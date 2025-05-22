Лука Модрич покинет «Реал» после клубного чемпионата мира

«Реал Мадрид» официально объявил, что капитан команды Лука Модрич завершит своё выступление за клуб после клубного чемпионата мира, который пройдёт с 15 июня в США.
Президент королевского клуба Флорентино Перес заявил:
Лука Модрич навсегда останется в сердцах всех мадридцев как уникальный и образцовый футболист, который всегда представлял ценности «Реала». Его футбол полюбился мадридцам и всем болельщикам в мире. Его наследие останется навсегда. «Реал Мадрид» желает Луке Модричу и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни. «Сантьяго Бернабеу» воздаст ему должное в эту субботу по случаю последнего матча Ла Лиге, в котором сыграет наша команда.
Настоящая легенда не только "Мадрида", а и всего футбольного мира. Всегда спокойный, скромный, рассудительный. При таком футбольном таланте, при такой славе и всеобщем признании, не загордился, не напялил на себя корону, а остался всё тем же скромным пареньком, только вот морщин немного прибавилось.
Спасибо тебе Лука, за то, что ты был в Реале, за то, что ты сделал для Реала, за твой огромный вклад в победы, трофеи и титулы команды, за твои волшебные передачи, за шикарные голы, за твою преданность и верность клубу.
Ты навсегда золотыми буквами вписал своё имя в историю Реала! И навсегда останешься одной из легенд Реала!
Настоящая легенда не только "Мадрида", а и всего футбольного мира. Всегда спокойный, скромный, рассудительный. При таком футбольном таланте, при такой славе и всеобщем признании, не загордился, не напялил на себя корону, а остался всё тем же скромным пареньком, только вот морщин немного прибавилось.
Спасибо тебе Лука, за то, что ты был в Реале, за то, что ты сделал для Реала, за твой огромный вклад в победы, трофеи и титулы команды, за твои волшебные передачи, за шикарные голы, за твою преданность и верность клубу.
Ты навсегда золотыми буквами вписал своё имя в историю Реала! И навсегда останешься одной из легенд Реала!