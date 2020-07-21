|Астон Вилла
|1:0
|Арсенал
|
1 : 0
завершен
21 июля 2020, 22:15
вторник
|
Стадион Вилла Парк (Бирмингем)
|
Хассан Махмуд
ассистент Мингс Тайрон
|1:0
|27’
|35’
|Торрейра Лукас
|61’
|Ляказетт Александр
|Луис Дуглас
|71’
|80’
|Колашинац Сеад
|Таргетт Мэтт
|87’
|90+1’
|Уиллок Джозеф
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жильбер Фредерик
|Аль-Мохамади Ахмед
|25’
|46’
|Джака Гранит
|Торрейра Лукас
|60’
|Пепе Николя
|Луис Давид
|60’
|Тирни Киран
|Сака Бакайо
|Дэвис Кейнан
|Саматта Мбвана
|72’
|Накамба Марвелус
|Хурихейн Конор
|73’
|79’
|Уиллок Джозеф
|Соареш Седрик
|Лэнсбери Хенри
|МакГинн Джон
|90+3’
|
|8
|Удары по воротам
|7
|
|
|3
|Удары в створ
|0
|
|
|13
|Фолы
|19
|
|
|8
|Угловые
|9
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|31%
|Владение мячом
|69%
|
|
|0
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|4
|
О каких 100% побед ты тут пишешь.
О каких 100% побед ты тут пишешь.
Получается уникальная череда 100% побед в двух турнирах подряд и такую команду точно можно назвать Непобедимой))
Я тут не считаю Кубки иных стран, в которых кубковые игры состоят из гостевого и выездного матча, но таких розыгрышей в Европе уже почти не осталось
Получается уникальная череда 100% побед в двух турнирах подряд и такую команду точно можно назвать Непобедимой))
Я тут не считаю Кубки иных стран, в которых кубковые игры состоят из гостевого и выездного матча, но таких розыгрышей в Европе уже почти не осталось
Холдинга, Калаша, Седрика точно в утиль, не уровень команды.
Холдинга, Калаша, Седрика точно в утиль, не уровень команды.
Вдобавок, если добавить серых красок, Артета сделал ряд замен, то есть на поле был достаточно свежий состав, но потом ему пришлось возвращать в игру трех игроков из прошлого матча - Пепе, Джаку и Тирни - чтобы хоть как-то забегали.
Не понимаю, зачем "Арсеналу" эти Седрики донные...
Вдобавок, если добавить серых красок, Артета сделал ряд замен, то есть на поле был достаточно свежий состав, но потом ему пришлось возвращать в игру трех игроков из прошлого матча - Пепе, Джаку и Тирни - чтобы хоть как-то забегали.
Не понимаю, зачем "Арсеналу" эти Седрики донные...