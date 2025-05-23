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Троссард продлит контракт с «Арсеналом», несмотря на интерес саудитов

сегодня, 00:32

Форвард лондонского «Арсенала» Леандро Троссард готов подписать новый контракт с «канонирами».

Как сообщает BBC, бельгиец ясно дал понять, что не хочет покидать клуб, вопреки выгодным предложениям из Саудовской Аравии. По данным источника, 30-летний нападающий подтвердил свою приверженность проекту главного тренера Микеля Артеты и уже оповестил клуб о желании остаться.

Текущий контракт Троссарда с лондонцами рассчитан до лета 2027 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:41
У Артеты какой-то фетиш к игрокам левой бровки...то левых защитников набирал, теперь за вингеров взялся...Мартинелли, Троссард, плюс еще хочет Уильямса или Родриго....
Если ты хочешь купить классного вингера к примеру Родриго, то отпусти тогда кого-то из своих, получается ты же ими не доволен, раз хочешь усиление!!!
А так, рад буду если енот останется в команде
3ssruvwv6w7u
3ssruvwv6w7u
сегодня в 07:40
Отличная новость,игрок ещё принесёт пользу Арсеналу
7y5yngyeqws7
7y5yngyeqws7
сегодня в 07:37
Он сам еще не понял от чего отказался.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:32
Все правильно сделал... успеет еще податься к Саудитам...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:42
Игрок хочет ещё поиграть в топе
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