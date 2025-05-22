Конте — о своей дисквалификации: «Жаль, что не смогу быть с командой»

Главный тренер «Наполи» сожалеет о полученной дисквалификации перед последней игрой сезона против «Кальяри».

Я сожалею, что не смогу быть на тренерской скамейке. После такого сезона хочется быть рядом с командой, с болельщиками, вести их за собой. У меня есть полное доверие к своему штабу, к болельщикам, к атмосфере, которая будет на стадионе. И даже если я буду на трибуне, моё сердце будет на поле. Мы прошли через очень напряженный сезон и хотим подарить Неаполю что-то прекрасное и историческое.