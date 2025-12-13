«Флуминенсе» хочет купить защитника «Зенита» Нино

1765659007

13 декабря 2025, 23:50

Бразильский «Флуминенсе» рассчитывает приобрести центрбека «Зенита» за 10 млн евро. Также в услугах игрока заинтересован «Крузейро», но «Флуминенсе» ближе к трансферу, так как уже договорился с самим футболистом.

Также отмечается, что «Зенит» параллельно ведет переговоры с «Крузейро» по 21-летнему защитнику Жонатану Жезусу. По его трансферу уже были отправлены два предложения.

В 2024 году Нино перешел в «Зенит» как раз из «Флуминенсе» за 5 млн евро.