Нойер высказался о своей ошибке в матче с «Реалом»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал свою ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3).
Я на самом деле хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер очень хорошо исполнил удар с ходу. Мы также увидели позже во время штрафного, что у него очень хорошая левая нога.
Ну помимо того, что штрафной левый.
Лично я желаю им победы в ЛЧ.
Появился, оно и понятно- предвкушает победу ПСЖ. Имеет право, его шансы на победу значительно выше моих. К сожалению, не вижу, кто может остановить французов. А в другой паре, отдаю предпочтение Атлетико...
