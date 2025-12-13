Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» принял решение по трансферу Рамоса

13 декабря 2025, 19:15

«Манчестер Юнайтед» решил не подписывать Серхио Рамоса после истечения его контракта с мексиканским «Монтерреем» в конце года.

39-летний футболист объявил, что покинет «Монтеррей» в конце года и будет стремиться вернуться в европейский футбол. В нескольких сообщениях говорилось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в том, чтобы пригласить легенду «Реала Мадрид» на «Олд Траффорд».

Однако, по данным ESPN, это далеко от правды, и команда Рубена Аморима абсолютно не заинтересована в ветеране-защитнике.

«Манчестер Юнайтед» проведет спокойный январский трансферный период, сосредоточившись на перестройке полузащиты следующим летом.

lobsterdam
lobsterdam ответ Drosmo (раскрыть)
14 декабря в 19:09
Уже были (и еще есть в составе) сбитые летчики: Швайни, потом Великий и Ужасный, сейчас Карлос (видимо, давно старого кореша по Реалу не видел, вот и просит за него). Не так давно еще с одним из Реала расстались, как его? Не надо уподобляться Серии А, где до сих пор играет Модрич, Матич и еще толпа бывших... На телеге прошлого далеко не уедешь! Где-то Джонс или Янг проснулись...Ну, если только типа поржать!
Drosmo
Drosmo
14 декабря в 11:40
А я бы не против увидеть Рамоса снова в Реале. Понятно, что полноценным игроком основы он уже не будет. Но в сложившейся ситуации с переполненным лазаретом защитников в Реале, вполне мог бы помочь команде, хотя бы выходя в некоторых более проходных матчах, чтобы немного разгрузить основных защитников команды.

Плюс это было полностью бесплатное усиление защитной линии хотя бы до конца сезона.

А ещё один немаловажный плюс, - это то, что Серега своим авторитетом помог бы навести порядок в раздевалке Реала, в которой сейчас, к сожалению, царит хаос и махновщина.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
13 декабря в 20:48
...лишний,но отнюдь не худший!!!
shur
shur
13 декабря в 20:47, ред.
...да Он и в сорокет Аморина сожрал бы,не подавившись,а в обороне
навёл элементарный порядок,дальше уж некуда,...!!! (...Я просто
злюсь,Старина!)
Ice van Reed
Ice van Reed
13 декабря в 20:42
МЮ запасной Аэродром, только им никто никогда в серьёз не интересовался!
Van Vanovich
Van Vanovich
13 декабря в 20:31
В Юве могут пристроить)). Милан тоже этим увлекается.)
Или в Турцию)
4n5gm5asf9c4
4n5gm5asf9c4
13 декабря в 19:56
Удивительно что на Рамоса нет спроса у арабов, или пендосов
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 19:42
Рамосу в сериал надо, там ещё лет 5 можно играть
adekvat
adekvat
13 декабря в 19:37
Ювентус любит такие штуки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 декабря в 19:26
избавьте МЮ от сливочных.
Каземиро и так лишний.
Варвар7
Варвар7
13 декабря в 19:16
Какой МЮ - Серёге скоро сорокет...)
