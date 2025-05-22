Алан Ширер оценил работу Рубена Аморима в МЮ после финала Лиги Европы

Английский футбольный эксперт и бывший профессиональный футболист высказался о работе на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Тоттенхэма» со счётом 1:0 в финале Лиги Европы:

Я уже столько раз это говорил, что он никак не мог пойти в тот футбольный клуб и ожидать того, что там увидел. Он никак не мог подумать, что там так плохо. Он не улучшил ситуацию. Под его руководством стало намного хуже. Возможно, они бы залатали дыры, если бы выиграли Лигу Европы, но их проблемы проявились в полной мере в те 97 минут: никакой креативности, никакой энергии, никаких голов и полный бардак!