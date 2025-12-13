«Манчестер Юнайтед» принял решение по трансферу Рамоса

«Манчестер Юнайтед» решил не подписывать Серхио Рамоса после истечения его контракта с мексиканским «Монтерреем» в конце года.
39-летний футболист объявил, что покинет «Монтеррей» в конце года и будет стремиться вернуться в европейский футбол. В нескольких сообщениях говорилось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в том, чтобы пригласить легенду «Реала Мадрид» на «Олд Траффорд».
Однако, по данным ESPN, это далеко от правды, и команда Рубена Аморима абсолютно не заинтересована в ветеране-защитнике.
«Манчестер Юнайтед» проведет спокойный январский трансферный период, сосредоточившись на перестройке полузащиты следующим летом.
Плюс это было полностью бесплатное усиление защитной линии хотя бы до конца сезона.
А ещё один немаловажный плюс, - это то, что Серега своим авторитетом помог бы навести порядок в раздевалке Реала, в которой сейчас, к сожалению, царит хаос и махновщина.
навёл элементарный порядок,дальше уж некуда,...!!! (...Я просто
злюсь,Старина!)
Или в Турцию)
Каземиро и так лишний.
