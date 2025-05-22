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«Барселона» продлила контракт с Рафиньей

вчера, 20:27

Рафинья продлил контракт с «Барселоной». Каталонский клуб объявил о подписании нового соглашения с 28-летним вингером. Оно рассчитано до 2028 года, как и сообщалось ранее.

В этом сезоне Рафинья провёл 56 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 25 голевых передач.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:19
Потому что, если офсайдные ловушки- примитивные и глупые изжили себя, значит задницу гонимого прикрывают талантливые игроки атаки. Ничего оригинального в игре нерукопожатного нет. Если у тренера, как в сборной, так и в клубе нет организации игры и игровой дисциплины, значит такой футбол, рано или поздно обречён на неудачу...)))
Apsny
Apsny
сегодня в 11:13
НедоФлик)) ПереФлик))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:40, ред.
...и ещё Недофлика.)

Вить, как ты так забыл дописать ??!!

Нехило так немец устроился, да ? Сидит себе на *опе, нихрена толкового не делает, а полевые ему задницу прикрывают, да титулы добывают... Не работа, а лафа.
112910415
112910415
сегодня в 06:26
а самое время было хорошо продать !
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:38
Рафинья и Барса как одно целое
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:07
Так чего ж он тогда в барсе, а не в псж/реале?
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:43
Все равно его продадут... Теперь дороже
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:48
Нужный и полезный игрок для Барселоны...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:39
Странный вывод по поводу Рафиньи. Почему тогда он не "расслабился" при заключении предыдущего контракта, а стал играть ещё лучше после его подписания ? Почему не стал валять дурака, а в этом сезоне является претендентом на "ЗМ" ? Может, я чего - то не понимаю...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:31
На 1 год всего продлили получается, был до 2027 года 😁 Там скорее всего больше увеличение ЗП.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
Во-первых, Рафинья провел фантастический сезон и точно заслужил улучшеный контракт.
Во-вторых, чем больше лет по контракту у игрока, тем выгоднее его можно продать иначе, ни кто не станет давать большие деньги за игрока с истекающим контрактом!!! В этом плане каталонцы поступили мудро, погоняют его еще годик и можно продавать Саудитам к примеру
Karkaz
Karkaz ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:10
Рафиньи почти 30?) Когда у него вот этот новый контракт закончится ему будет только 31)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:05
Я не слышал, что Барселона преодолела кризис. Не пойму как, но они продлили контракты с Фликом, Ямалем, Рафиньей и другими лидерами. Наверняка на улучшенных для игроков условиях. Откуда деньги? Каталонцы последние несколько лет пытались снизить зарплатную ведомость, а тут щедро почти каждому хороший контракт дают и это не считая того, что Левандовски, Фати, Де Йонг уже сидят на хорошей зарплате. Даже не знаю, что будет в итоге.

Что касается конкретно Рафиньи, уже говорил, что это ошибка. Ему почти 30, для бразильца это почти пенсия, к тому же у них слабость к деньгам. Получил контракт, расслабится и статистика будет вдвое хуже этой.
Брулин
Брулин
вчера в 20:43
Лучший бразилец должен играть в лучшем клубе мира. Рафа молодец пахает как собака и в защите и в нападение...❤️💙
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 20:40
Рафинья стал игроком сезона в Европе по версии The Athletic
Capral
Capral
вчера в 20:39
Ещё бы, он не продлил. Кто-то же должен прикрывать задницу гонимого-нерукопожатного.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 20:33
Заслужил Рафа! В Барселоне он прибавил сильно, возможно выиграет ЗМ уже в этом году!
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
вчера в 20:29
Наверное на улучшеных условиях . Претенденту на ЗМ , проведшему лучший сезон в карьере . 59 голевых действий в 56 матчах . Да и возраст в самом соку.
Гость
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