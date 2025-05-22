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Алан Ширер оценил работу Рубена Аморима в МЮ после финала Лиги Европы

вчера, 22:48
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Английский футбольный эксперт и бывший профессиональный футболист Алан Ширер высказался о работе Рубена Аморима на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Тоттенхэма» со счётом 1:0 в финале Лиги Европы:

Я уже столько раз это говорил, что он никак не мог пойти в тот футбольный клуб и ожидать того, что там увидел. Он никак не мог подумать, что там так плохо. Он не улучшил ситуацию. Под его руководством стало намного хуже. Возможно, они бы залатали дыры, если бы выиграли Лигу Европы, но их проблемы проявились в полной мере в те 97 минут: никакой креативности, никакой энергии, никаких голов и полный бардак!

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:06
Если бы Расмус играл хотя бы на _50%,как Ширер, то мю взял бы Ле без проблем и даже были,как минимум в топ10
catal
catal
сегодня в 12:59, ред.
Ну это не первый раз, когда руководство МЮ делает ошибки, которые большинство понимает заранее как ошибки. Это уже традиция. За ширмой великого клуба, созданной Фергюсоном, прячутся толпы бездельников, питающихся прошлыми заслугами. Они строят рожицы, изображают "великих", "победителей", "наследников". Не будем показывать пальцем, такие вещи теперь обыденность.
Это несоответствие реальности и изображаемого театра создает какое то... отвращение. Я МНОГО раз слышал и сам ловил себя на мысли, что МЮ играет как команда Чемпионшипа. Даже комментатор на ТВ сказал это. Бегают, суетятся, что-то там бодаются и все - без какого-либо смысла и толка. Безумие.
А ведь совсем недавно МЮ был самой титулованной командой Англии только благодаря прорыву Фегри. Теперь это Ливерпуль. Как такое вообще могло произойти...
SHEARER
SHEARER
вчера в 23:07
Ширер прав на все сто процентов!
Capral
Capral
вчера в 23:07, ред.
Вспоминаю Ширера игрока!!! Ах, как он играл, и как он мучил киевское Динамо в ЛЧ, в начале нулевых, в одном из матчей!!! Помню победу "Сорок" над киевлянами и победный гол Аллана с пенальти в конце игры, и победу англичан-2:1!!! Как я за них болел, и как Ширер терроризировал оборону киевлян!!! А после игры, Ширер уходил с поля обнимаю судью, после чего, все украинские журналюги обвинили судью в сговоре... Xоть я и не очень люблю таких силовых футболистов, но мне Ширер нравился, как и весь Н/К!!!
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вчера в 22:55
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