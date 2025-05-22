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Трофей Кубка России разбили на заводе во время изготовления

вчера, 12:37
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА01.06.2025 в 18:00 Не начался

По информации Sport Baza, трофей Кубка России лопнул при производстве.

Хрустальный кубок, который должны были вручить победителю матча между «Ростовом» и ЦСКА, был разбит на заводе за несколько дней до передачи в Российский футбольный союз.

По словам источников, он раскололся на несколько частей, и теперь его приходится переделывать. Сначала кубок обещали отдать сотрудникам РФС 19 мая, но теперь сроки перенесены на 23-е. Однако источники сомневаются, что компания успеет переделать трофей до этого дня.

Раньше трофей производился на заводе «Русский хрусталь», однако в этом году РФС не понравился их эскиз, по этой причине было решено выбрать другого подрядчика.

Как отмечает Telegram-канал «Мутко против», новый кубок всё-таки должны успеть изготовить к игре, а основной причиной смены подрядчика называется отказ предыдущего изготовителя делать 3D-модель по направленному им эскизу.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 09:30
Зенит уничтожил его)
oldrussian
oldrussian
сегодня в 05:57
Повезло, что кубок лопнул на заводе, а не в тот момент, когда капитан победителей поднял его над головой.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 22:00
Разбитый кубок команде занявшей второе место. Или вообще разыграть разбитый кубок между Зенитом и Спартаком)
Vilar
Vilar
вчера в 19:51
Даже эту фигню в рфс не могут организовать, идут по пути очень недружественной страны, всё советское уничтожить.
Получается, что каждый год изготавливают новый, а почему Кубок не переходящий, на котором пишется команда завоевавшая его, как в СССР? Ответ из рфс: по кочану.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:06
Мастер оказался спартачом:
Я тебя породил, я тебя....!"
Lobo77
Lobo77
вчера в 17:55, ред.
Не прошел испытания советским шампанским, бомбанул и развалился.
Futurista
Futurista ответ Сенатов Юрий 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:30, ред.
Это опечатка...правильно "Кубок"...редактирование теперь недоступно...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:56
Как всё ЭТО знакомо. Разбить Кубок это надо умудриться или быть пьяным вдребезги. Ничему уже не удивлён.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:38
Так если новый подрядчик согласился сделать 3D модель, то её и вручить победителю. Н - находчивость.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:20
Кубок уже выиграли армейцы, этот кубок уже ничего не значит
39snzgkcteyc
39snzgkcteyc
вчера в 14:34
Просто прораб сделал мастеру производственную рекамендацияю типа "Пох- я дох-я 3-ярил, расх-яривай нак-й!", а тот и выполнил буквально
f72cyk4nk99s
f72cyk4nk99s
вчера в 13:54
Вывод - нужно делать Кубок из небьющихся материалов.
Futurista
Futurista ответ баск (раскрыть)
вчера в 13:49
Не спрошу)...
баск
баск ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:47
Это была просто шутка, вы бы ещё спросили, кто такая хозяйка Медной горы..)))
4RT
4RT
вчера в 13:38
Лейти из чугуна
Futurista
Futurista ответ баск (раскрыть)
вчера в 13:37, ред.
Это просто традиция такая...хрусталь...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:34, ред.
Да уж...от этой новости у кубка даже металлическое основание треснуло)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:31
Больше всего удивило отсутствие юбиляра))
Брулин
Брулин
вчера в 13:29
Решили обогнать американцев и разбить трофей ДО вручения !
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:28
Как будет слово "кубок" во множественном числе??? - правильно "осколки"...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:25
Пора Кубок их серебра отливать ( Кубок Стенли в Канале , хоккей)
Не разобьётся)))).
баск
баск
вчера в 13:15
Не там и не из того делали, вот он и разбился)

Надо было к хозяйке Медной горы обращаться, и использовать в изготовлении
уральский малахит.
Вот была бы чаша так чаша, а то подумаешь- хрусталь..
Надоел давно))
Вещий
Вещий
вчера в 13:04
Кубок не выдержал хитросплетений регламента....

- Так не доставайся ты не кому !
сказал Медведев , в костюме черного плаща, и швырнул кубок...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:03
Может и от смеха, узнав кто в финале играть будет)...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:58
Ну у нас как всегда на производстве))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:56
Кубок был готов давно, с гравировкой Зенита. Теперь срочно переделывают.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:56
Или же лопнул со смеха)))
Capral
Capral
вчера в 12:41
Надо было оставить кубок СССР, и как память, и как правопреемника великого прошлого.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:41
" Так не не доставайся ты не кому" - подумал мастер изготавливавший Кубок и болеющий за другую команду, не попавшую в финал!)))
Futurista
Futurista
вчера в 12:40
Кубой расстроился, что Спартак в финал не вышел и лопнул)...
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