Футбольный историк сомневается в 100-летнем юбилее «Зенита»

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вчера, 23:33

Футбольный историк Юрий Лукосяк, являющийся членом Международной федерации истории и статистики футбола ( IFFHS ), не согласен с тем, что «Зенит» был основан в 1925 году.

Сегодня многие клубы охотно опираются на дореволюционные или раннесоветские эпизоды, которые фактически не имели прямого отношения к появлению команды мастеров. Это потому, что так красивее выглядят цифры на эмблемах.

Юрий согласен с мнением, которого придерживались в советскую эпоху, когда считали годом рождения «Зенита» 1931-й. В том году заводская команда впервые заявилась на городской чемпионат.