПЛ неплохие. концовка внизу интересная: Арсенал - Уотфорд, Вест Хэм - Астон Вилла, Эвертон - Борнмут. и разные варианты возможны
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
22 июля в 00:22
Нкетиа, Уиллока нужно продавать, у них более чем достаточно времени было, чтобы что-то показать... Нкетиа больше соперников по ногам лупит, чем бьет по воротам, Уиллок не хочет бороться вообще. Сака тоже разленился, очень вальяжен. В общем, "Арсеналу" нужно глобально выходить на рынок, чтобы на что-то претендовать в следующем сезоне.

Холдинга, Калаша, Седрика точно в утиль, не уровень команды.
starche
starche
22 июля в 00:17
Без серьезнейшего усиления во всех линиях Арсенал ждет мрачное будущее безликого середнячка.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ mphuZ (раскрыть)
22 июля в 00:15
Арсенал вернулся в двух прошлых матчах, чтобы в итоге сыграть худший матч сезона против мертвой команды, да, лол)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
22 июля в 00:14
Не хочу комментировать матч, потому что это был не матч. Ноль ударов в створ ворот мертвой "Виллы" - это показатель. И победу "Виллы" трудно оценить, потому что она только одна и играла.

Вдобавок, если добавить серых красок, Артета сделал ряд замен, то есть на поле был достаточно свежий состав, но потом ему пришлось возвращать в игру трех игроков из прошлого матча - Пепе, Джаку и Тирни - чтобы хоть как-то забегали.

Не понимаю, зачем "Арсеналу" эти Седрики донные...
mphuZ
mphuZ
22 июля в 00:11
Какой позор. Вообще никакой игры. Толку от кучи полузащитников и нападающих никакого.
aNOOBis
aNOOBis ответ youtomee (раскрыть)
22 июля в 00:09
Люблю, когда совсем пессимизм 😄, сути дела то не меняет, перебьются без кубков годик
youtomee
youtomee ответ aNOOBis (раскрыть)
22 июля в 00:07
а Арсенал будет играть следующий матч с Уотфордом, он им тоже может влететь) и Вилла не спасется
aNOOBis
aNOOBis
22 июля в 00:06
Вообще, простая истина, нет для Арсенала нынешнего проходных соперников, а они на расслабоне хотели, держите, че
aNOOBis
aNOOBis
22 июля в 00:03
Ну, ничья то нам точно не нужна, пусть хоть вилла спасётся
youtomee
youtomee ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
21 июля в 23:09, ред.
ну Уотфорд влетел Мансити, у Астон Виллы теперь есть шанс остаться, если они обыграют Арсенал, то есть очень высокая мотивация, а вот канонирам ничего в чемпионате не светит, не думаю, что они сильно расстроятся, если займут 10 место вместо 8, а вот после победы над МС в кубке, они точно там теперь все силы выложат, вроде все логично. Хотя конечно никакой гарантии.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
21 июля в 23:05
У меня возникают сомнения, что "Арсенал вернулся", во время таких матчей. Как можно проигрывать по игре одной из самых мертвых команд Англии... Фиг с ним уже с шансом, он похерен, но где пресловутое самоуважение..
aNOOBis
aNOOBis ответ youtomee (раскрыть)
21 июля в 23:00
Я давно этим моментом не интересовался 🤷‍♂️
aNOOBis
aNOOBis
21 июля в 22:59
Там даже тёрки были, чтобы в ЛЧ победитель кубка Англии попадал 👀
youtomee
youtomee ответ aNOOBis (раскрыть)
21 июля в 22:57
ну вы чего? в любой стране победитель кубка отправляется в ЛЕ
youtomee
youtomee ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
21 июля в 22:57
ну да, в ЛЕ дает место
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
21 июля в 22:57
А, вроде, да... Но это не точно
dimagas2
dimagas2 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
21 июля в 22:54
Вроде в ЛЕ.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ youtomee (раскрыть)
21 июля в 22:54
А Кубок дает место в Еровкубках?
aNOOBis
aNOOBis ответ youtomee (раскрыть)
21 июля в 22:53
Речь о том, что в их положении надо бы цепляться за любой минимальный шанс
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