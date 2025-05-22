Лука Модрич покинет «Реал» после клубного чемпионата мира

«Реал Мадрид» официально объявил, что капитан команды завершит своё выступление за клуб после клубного чемпионата мира, который пройдёт с 15 июня в США .

Президент королевского клуба заявил:

Лука Модрич навсегда останется в сердцах всех мадридцев как уникальный и образцовый футболист, который всегда представлял ценности «Реала». Его футбол полюбился мадридцам и всем болельщикам в мире. Его наследие останется навсегда. «Реал Мадрид» желает Луке Модричу и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни. «Сантьяго Бернабеу» воздаст ему должное в эту субботу по случаю последнего матча Ла Лиге, в котором сыграет наша команда.