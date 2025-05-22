«Барселона» продлила контракт с Рафиньей

Рафинья продлил контракт с «Барселоной». Каталонский клуб объявил о подписании нового соглашения с 28-летним вингером. Оно рассчитано до 2028 года, как и сообщалось ранее.
В этом сезоне Рафинья провёл 56 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 25 голевых передач.
Что касается конкретно Рафиньи, уже говорил, что это ошибка. Ему почти 30, для бразильца это почти пенсия, к тому же у них слабость к деньгам. Получил контракт, расслабится и статистика будет вдвое хуже этой.
Что касается конкретно Рафиньи, уже говорил, что это ошибка. Ему почти 30, для бразильца это почти пенсия, к тому же у них слабость к деньгам. Получил контракт, расслабится и статистика будет вдвое хуже этой.
Во-вторых, чем больше лет по контракту у игрока, тем выгоднее его можно продать иначе, ни кто не станет давать большие деньги за игрока с истекающим контрактом!!! В этом плане каталонцы поступили мудро, погоняют его еще годик и можно продавать Саудитам к примеру
Во-вторых, чем больше лет по контракту у игрока, тем выгоднее его можно продать иначе, ни кто не станет давать большие деньги за игрока с истекающим контрактом!!! В этом плане каталонцы поступили мудро, погоняют его еще годик и можно продавать Саудитам к примеру