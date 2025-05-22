Алан Ширер оценил работу Рубена Аморима в МЮ после финала Лиги Европы

Английский футбольный эксперт и бывший профессиональный футболист Алан Ширер высказался о работе Рубена Аморима на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Тоттенхэма» со счётом 1:0 в финале Лиги Европы:
Я уже столько раз это говорил, что он никак не мог пойти в тот футбольный клуб и ожидать того, что там увидел. Он никак не мог подумать, что там так плохо. Он не улучшил ситуацию. Под его руководством стало намного хуже. Возможно, они бы залатали дыры, если бы выиграли Лигу Европы, но их проблемы проявились в полной мере в те 97 минут: никакой креативности, никакой энергии, никаких голов и полный бардак!
Это несоответствие реальности и изображаемого театра создает какое то... отвращение. Я МНОГО раз слышал и сам ловил себя на мысли, что МЮ играет как команда Чемпионшипа. Даже комментатор на ТВ сказал это. Бегают, суетятся, что-то там бодаются и все - без какого-либо смысла и толка. Безумие.
А ведь совсем недавно МЮ был самой титулованной командой Англии только благодаря прорыву Фегри. Теперь это Ливерпуль. Как такое вообще могло произойти...
Это несоответствие реальности и изображаемого театра создает какое то... отвращение. Я МНОГО раз слышал и сам ловил себя на мысли, что МЮ играет как команда Чемпионшипа. Даже комментатор на ТВ сказал это. Бегают, суетятся, что-то там бодаются и все - без какого-либо смысла и толка. Безумие.
А ведь совсем недавно МЮ был самой титулованной командой Англии только благодаря прорыву Фегри. Теперь это Ливерпуль. Как такое вообще могло произойти...