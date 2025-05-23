Гинер — о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Мне-то что? Он же не мой сын»

Президент ЦСКА Евгений Гинер не переживал из-за перехода футболиста Марио Фернандеса в «Зенит» в 2023 году.
На вопрос, как он воспринял этот трансфер, Гинер ответил:
Нормально воспринял. Марио решил так – ну и решил. Вот Фернандеса и кинули. Это же его жизнь, его судьба, а не моя. На здоровье! Я думаю, всё случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В 2023 году он провёл шесть месяцев в бразильском «Интернасьонале», а в июле того же года перешёл в «Зенит».
А вообще я удивлён, что журналистами снова начал муссироваться этот вопрос. Все уже давненько забыли про бразильца.
А вообще я удивлён, что журналистами снова начал муссироваться этот вопрос. Все уже давненько забыли про бразильца.