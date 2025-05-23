Троссард продлит контракт с «Арсеналом», несмотря на интерес саудитов

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сегодня, 00:32

Форвард лондонского «Арсенала» готов подписать новый контракт с «канонирами».

Как сообщает BBC, бельгиец ясно дал понять, что не хочет покидать клуб, вопреки выгодным предложениям из Саудовской Аравии. По данным источника, 30-летний нападающий подтвердил свою приверженность проекту главного тренера и уже оповестил клуб о желании остаться.

Текущий контракт Троссарда с лондонцами рассчитан до лета 2027 года.