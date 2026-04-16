Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА представила список футболистов, претендующих на награду лучшему игроку по итогам ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов.
Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо отметился результативной передачей в победном матче против «Атлетико» (2:1).
Вингер «Баварии» Майкл Олисе забил гол в матче против «Реала» (4:3).
Нападающий ПСЖ Усман Дембеле оформил дубль на «Энфилде», обеспечив победу над «Ливерпулем» (2:0).
Хавбек «Арсенала» Мартин Субименди признан ключевым игроком в матче со «Спортингом» (0:0).
Матч Арсенала не смотрел, но там нулевая ничья с заведомо более слабым соперником. Как он может быть игроком недели?
Матч Арсенала не смотрел, но там нулевая ничья с заведомо более слабым соперником. Как он может быть игроком недели?