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Мбаппе — о карьере Модрича: «Я теперь знаю, что такое величие»

вчера, 22:46

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в своих соцсетях поделился мнением об одноклубнике Луке Модриче.

Брат, мне посчастливилось играть и делить с тобой раздевалку в нынешнем сезоне. Я смог ближе увидеть, что на самом деле означает величие. Прежде чем стать одним из лучших игроков всех времён, ты уже был замечательным человеком. Ты более 10 лет писал историю лучшего клуба в мире и выигрывал всё. Но также ты завоевал то, чему нет цены: уважение и восхищение всего мира. Спасибо за всё, легенда.

Ранее стало известно, что Лука покинет «Реал» после клубного чемпионата мира.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 10:01
Мбаппе таким ты не будешь никогда
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:28
Повезло Мбаппе, что успел с великим Модричем поиграть. И как же грустно из-за ухода. Не верится, что это случилось. Уходит для меня самый великий из той великой эпохи легендарных футболистов. Думаю никого похожего с таким футбольным интеллектом уже не будет. Боюсь даже представить, что будет в субботу. Весь Бернабеу будет в слезах
протон
протон
сегодня в 01:28
Модрич для Реала как Иньеста для Барсы. Не хайповые, не медийные, не скандальные, но крайне полезные футболисты, заслуживающие самого глубокого уважения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:01
Модрич легенда мирового футбола, один из лучших полузащитников в истории футбола ⚽️.
Гость
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