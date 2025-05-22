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Конте — о своей дисквалификации: «Жаль, что не смогу быть с командой»

вчера, 23:13
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб КальяриКальяри21:45 Не начался

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте сожалеет о полученной дисквалификации перед последней игрой сезона против «Кальяри».

Я сожалею, что не смогу быть на тренерской скамейке. После такого сезона хочется быть рядом с командой, с болельщиками, вести их за собой. У меня есть полное доверие к своему штабу, к болельщикам, к атмосфере, которая будет на стадионе. И даже если я буду на трибуне, моё сердце будет на поле. Мы прошли через очень напряженный сезон и хотим подарить Неаполю что-то прекрасное и историческое.

«Наполи» занимает первую строчку в чемпионате Италии, набрав 79 очков после 37 матчей. У идущего вторым «Интера» 78 баллов.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:49
Антошка щас снимет сливки и слиняет в другой клуб.
Хороший тренер, но не для долгого плавания.
протон
протон
сегодня в 01:47
Огненная развязка в Серии А! Наполи Конте очень симпатичная команда и заслуженно могут стать чемпионами, а с другой стороны не менее достойный Интер, который выбил саму Барселону!
Гость
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