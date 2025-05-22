Артета надеется, что Партей продлит контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» рассказал, есть ли какие-то новости о контракте полузащитника .

В воскресенье нам ещё предстоит сыграть в Премьер-лиге, а после этого у нас будет время, чтобы сесть и завершить кое-какие дела. Что касается Томаса, с точки зрения стабильности это был его лучший сезон, на мой взгляд. Я думаю, что он играл и выступал на высшем уровне, он действительно важный игрок для нас. Я бы хотел, чтобы Партей остался и подписал новый контракт.