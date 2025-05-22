Деку — о Диасе и Рэшфорде: «Они нам нравятся»

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вчера, 22:21

Спортивный директор «Барселоны» заявил, что «Барселоне» нравятся нападающие из «Ливерпуля» и из «Астон Виллы».

Нам интересны Луис и Маркус, но мы не можем говорить о футболистах, у которых есть действующие контракты с другими клубами. Для меня гораздо важнее – развить то, что мы уже имеем.

Ранее сообщалось об интересе каталонского клуба к Диасу и возможном переходе Рэшфорда.

«Барселона» в этом сезоне выиграла Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.