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Деку — о Диасе и Рэшфорде: «Они нам нравятся»

вчера, 22:21

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что «Барселоне» нравятся нападающие Луис Диас из «Ливерпуля» и Маркус Рэшфорд из «Астон Виллы».

Нам интересны Луис и Маркус, но мы не можем говорить о футболистах, у которых есть действующие контракты с другими клубами. Для меня гораздо важнее – развить то, что мы уже имеем.

Ранее сообщалось об интересе каталонского клуба к Диасу и возможном переходе Рэшфорда.

«Барселона» в этом сезоне выиграла Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 22:46
"А они мне нравится, нравится, нравится
И для меня на свете игроков лучше нет
А они мне нравится, нравится, нравится
И это все, что я могу сказать в ответ"...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:36
А нравятся ли они тренеру?
Гость
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