«Манчестер Юнайтед» принял решение по трансферу Рамоса

1765642526

13 декабря 2025, 19:15

«Манчестер Юнайтед» решил не подписывать после истечения его контракта с мексиканским «Монтерреем» в конце года.

39-летний футболист объявил, что покинет «Монтеррей» в конце года и будет стремиться вернуться в европейский футбол. В нескольких сообщениях говорилось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в том, чтобы пригласить легенду «Реала Мадрид» на «Олд Траффорд».

Однако, по данным ESPN, это далеко от правды, и команда Рубена Аморима абсолютно не заинтересована в ветеране-защитнике.

«Манчестер Юнайтед» проведет спокойный январский трансферный период, сосредоточившись на перестройке полузащиты следующим летом.