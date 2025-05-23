Скопинцев — о последнем туре РПЛ: «Пусть „Зенит“ выигрывает»

Футболист московского «Динамо» рассказал о мотивации на последний матч сезона против «Краснодара»:

Являюсь воспитанником «Динамо». Какой-то чрезмерной любви не испытываю к «Краснодару» — только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение. А так буду биться за победу в матче. Будем выходить и грызться. Пусть «Зенит» выигрывает — это как-то привычней все-таки. Думаю, мы будем более расслаблены и раскрепощены, поскольку за трофей не боремся. Но, с другой стороны, будем и хорошо заряжены, поскольку есть шансы на бронзу.