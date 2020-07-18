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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Манчестер Сити

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Голы
Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Пепе Николя 		1:0 19’
Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Тирни Киран 		2:0 71’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
66’ Родри Гюндоган Илкай
66’ Фоден Фил Марез Рияд
Уиллок Джозеф Пепе Николя 72’
Торрейра Лукас Ляказетт Александр 78’
Холдинг Роб Мустафи Шкодран 87’
87’ Фернандиньо Сильва Давид
Колашинац Сеад Себальос Даниэль 88’
Статистика
 4 Удары по воротам 16
4 Удары в створ 1
4 Фолы 11
2 Угловые 13
3 Офсайды 0
29% Владение мячом 71%
1 Cэйвы 2
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Все комментарии
амурец
амурец ответ Угадайте кто (раскрыть)
19 июля в 14:37
Реал их сделает, хотя легко не будет
Угадайте кто
Угадайте кто ответ амурец (раскрыть)
19 июля в 14:06
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    19 июля в 14:05
    Вот Артета и поджарил свинку Пепу)
    Арсенал с победой.
    Ещё и Реал их хлопнет и будут самым дорогим бестрофейником.
    Crooclin
    Crooclin ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    19 июля в 13:43
    Зато как старались!! Особенно в первом тайме, да и второй начинали с перепасовок в собственной вратарской площадке)
    Crooclin
    Crooclin
    19 июля в 13:41
    Ещё пару дней назад букмейкеры начинали принимать ставки финальное дерби Манчестера, а вот обломись)
    Вполне может оказаться что финал получится чиста Лондонский)
    galem72
    galem72
    19 июля в 13:27
    Арс с победой!
    Тага Дага
    Тага Дага ответ Agamaga (раскрыть)
    19 июля в 12:16
    Ну конечно.
    Тага Дага
    Тага Дага ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    19 июля в 12:15
    Ты ещё обсуждаешь футбол. .....ужас.А как зидан получал 3-0...
    Не забудь.
    DXTK
    DXTK
    19 июля в 11:22
    Если честно то неожиданно. Такой МС точно вылетит от Реала в ответной игре.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Тага Дага (раскрыть)
    19 июля в 11:17
    Зидан то просто так ушёл. Не болтал лишнего. Потом вернулся, когда необходимость была. И поставил игру. Кстати, вынес Барсю по полной. В одном матче конечно судья спас Барсю от Реала, не поставила чистые пенальти.
    А вот ваша Меська сначала ушел из сборной закатив губу, потом вернулась.
    Короче, дешёвый товар, мягко выражаясь!!!
    Agamaga
    Agamaga ответ Тага Дага (раскрыть)
    19 июля в 11:14
    Пеп хочет Лигу чемпионов! Кубками разного разлива он сыт по горло!
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Тага Дага (раскрыть)
    19 июля в 11:05
    Не думаю, что договорняк. Арсенал не обыгрывал Сити с 2015 года - 5 лет. Вот один раз за несколько лет собрались и победили.
    Raamtvall
    Raamtvall ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    19 июля в 10:30
      Тага Дага
      Тага Дага ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
      19 июля в 10:22
      Сити и Ливерпуль просто валяет дурака...откуда мотивацию брать.....это первое. Ну если на победу первой команды даёт 5-40...это договорняк...
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ Raamtvall (раскрыть)
      19 июля в 10:19
      Пеп звонит в Хабаровск, чтобы присоединиться к митингу
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ Тага Дага (раскрыть)
      19 июля в 10:19
      Сити недавно и середняку Саутгемптону не смог забить, и Тоттенхэму не забивал, и аутсайдеру Норвичу проигрывал - это тоже договорняки?
      Raamtvall
      Raamtvall
      19 июля в 10:15
      Пепка уже звонит в Хабаровск, умолять, чтоб взяли в Луч?
      amfik
      amfik ответ Тага Дага (раскрыть)
      19 июля в 09:49
      Я же говорю, матч стоило посмотреть
      Тага Дага
      Тага Дага ответ Сантус (раскрыть)
      19 июля в 09:36
      Ну правильно сделал что ушёл,мужчина сказал,мужчина сделал, а не как зидан....уходит...приходит...только делают только те котрые продаются и покупается. Про таких говорят. ...ну сам знаешь.
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      19 июля в 09:29
      Красавцы!
      Тага Дага
      Тага Дага ответ amfik (раскрыть)
      19 июля в 09:28
      Сити который забивает пачками ,не мог забить хромаюшему арсеналу....который находится в середине таблицы...не смеши людей...это чистый договорняк...
      амурец
      амурец ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
      19 июля в 08:52
      кто? МС?
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
      19 июля в 08:47
      Если реал не сможет одолеть сити, то пускай в лч победят.
      амурец
      амурец
      19 июля в 08:41
      по ходу лысый забил на кубок, АПЛ просахатил, теперь по ходу все силы на ЛЧ, Реалу будет трудновато в ответке
      Расул Манаев
      Расул Манаев ответ Тага Дага (раскрыть)
      19 июля в 08:40
      ))))))))))))))))
      R.Carlos.
      R.Carlos.
      19 июля в 08:16
      А ведб я за них болел до прихода шейхов
      R.Carlos.
      R.Carlos.
      19 июля в 08:15
      Это Сити карма такая за нарушения в финансовом феер плей
      R.Carlos.
      R.Carlos.
      19 июля в 08:13
      Зря в свое время Обамеянга Реал не подписал
      А ведь он с детства болеет за сливочных
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      19 июля в 07:48
      Удивили, что оборона Арсенала ничего не привезла, а так план Артеты сработал
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      19 июля в 06:21
      Пора Гвардиоле на покой, совсем плохой стал.
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