«Флуминенсе» хочет купить защитника «Зенита» Нино

13 декабря 2025, 23:50

Бразильский «Флуминенсе» рассчитывает приобрести центрбека «Зенита» Нино за 10 млн евро. Также в услугах игрока заинтересован «Крузейро», но «Флуминенсе» ближе к трансферу, так как уже договорился с самим футболистом.

Также отмечается, что «Зенит» параллельно ведет переговоры с «Крузейро» по 21-летнему защитнику Жонатану Жезусу. По его трансферу уже были отправлены два предложения.

В 2024 году Нино перешел в «Зенит» как раз из «Флуминенсе» за 5 млн евро.

Asper
Asper
15 декабря в 15:07
В плане бизнеса может и неплохо продать обратно х2, но Нино один из самых последних легов, от которых можно было бы избавиться. На нем же всё держится.
У нас там печаль - Дуглас с Эраковичем сдали, Юрец тоже походу не особо растет, раз на его место Алипа ставят. Мантуан красава, но он не защитник вообще-то, хоть и закрывает эту дыру второй сезон.
Давайте ещё Нино продайте и там решето будет
112910415
112910415
14 декабря в 12:28
а жизнь-то продолжается ! )
CCCP1922
CCCP1922
14 декабря в 07:19
Непонятная активность вокруг игроков из Бразилии. Такое ощущение, что бюджет Зенита не будет сокращаться и лимит им не страшен.
Варвар7
Варвар7
14 декабря в 05:30
Отработанные связи с бразильскими партнёрами работают "в полный рост"...)
Rupertt
Rupertt
14 декабря в 04:57
Нино только-только нормально вписался в состав, стал одним из самых надежных защитников, и вот снова разговоры об уходе. Понятно, что 10 млн евро — хорошие деньги, особенно если брали его за пять, но спортивно это потеря. Центр обороны у нас и так не самый стабильный, а если еще и Нино уйдет — придется срочно искать замену.

С другой стороны, если он сам уже договорился с “Флуминенсе”, значит, мыслями он не здесь. Держать игрока насильно тоже смысла нет. Главное, чтобы “Зенит” не остался с дырой в защите и заранее подготовил качественную замену, а не в последний момент. Ну и хочется верить, что если продадут Нино, то деньги реально пойдут на усиление, а не просто в отчет о прибыли.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
14 декабря в 00:54
Жаль, если Нино уйдет.Но против семейных обстоятельств не пойдешь, ему нужно вернуться в Бразилию. Неплохой защитник, хороший человек.Удачи в будущем!
Futurista
Futurista
14 декабря в 00:26, ред.
Реверсный "газопровод" СПб - Бразилия "Сила футбола"...
95-shishani-95
95-shishani-95
13 декабря в 23:59
Ему бы в какой-нибудь Спортинг, Бенфику, Фенербахче, Галатасарай и т.д.
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 23:56
Марсилио Флоренсио Мота Фильо, а получился Нино) ему бы париНН играть))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 декабря в 23:56
Теперь хоть прейскурант понятен...
Год практики у Семака - 5 млн евро....
