«Челси» дома обыграл «Эвертон»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Эвертон». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Палмер (21') и Гюсто (45+1').
По итогам встречи «Челси» имеет 28 очков, у гостей — 24 очка.
В следующем матче «Челси» сыграет 20 декабря, соперником будет «Ньюкасл Юнайтед». «Эвертон» проведет следующий матч также 20 декабря (соперник — «Арсенал»).
В первом тайме обе команды имели шансы. Но синие реализовали свои моменты, а ириски нет. Сколько раз думал, что вот гол Эвертона. Но повезло Челси.
И второй гол в раздевалку тоже был кстати. Во втором Эвертон уже не смог как следует возвратится в игру. Хотя были моменты и штанга спасала.
Именно в этой игре сухой счет из-за везения точно.
Рад за Палмера конечно. Для него важна было забить. Гюсто был хорош. Нету и Кукурелья как всегда на высоте. Тихо учатся играть без Кайседо))
Эсетвао еще учится и расти. Немного звезду поймал пацан. Но главное старается.
Еще раз с победой Челси и с важными тремя очками!
