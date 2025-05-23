Гинер — о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Мне-то что? Он же не мой сын»

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сегодня, 00:45

Президент ЦСКА не переживал из-за перехода футболиста в «Зенит» в 2023 году.

На вопрос, как он воспринял этот трансфер, Гинер ответил:

Нормально воспринял. Марио решил так – ну и решил. Вот Фернандеса и кинули. Это же его жизнь, его судьба, а не моя. На здоровье! Я думаю, всё случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын.