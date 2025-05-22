Деку — о Диасе и Рэшфорде: «Они нам нравятся»

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что «Барселоне» нравятся нападающие Луис Диас из «Ливерпуля» и Маркус Рэшфорд из «Астон Виллы».
Нам интересны Луис и Маркус, но мы не можем говорить о футболистах, у которых есть действующие контракты с другими клубами. Для меня гораздо важнее – развить то, что мы уже имеем.
Ранее сообщалось об интересе каталонского клуба к Диасу и возможном переходе Рэшфорда.
«Барселона» в этом сезоне выиграла Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
И для меня на свете игроков лучше нет
А они мне нравится, нравится, нравится
И это все, что я могу сказать в ответ"...)
И для меня на свете игроков лучше нет
А они мне нравится, нравится, нравится
И это все, что я могу сказать в ответ"...)