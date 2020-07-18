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2 : 0
завершен
18 июля 2020, 21:45
суббота
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Стадион Уэмбли (Лондон)
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Пепе Николя
|1:0
|19’
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Тирни Киран
|2:0
|71’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|66’
|Родри
|Гюндоган Илкай
|66’
|Фоден Фил
|Марез Рияд
|Уиллок Джозеф
|Пепе Николя
|72’
|Торрейра Лукас
|Ляказетт Александр
|78’
|Холдинг Роб
|Мустафи Шкодран
|87’
|87’
|Фернандиньо
|Сильва Давид
|Колашинац Сеад
|Себальос Даниэль
|88’
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|4
|Удары по воротам
|16
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|4
|Удары в створ
|1
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|4
|Фолы
|11
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|2
|Угловые
|13
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|3
|Офсайды
|0
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|1
|Cэйвы
|2
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Думаю Зидан найдёт для игроков нужные слова.
Думаю Зидан найдёт для игроков нужные слова.
Арсенал с победой.
Ещё и Реал их хлопнет и будут самым дорогим бестрофейником.
Арсенал с победой.
Ещё и Реал их хлопнет и будут самым дорогим бестрофейником.
Вполне может оказаться что финал получится чиста Лондонский)
Вполне может оказаться что финал получится чиста Лондонский)
Не забудь.
Не забудь.
А вот ваша Меська сначала ушел из сборной закатив губу, потом вернулась.
Короче, дешёвый товар, мягко выражаясь!!!
А вот ваша Меська сначала ушел из сборной закатив губу, потом вернулась.
Короче, дешёвый товар, мягко выражаясь!!!
А ведь он с детства болеет за сливочных
А ведь он с детства болеет за сливочных