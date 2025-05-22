Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2024/2025

Лука Модрич покинет «Реал» после клубного чемпионата мира

вчера, 17:33

«Реал Мадрид» официально объявил, что капитан команды Лука Модрич завершит своё выступление за клуб после клубного чемпионата мира, который пройдёт с 15 июня в США.

Президент королевского клуба Флорентино Перес заявил:

Лука Модрич навсегда останется в сердцах всех мадридцев как уникальный и образцовый футболист, который всегда представлял ценности «Реала». Его футбол полюбился мадридцам и всем болельщикам в мире. Его наследие останется навсегда. «Реал Мадрид» желает Луке Модричу и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни. «Сантьяго Бернабеу» воздаст ему должное в эту субботу по случаю последнего матча Ла Лиге, в котором сыграет наша команда.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Ливерпуль» установит новый мемориал на 40-летие трагедии на «Эйзеле»
Вчера, 16:56
Футболисты «Тоттенхэма» в раздевалке прослушали гимн Лиги чемпионов
Вчера, 10:35
Сейв Мики ван де Вена спас «Тоттенхэм»
Вчера, 00:07 Фото
Роналду снова не забил пенальти, но потом исправился
21 мая
В Хорватии глава федерации футбола будет ждать на шоссе развязку чемпионата
21 мая
Дель Пьеро получил тренерскую лицензию УЕФА
21 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
catal
catal
сегодня в 12:52, ред.
Большинство футболистов Реал покупает в Ливерпуле, это видимо налаженный торговый бизнес по сбыту Оуэнов, Дудеков, Макманаманов и прочих Арбелоа с Хави Алонсо.
Однако, Модрича, как и Бейла, можно назвать воспитанником Тоттенхема, именно там он стал звездой мирового уровня.
Nety
Nety ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
сегодня в 10:30
Тут с их костяком поколения 13-23 про каждого можно так сказать, это была Мега команда каждого можно в топ лучших в истории на своей позиции поставить.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 10:24
Ответ на ваш вопрос - возраст Модрича. Как бы хорошо он ни играл, работодателя он напрягает. Именно из - за возраста весь этот сезон Лука не играл с первой до последней минуты. Будущего работодателя такое положение дел не устроит.
Doping87
Doping87
сегодня в 07:55
Однозначно легенда Реала! Я думаю сезон ещё легко поиграет, в том числе и за сборную.
112910415
112910415
сегодня в 06:28
красавец и герой !
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:07
Странное решение. Модрич всё время шёл на снижение зарплаты, соглашался быть игроком замены, да и характер не тот, чтобы атмосферу портить в команде. Чем не угодил Реалу? Вполне держит уровень. Наверное, всё дело в номере на футболке. Отдадут кому-то медийному и будут деньги стричь. Например, Мбаппе.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:44
Еще одна легенда покидает Реал....и лично мне грустно от таких моментов....
Модрич присоединился к Мадриду в 2012 году и стал важнейшим игроком одной из самых блестящих эпох в истории Реала. За тринадцать сезонов, в которых он защищал эмблему клуба, он выиграл 28 титулов: 6 ЛЧ, 6 Клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков Европы, 4 титула Ла Лиги, 2 титула Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании. Модрич один из пяти игроков в истории футбола, выигравших шесть титулов Лиги Чемпионов, и игрок с наибольшим количеством титулов за 123-летнюю историю Мадрида!!!
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 20:31
Идеальный футболист! Отличный был союз, но время летит, пора менять русло!
Кроос в этом плане идеально завершил карьеру, чтоб вот так не клянчить ещё на год контракт. Есть и другие важные вещи в жизни, кроме футбола.
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:26
играть есть желание, не удивлюсь если в новом сезоне всплывет где-нибудь в Комо, итальянский клуб с тренером Фабрегасом нехило так раскочегарился во второй половине, многих ребят подобрал неприкаянных
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:06
Легенда Реала и самый титулованный футболист Реала в истории!
Спасибо за всё и за 92:48
Capral
Capral
вчера в 18:01
Поворот, однако. Вот уж не думал... И кто же, вместо него?
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:54
Очень жаль. Надеялся, что он останется еще на сезон. Но, Лука и так показал отличный уровень для своего возраста. Большинство футболистов к 40 годам уже давно закончили свои карьеры, а Модрич мало того что играл, так и ещё и на высоком уровне, пусть не на таком как в лучшие годы, но всё же.

Настоящая легенда не только "Мадрида", а и всего футбольного мира. Всегда спокойный, скромный, рассудительный. При таком футбольном таланте, при такой славе и всеобщем признании, не загордился, не напялил на себя корону, а остался всё тем же скромным пареньком, только вот морщин немного прибавилось.

Спасибо тебе Лука, за то, что ты был в Реале, за то, что ты сделал для Реала, за твой огромный вклад в победы, трофеи и титулы команды, за твои волшебные передачи, за шикарные голы, за твою преданность и верность клубу.
Ты навсегда золотыми буквами вписал своё имя в историю Реала! И навсегда останешься одной из легенд Реала!
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
вчера в 17:52
Лука в десятке легенд Реала всех времён . Даже я бы сказал замыкает пятёрку лучших. Роналду , Ди Стефано , Пушкаш , Рауль , Модрич . Есть ещё конечно Рамос , Касильяс , Йерро , Санчес да вот они и девять из десяти. А на десятое место ставьте кого угодно , не ошибётесь - Копа , Зидан , Бутрагенье , Карлос ,Роналдо ,Кросс , Бензема, Хенто и т.д
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 