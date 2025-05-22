Мбаппе — о карьере Модрича: «Я теперь знаю, что такое величие»

Нападающий мадридского «Реала» в своих соцсетях поделился мнением об одноклубнике .

Брат, мне посчастливилось играть и делить с тобой раздевалку в нынешнем сезоне. Я смог ближе увидеть, что на самом деле означает величие. Прежде чем стать одним из лучших игроков всех времён, ты уже был замечательным человеком. Ты более 10 лет писал историю лучшего клуба в мире и выигрывал всё. Но также ты завоевал то, чему нет цены: уважение и восхищение всего мира. Спасибо за всё, легенда.