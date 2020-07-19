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1 : 3
завершен
19 июля 2020, 13:00
воскресенье
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Стадион Екатеринбург-Арена (Екатеринбург)
|11’
|0:1
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Гапон Евгений
ассистент Полярус Артем
|36’
|0:2
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Трошечкин Александр
ассистент Смирнов Александр
|37’
|0:3
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Полярус Артем
ассистент Боженов Кирилл
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Панюков Андрей
ассистент Погребняк Павел
|1:3
|73’
|Калинин Игорь
|10’
|Емельянов Роман
|56’
|60’
|Дядюн Владимир
|66’
|Тихий Дмитрий
|75’
|Корян Аршак
|80’
|Мартусевич Максим
|86’
|Данилкин Егор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ефремов Дмитрий
|Кухарчик Михал
|60’
|62’
|Барков Дмитрий
|Дядюн Владимир
|Панюков Андрей
|Бавин Юрий
|70’
|Магомадов Чингиз
|Августиняк Рафал
|82’
|83’
|Георгиевский Святослав
|Корян Аршак
|83’
|Евдокимов Андрей
|Мартусевич Максим
|90+1’
|Кухарчук Илья
|Полярус Артем
|90+2’
|Алиев Камран
|Трошечкин Александр
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|2
|Предупреждения
|5
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С Уралом всё понятно.
Ничем не мотивированная команда, сливающая матчи из года в год. Еще и доги катают.
С Уралом всё понятно.
Ничем не мотивированная команда, сливающая матчи из года в год. Еще и доги катают.