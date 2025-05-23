Троссард продлит контракт с «Арсеналом», несмотря на интерес саудитов

Форвард лондонского «Арсенала» Леандро Троссард готов подписать новый контракт с «канонирами».
Как сообщает BBC, бельгиец ясно дал понять, что не хочет покидать клуб, вопреки выгодным предложениям из Саудовской Аравии. По данным источника, 30-летний нападающий подтвердил свою приверженность проекту главного тренера Микеля Артеты и уже оповестил клуб о желании остаться.
Текущий контракт Троссарда с лондонцами рассчитан до лета 2027 года.
Если ты хочешь купить классного вингера к примеру Родриго, то отпусти тогда кого-то из своих, получается ты же ими не доволен, раз хочешь усиление!!!
А так, рад буду если енот останется в команде
Если ты хочешь купить классного вингера к примеру Родриго, то отпусти тогда кого-то из своих, получается ты же ими не доволен, раз хочешь усиление!!!
А так, рад буду если енот останется в команде