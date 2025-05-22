«Барселона» продлила контракт с Рафиньей

1747934820

вчера, 20:27

продлил контракт с «Барселоной». Каталонский клуб объявил о подписании нового соглашения с 28-летним вингером. Оно рассчитано до 2028 года, как и сообщалось ранее.

В этом сезоне Рафинья провёл 56 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 25 голевых передач.