Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеБразилия. Серия A 2025

Данило высказался о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

сегодня, 00:08

Бывший защитник «Реала» и «Манчестер Сити» Данило, выступающий в данный момент за «Фламенго», прокомментировал назначение Карло Анчелотти в сборную Бразилии:

Анчелотти — тренер, который не нуждается в представлении, и его послужной список говорит сама за себя. Думаю, его назначение является демонстрацией того уважения, которого может достичь бразильский футбол как внутри страны, так и за ее пределами. Анчелотти – важное имя, на которое мы можем равняться и которое будет с нами в этом сражении. Надеюсь, он сможет принести свой опыт, будет чувствовать себя комфортно в сборной Бразилии, будет тепло принят нашим народом и вернет нам ту радость, которую мы утратили.

Подписывайся в ВК
Все новости
Алан Ширер оценил работу Рубена Аморима в МЮ после финала Лиги Европы
Вчера, 22:48
Мбаппе — о карьере Модрича: «Я теперь знаю, что такое величие»
Вчера, 22:46
Тотти рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Вчера, 19:46
Рио Фердинанд прокомментировал поражение МЮ в Лиге Европы
Вчера, 00:59
Джонсон высказался о победе «Тоттенхэма» в Лиге Европы
Вчера, 00:48
Лаутаро — о финале Лиги чемпионов: «Это наша мечта»
21 мая
Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 08:27
Наладит игровую дисциплину, поменьше анархии в командных действиях и прежде всего в средней и передней линиях - и всё будет в порядке. Наладит ли...
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:25
Как бы до инфаркта не довели бы его
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:10
А что он еще мог сказать?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:44
Посмотрим со временем как получится. В любом случае желаю успехов Карло
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 