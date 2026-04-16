Нойер высказался о своей ошибке в матче с «Реалом»

Вратарь «Баварии» прокомментировал свою ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3).

Я на самом деле хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер очень хорошо исполнил удар с ходу. Мы также увидели позже во время штрафного, что у него очень хорошая левая нога.