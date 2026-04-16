Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЛига чемпионов 2025/2026

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

сегодня, 09:43

Пресс-служба УЕФА представила список футболистов, претендующих на награду лучшему игроку по итогам ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо отметился результативной передачей в победном матче против «Атлетико» (2:1).

Вингер «Баварии» Майкл Олисе забил гол в матче против «Реала» (4:3).

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле оформил дубль на «Энфилде», обеспечив победу над «Ливерпулем» (2:0).

Хавбек «Арсенала» Мартин Субименди признан ключевым игроком в матче со «Спортингом» (0:0).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
112910415
сегодня в 12:43
Гюлер же !
Van Vanovich
сегодня в 12:35
Что там Олиссе делает?))
IKER-RAUL
сегодня в 12:00
Олисе забил уже практически ничего не значащий гол, Гюлер забил Баварии два, причем оба красивые голы из-за пределов штрафной --- где логика от УЕФА?!?

ну а так приз однозначно надо отдать вождю африканского племени камавинге - в таком суперматче выйти на замену и так по идиотски удалиться это было ............
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:04
Да и Ольмо тут делать нечего. Тот матч я смотрел.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:03
Гюлер наверно больше чем Субименди заслужил быть в списке кандидатов. Два гола Баварии, оба из-за пределов штрафной площади.
Матч Арсенала не смотрел, но там нулевая ничья с заведомо более слабым соперником. Как он может быть игроком недели?
Bad Listener
сегодня в 10:56
Субеменди? Арсенала? А что Арсенал играл? Как то я даже не заметил
Grizly88
сегодня в 10:44
Стух лч да же не кого выбирать
5xyqvnr8reja
сегодня в 10:12
Непонятно. Есть какие то квоты для списка ? Типа из каждой пары четвертьфиналистов по одному кандидату ?
Какой нахрен Субименди, когда там самый убогий матч был во всех смыслах ?
x2bnphc32bke
сегодня в 09:51
Дембель 2 банки на выезде в ворота Ливера...
Какие тут могут быть списки ?
shur
сегодня в 09:50
...Дембеле-Двоечка, как Вам......???!!! Голосуем!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 