ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Кубок России 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2019/2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Россия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2019/2020
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Болгария. Вторая лига 2019/2020
Болгария. Первая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия B 2019
Бразилия. Серия С 2019
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Восток 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Запад 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Центр 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Юг 2019/2020
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
Сербия. Суперлига 2019/2020
Словакия. Первая лига 2019/2020
Словения. Вторая лига 2019/2020
Словения. Первая лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-Лига 2019/2020
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-07-19
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-27
2019-07-28
2019-08-04
2019-08-05
2019-08-09
2019-08-10
2019-08-21
2019-09-03
2019-09-25
2019-10-30
2019-10-31
2020-03-04
2020-03-05
2020-06-24
2020-07-19
2020-07-25
Урал - Химки
Зенит - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Урал против Химки

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 1:3 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Урал
Химки
Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)
1 : 3
завершен
19 июля 2020, 13:00
воскресенье
Смотреть трансляцию
Логотип футбольный клуб Химки
Россия. Кубок 2019/2020, 1/2 финала
Стадион Екатеринбург-Арена (Екатеринбург)
Ставки на футбольные матчи
BetCity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голы
11’ 0:1 Гапон Евгений
ассистент Полярус Артем
36’ 0:2 Трошечкин Александр
ассистент Смирнов Александр
37’ 0:3 Полярус Артем
ассистент Боженов Кирилл
Панюков Андрей
ассистент Погребняк Павел 		1:3 73’
Наказания
Калинин Игорь 10’
Емельянов Роман 56’
60’ Дядюн Владимир
66’ Тихий Дмитрий
75’ Корян Аршак
80’ Мартусевич Максим
86’ Данилкин Егор
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Ефремов Дмитрий Кухарчик Михал 60’
62’ Барков Дмитрий Дядюн Владимир
Панюков Андрей Бавин Юрий 70’
Магомадов Чингиз Августиняк Рафал 82’
83’ Георгиевский Святослав Корян Аршак
83’ Евдокимов Андрей Мартусевич Максим
90+1’ Кухарчук Илья Полярус Артем
90+2’ Алиев Камран Трошечкин Александр
Статистика
 2 Предупреждения 5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 июля в 22:21
Всё ясно кто-то с такой же фамилией как у премьер-министра попросил Урал слить матч, что бы в финале спокойно обыграть Химки, которым видимо пообещали плюшки в виде средств для участия в РФПЛ. Да уж такой Зенит днище, слава богу есть ЛЧ которое покажет их истинное место.
RIR68
RIR68 ответ LOpp (раскрыть)
19 июля в 21:43
я тоже с бодуна способен творить чудеса)))
Питерские гоблины
Питерские гоблины
19 июля в 19:09
Чёткий матч. Кубок. Тем и интересен. Этот сезон: На вскидку - Динамо Киев - Ворскла, Арсенал - Ман. Сити..
DXTK
DXTK
19 июля в 18:38, ред.
Урал видимо просто слился))))) чтобы из другой пары Спартак Зенит было легче выиграть кубок.
VV V
VV V
19 июля в 18:05
Зениту-4 нужно срочно выкупать , за общие государственные деньги России, всех футболистов Химок !
nautilus163
nautilus163
19 июля в 17:31
Здорово сыграли! Но в вышку не надо соваться! Пусть останутся Крылья!
Gahi
Gahi
19 июля в 17:31
Вот что значит мотивация , и весомая поддержка Федуна в перспективе для команды Химки, помогло Воскресить в них мощь и дух победителя. Достойная игра команды и убедительная победа. Поздравляю Химки с выходом в финал. Удачи
шацк
шацк
19 июля в 17:23
Молодцы - поздравляю всех болельщиков и просто жителей Химок. Ждем в вышке!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
19 июля в 17:04
верните новости чемпионата Беларуси
Санчо Панса
Санчо Панса
19 июля в 16:55
Браво, парни Сергея Юрана! Просто браво! Разнесли ФК Урал в пух и прах еще в первом тайме. Химки мы ждем в РПЛ, безусловно! С выходом в финал футболистов, тренерский штаб и болельщиков этого клуба!
Храневец
Храневец
19 июля в 16:44
ОДИН ФИНАЛИСТ ИЗВЕСТЕН . ЖДЕМ ВТОРОГО !
nikot
nikot
19 июля в 16:17
Юран молодец,но до Радимова ему далеко,там то "школа"!!!ХА ХА ХА!
Raulvbg
Raulvbg ответ makkie (раскрыть)
19 июля в 16:05
Только с вами договориться не могут , обыгрывают вас из года в год
Caniggia
Caniggia
19 июля в 15:58
Парфенов уходит из Урала!
нечитайло
нечитайло
19 июля в 15:52
Сюрприз
LOpp
LOpp
19 июля в 15:41
Называется команда 4 месяца не играла. Красавцы!
спартак 1987
спартак 1987
19 июля в 15:33
химки давно всем доказали, что игра у команды есть и торпедо было уничтожено в 1/4 кубка не просто так. надеюсь подмосковная команда найдёт спонсора ( и им будет не лукойл) и выступит в премьер - лиге ( в идеале ротор, химки, торпедо или чертаново, в фнл оренбург, премьер- лигу расширить до 18ти команд) будет прикольно если химки возьмут кубок и останутся в фнл😂 осталось узнать соперника клуба из подмосковья
Багров-брат
Багров-брат
19 июля в 15:23
А давайте предположим конспирологически... Зенит сливает Спартаку и народные под овации определённых масс контропопят команду Юрана в финале. Почему нет?...)))
nubom
nubom ответ Caniggia (раскрыть)
19 июля в 15:23
Химки победили по делу. Однако, хочу заметить, что в РПЛ "достойна" выступать практически любая любительская команда Европы...
Caniggia
Caniggia
19 июля в 15:21
Теперь Федун точно отстегнёт бабок Химкам на игру в РПЛ, ведь появился шанс выйти в ЛЕ и заработать денег.
cska1948
cska1948 ответ амурец (раскрыть)
19 июля в 15:20
А СпаМу МОРОЖЕННОЕ!
makkie
makkie
19 июля в 15:18
Ну вот, стоило сказать, что Федун готов помочь Химкам деньгами - тут же результат пришёл 😂

С Уралом всё понятно.
Ничем не мотивированная команда, сливающая матчи из года в год. Еще и доги катают.
амурец
амурец
19 июля в 15:18
кубок Химкам
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
19 июля в 15:18
Я не утверждал, а только предполагал. Скорее всего Миллер захочет сделать золотой дубль.
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
19 июля в 15:16
Не тот случай...если бы не Спартак, например ЦСКА возможно...Питер не простит)...
Caniggia
Caniggia
19 июля в 15:14
Химки красавцы! Победа абсолютно по делу! У Юрана интересная команда, которая достойна выступать в РПЛ.
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
19 июля в 15:13
Химки тогда в ЕК?)...
cska1948
cska1948 ответ Лакшери (раскрыть)
19 июля в 15:13
В крайнем туре он получил, во втором тайме,травму.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 июля в 15:12
Я даже мысли не допускаю, что Зенит сегодня проиграет, если только боссы не прикажут сдать игру.
nubom
nubom
19 июля в 15:09
Серость проиграла бедности...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100