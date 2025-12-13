«Флуминенсе» хочет купить защитника «Зенита» Нино

Бразильский «Флуминенсе» рассчитывает приобрести центрбека «Зенита» Нино за 10 млн евро. Также в услугах игрока заинтересован «Крузейро», но «Флуминенсе» ближе к трансферу, так как уже договорился с самим футболистом.
Также отмечается, что «Зенит» параллельно ведет переговоры с «Крузейро» по 21-летнему защитнику Жонатану Жезусу. По его трансферу уже были отправлены два предложения.
В 2024 году Нино перешел в «Зенит» как раз из «Флуминенсе» за 5 млн евро.
У нас там печаль - Дуглас с Эраковичем сдали, Юрец тоже походу не особо растет, раз на его место Алипа ставят. Мантуан красава, но он не защитник вообще-то, хоть и закрывает эту дыру второй сезон.
Давайте ещё Нино продайте и там решето будет
С другой стороны, если он сам уже договорился с “Флуминенсе”, значит, мыслями он не здесь. Держать игрока насильно тоже смысла нет. Главное, чтобы “Зенит” не остался с дырой в защите и заранее подготовил качественную замену, а не в последний момент. Ну и хочется верить, что если продадут Нино, то деньги реально пойдут на усиление, а не просто в отчет о прибыли.
Год практики у Семака - 5 млн евро....
