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Гинер — о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Мне-то что? Он же не мой сын»

сегодня, 00:45

Президент ЦСКА Евгений Гинер не переживал из-за перехода футболиста Марио Фернандеса в «Зенит» в 2023 году.

На вопрос, как он воспринял этот трансфер, Гинер ответил:

Нормально воспринял. Марио решил так – ну и решил. Вот Фернандеса и кинули. Это же его жизнь, его судьба, а не моя. На здоровье! Я думаю, всё случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В 2023 году он провёл шесть месяцев в бразильском «Интернасьонале», а в июле того же года перешёл в «Зенит».

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 10:38
...А когда брал в ЦСКА, думал, что мой...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:44
Не сдержался Евгений, не сдержался...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 08:23
Почему "кинули" ? Если бы не хроническая травма футболиста, он бы так и продолжал играть за "Зенит". Да и финансовые условия были лучше. Век футболиста короток, и мы неоднократно убеждались в том, как на том же "ненавистном" Западе футболисты частенько переходят в другой клуб из-за улучшенных финансовых условий. Не надо, господин Гинер...
А вообще я удивлён, что журналистами снова начал муссироваться этот вопрос. Все уже давненько забыли про бразильца.
Doping87
Doping87
сегодня в 08:02
Фернандес в ЦСКА и Фернандес в Зените, это два разных футболимта. С возростом сильно сдал и травмы не отпускали.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:53
Умный человек, ушел баласт в Зенит, чего грустить то.
112910415
112910415
сегодня в 06:32
не плакать же ему ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:16
Здесь Марио отчасти выступает в роли "Блудного сына"...)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:30
Что поздно ему такие вопросы задают....
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:11
Обида у еврея все же есть
9s3sksb25u5g
9s3sksb25u5g
сегодня в 05:08
Махом четверопалый конезаводчик от бразила своего открестился
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