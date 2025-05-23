Данило высказался о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

Бывший защитник «Реала» и «Манчестер Сити» , выступающий в данный момент за «Фламенго», прокомментировал назначение в сборную Бразилии:

Анчелотти — тренер, который не нуждается в представлении, и его послужной список говорит сама за себя. Думаю, его назначение является демонстрацией того уважения, которого может достичь бразильский футбол как внутри страны, так и за ее пределами. Анчелотти – важное имя, на которое мы можем равняться и которое будет с нами в этом сражении. Надеюсь, он сможет принести свой опыт, будет чувствовать себя комфортно в сборной Бразилии, будет тепло принят нашим народом и вернет нам ту радость, которую мы утратили.