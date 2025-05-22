Футбольный историк сомневается в 100-летнем юбилее «Зенита»

Футбольный историк Юрий Лукосяк, являющийся членом Международной федерации истории и статистики футбола (IFFHS), не согласен с тем, что «Зенит» был основан в 1925 году.
Сегодня многие клубы охотно опираются на дореволюционные или раннесоветские эпизоды, которые фактически не имели прямого отношения к появлению команды мастеров. Это потому, что так красивее выглядят цифры на эмблемах.
Юрий согласен с мнением, которого придерживались в советскую эпоху, когда считали годом рождения «Зенита» 1931-й. В том году заводская команда впервые заявилась на городской чемпионат.
пока к Газпрома ещё деньги есть
пока к Газпрома ещё деньги есть
было бы выделенное бабло, а что отмечать всегда найдётся! ))
было бы выделенное бабло, а что отмечать всегда найдётся! ))
Получается, что Зенит-то НЕНАСТОЯЩИЙ!
)))
Получается, что Зенит-то НЕНАСТОЯЩИЙ!
)))
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
Другими словами: каждый 74т, как он хочет...
Другими словами: каждый 74т, как он хочет...
Вертайте взад все подарки!!!
Вот очковтиратели, поглядите-ка!
Но "юбилей" всё равно не отменят: бабло уже выделено и потрачено.
Теми, кем надо, потрачено. )))
Вертайте взад все подарки!!!
Вот очковтиратели, поглядите-ка!
Но "юбилей" всё равно не отменят: бабло уже выделено и потрачено.
Теми, кем надо, потрачено. )))