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Футбольный историк сомневается в 100-летнем юбилее «Зенита»

вчера, 23:33

Футбольный историк Юрий Лукосяк, являющийся членом Международной федерации истории и статистики футбола (IFFHS), не согласен с тем, что «Зенит» был основан в 1925 году.

Сегодня многие клубы охотно опираются на дореволюционные или раннесоветские эпизоды, которые фактически не имели прямого отношения к появлению команды мастеров. Это потому, что так красивее выглядят цифры на эмблемах.

Юрий согласен с мнением, которого придерживались в советскую эпоху, когда считали годом рождения «Зенита» 1931-й. В том году заводская команда впервые заявилась на городской чемпионат.

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Зенит
Источник: fontanka.ru
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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 11:13
Многие сомневаются,что зенит вообще существует 😁
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 08:33, ред.
Многие исторические факты можно подвергнуть сомнению. Вопрос только: зачем ? Жизнь идёт своим чередом и вмешиваться в неё, ворошить старое - всё равно, что потревожить муравьиную кучу. Ничего от этого не изменится. Надо не ЭТОЙ никому не нужной ерундой заниматься, а смотреть в будущее.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 07:42
Историю не обманешь ☝️
memphis
memphis ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:10
Просто в этот юбилей, не факт, что выиграют)))
112910415
112910415
сегодня в 06:35
надо срочно праздновать !
пока к Газпрома ещё деньги есть
trimetil
trimetil ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 02:10
    derrik2000
    derrik2000 ответ nikolah (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Так, а я и не сомневаюсь:
    было бы выделенное бабло, а что отмечать всегда найдётся! ))
    nikolah
    nikolah ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Ничего не отменяется, скоро будем отмечать, жаль без титула)
    derrik2000
    derrik2000 ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    ОХ-Ё-Ё-Ё....
    Получается, что Зенит-то НЕНАСТОЯЩИЙ!
    )))
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:12
    Не всем удастся дожить до официального юбилея Зенита, а попраздновать хочется. Так что пусть юбилеев буде больше, хороших и разных.
    nubom
    nubom
    сегодня в 00:09
    И вновь продолжается бой,
    И сердцу тревожно в груди.
    И Ленин - такой молодой,
    И юный Октябрь впереди!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:09
    В чём то историк прав - а если например смотреть по этой коллекции значков - то здесь с датами вообще полнейшие "непонятки" .
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:58
    Бывают переписанные игроки, а тут переписанная команда получается)))
    Capral
    Capral
    вчера в 23:46
    Как только поняли в Питере, что могут не стать чемпионами, сразу придумали отмазку о возможной ошибке, на всякий случай. А если станут чемпионами, скажут- мы проверили, всё правильно, юбилей в этом году!!!
    Другими словами: каждый 74т, как он хочет...
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 23:41, ред.
    Так что, юбилей отменяется?
    Вертайте взад все подарки!!!
    Вот очковтиратели, поглядите-ка!
    Но "юбилей" всё равно не отменят: бабло уже выделено и потрачено.
    Теми, кем надо, потрачено. )))
    Гость
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