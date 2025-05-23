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Скопинцев — о последнем туре РПЛ: «Пусть „Зенит“ выигрывает»

сегодня, 00:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 16:30 Не начался

Футболист московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о мотивации на последний матч сезона против «Краснодара»:

Являюсь воспитанником «Динамо». Какой-то чрезмерной любви не испытываю к «Краснодару» — только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение. А так буду биться за победу в матче. Будем выходить и грызться. Пусть «Зенит» выигрывает — это как-то привычней все-таки. Думаю, мы будем более расслаблены и раскрепощены, поскольку за трофей не боремся. Но, с другой стороны, будем и хорошо заряжены, поскольку есть шансы на бронзу.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 13:30
Однозначно ожидается рубка с непредсказуемым результатом. Это не Ахмат под низким северным солнцем. От Скопинцева услышать что-то хорошее о Краснодаре никто и не ожидал. Не самая лучшая часть карьеры там прошла. Не задалось, отсюда и вероятная личная обида.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
сегодня в 10:41, ред.
Что за закономерный итог, г-н Черданцев ? Весь сезон колбасило, как боцмана на шхуне в шторм, еле - еле сократили отставание от "Краснодара" и нА тебе, закономерный итог, видите ли... Поразительная самоуверенность.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:23
Зря страешься, Скопинцев. В Зенит тебя не возьмут.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Doping87 (раскрыть)
сегодня в 10:21
Откуда Краснодару знать, как заряжаются на финал ЛЧ?)))
Николай 1
Николай 1
сегодня в 09:42, ред.
Ты, Димоша, главное, в свои ворота не привези. И Маричаля с Фернандесом об этом попроси. Это будет уже половина победы.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 09:01
Ну а в следующем сезоне, конечно же, пусть победит Спартак!
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 08:59
За Краснодар не болею, но в этом матче буду топить именно за них. РПЛ нужен новый чемпион.Да и по совокупности двух сезонов, наверное, они заслужили победу больше, чем другие команды чемпионата. Ну а Зенит пусть покурит в сторонке...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 08:16
Да, "Краснодару" в отличие от "Зенита" в последнем туре достался серьёзный соперник. Лично я не представляю, как южане будут добывать победу в этом матче, что им надо сделать, чтобы завоевать три очка. Нужно прыгнуть не на две, а на три головы выше и себя, и московской команды. Пусть прыгнут. Нам нужен новый чемпион. Почему ? Чтобы следующий сезон был ещё интереснее.
Doping87
Doping87
сегодня в 07:59, ред.
Зенит то победит Ахмат 100%, но Краснодар дома выйдет играть заряжен как на финал ЛЧ и хлопнет Динамо.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:50
На сегодня Динамо и Краснодар команды, учитывая набранную форму, приблизительно равны по силам. Но у южан своё поле.
sv_1969
sv_1969 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
сегодня в 07:47
Интересно чем эта победа будет закономерно, если сам пишите, что не было игры у гегемона?))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:46
Пусть «Зенит» выигрывает — это как-то привычней все-таки.
Прям философия терпилы)))
n7q5h2ngspak
n7q5h2ngspak
сегодня в 07:36
Зеньке будут помогать, но хоть раз Краснодару должно повезти
NbKA555
NbKA555
сегодня в 07:34
Как Богу угодно,так и будет.Всем пожелаю добра и мира!
dw283z5b7p8f
dw283z5b7p8f
сегодня в 07:16
Пусть недалёкий Димарик замолчит свой рот, а лазурные курят в сторонке от трофеев в честь юбилея
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:51
Пусть играют свой матч по честному, этого будет достаточно...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 06:43
Краснодару только победы....
112910415
112910415
сегодня в 06:30
опасный, загрызёт кого-нибудь !
Вещий
Вещий
сегодня в 05:28
Посмотрим на игру Динамо... но быки могут костьми лечь на поле...
2htub4v63q42
2htub4v63q42
сегодня в 04:24, ред.
А что, круто звучит эксперт-аналитик Котэ Бубенчиков-Камерный! Смело можно свой блог вести под таким брендом, назвав его неведомой больше никому "Огонией"!
ABir
ABir
сегодня в 03:25
Краснодару надо самому в последнем туре доказать свои чемпионские амбиции в матче с Динамо без оглядки на результат матча Зенита. Поэтому пусть Зенит победит в последнем туре, а на что способен Краснодар увидим.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:08
Пора Краснодару стать чемпионами...
протон
протон
сегодня в 01:51, ред.
В моей гр. Воронина просто праздник футбольный. Какое сражение, какая огония от игроков. протсо наслаждаешься стечением игровых процессов. Что заставляет меня наслаждаться просмотром. Думаю сейчас действия по результативности за игроком под номером Shlomo. Orakel вроде 16 мая последний заход по флангам был, небось в скрытую набирает очки.
Capral
Capral
сегодня в 01:33
Лицемерище, как и все- в этом банкирском болоте!!! Не верю, ни одному его слову!!! А Краснодару- Удачи, от всей души!!!!!!!
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 01:31
Я тоже думаю, что Зенит станет чемпионом. Динамо приложит для этого все усилия, им нужно вернуть должок Краснодару за прошлый сезон, а уж в параллельной игре Зенит как-нибудь справится на своем поле с Ахматом и свою задачу решит. Хоть петербуржский клуб и не продемонстрировал убедительной игры в этом сезоне, но и конкуренты были не лучше. Очередной, седьмой подряд титул Зенита станет закономерным итогом.
протон
протон ответ агент_Смит. (раскрыть)
сегодня в 01:22, ред.
С бубенчиками не соглашусь. Но с котиком было прикольно где на крыше. Я сам очень люблю котиков, жаль лайкнуть не получилось)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:14
Очередная глупость от не самого умного игрока
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