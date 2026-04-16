Нойер высказался о своей ошибке в матче с «Реалом»

сегодня, 10:07
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал свою ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3).

Я на самом деле хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер очень хорошо исполнил удар с ходу. Мы также увидели позже во время штрафного, что у него очень хорошая левая нога.

Станишич сообщил об оскорблениях со стороны Антонио Рюдигера
Сегодня, 09:13
Киммих — об игре с «Реалом»: «Не лучший наш матч, но победа есть победа»
Сегодня, 00:18
Араухо: «Больно вылететь из Лиги чемпионов таким образом»
Вчера, 23:32
Ольмо: «Второй год подряд вылетаем из турнира при тех же обстоятельствах»
Вчера, 10:11
Сафонов: «В целом я доволен своей игрой в матче против „Ливерпуля“»
Вчера, 09:23
Флик — о матче с «Атлетико»: «Ребята проделали фантастическую работу»
Вчера, 08:29
Брулин
сегодня в 13:33
Кажется, при штрафном Ману сильно открыл угол, в который Арда и попал.
Ну помимо того, что штрафной левый.
Capral
сегодня в 11:00
Я тоже. Очень Уважаю Симеоне как тренера и стратега.
Agamaga005
сегодня в 10:58
А я порадуюсь за Симеоне, если выиграет ЛЧ. Он заслужил этот титул, как и Атлетико! В одном финале против Реала им забили гол из офсайда.
Лично я желаю им победы в ЛЧ.
сегодня в 10:49
Я не буду принципиально болеть за Атлетико, но я предпочтение отдаю Симеоне. Он большой стратег, в отличие от Артеты. Думаю, две игры будут мало привлекательными, но очень напряжёнными...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:46
...Ты знаешь Вить, тоже буду матрасников поддерживать, трёхкратных финалистов Лиги! Но очевидно, в игре с той же "Барсой" чего то им не хватает до вершины, если только на фарте и дерзости Симеоне....?!
сегодня в 10:29
Приветище, Санёк!!!
Появился, оно и понятно- предвкушает победу ПСЖ. Имеет право, его шансы на победу значительно выше моих. К сожалению, не вижу, кто может остановить французов. А в другой паре, отдаю предпочтение Атлетико...
сегодня в 10:26
...Витёк, Петля рядом с тобой под коментом проявился! Конечно следит, ПСЖ пока на плаву!!!! Привет Петле,вспоминаю!
сегодня в 10:24
Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
сегодня в 10:10
...Нога,нога, это нога у кого надо нога!!!
