Трофей Кубка России разбили на заводе во время изготовления

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вчера, 12:37

По информации Sport Baza, трофей Кубка России лопнул при производстве.

Хрустальный кубок, который должны были вручить победителю матча между «Ростовом» и ЦСКА , был разбит на заводе за несколько дней до передачи в Российский футбольный союз.

По словам источников, он раскололся на несколько частей, и теперь его приходится переделывать. Сначала кубок обещали отдать сотрудникам РФС 19 мая, но теперь сроки перенесены на 23-е. Однако источники сомневаются, что компания успеет переделать трофей до этого дня.

Раньше трофей производился на заводе «Русский хрусталь», однако в этом году РФС не понравился их эскиз, по этой причине было решено выбрать другого подрядчика.

Как отмечает Telegram-канал «Мутко против», новый кубок всё-таки должны успеть изготовить к игре, а основной причиной смены подрядчика называется отказ предыдущего изготовителя делать 3D-модель по направленному им эскизу.