Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» дома обыграл «Эвертон»

13 декабря 2025, 20:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Эвертон». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Палмер (21') и Гюсто (45+1').

По итогам встречи «Челси» имеет 28 очков, у гостей — 24 очка.

В следующем матче «Челси» сыграет 20 декабря, соперником будет «Ньюкасл Юнайтед». «Эвертон» проведет следующий матч также 20 декабря (соперник — «Арсенал»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Бенфика» победила «Наполи» в Лиге чемпионов
11 декабря
«Манчестер Сити» выиграл у «Реала» во встрече Лиги чемпионов
11 декабря
«Ювентус» одержал победу над «Пафосом» в игре Лиги чемпионов
11 декабря
«Арсенал» крупно обыграл «Брюгге» в поединке Лиги чемпионов
11 декабря
ПСЖ с Сафоновым сыграл «на ноль» с «Атлетиком» в матче Лиги чемпионов
11 декабря
Футболисты «Карабаха» уступили «Аяксу» в матче Лиги чемпионов
10 декабря
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
15 декабря в 06:49
важные 3 очка !
shur
shur
13 декабря в 22:51
...и только Джек Воробей,тьфу Грилиш всегда на поле с лучезарной улыбкой учит соперников матке правде!!!
CCCP1922
CCCP1922
13 декабря в 21:11
А ведь Эвертон был на самом ходу?
azkan
azkan
13 декабря в 20:41
С победой Челси!
В первом тайме обе команды имели шансы. Но синие реализовали свои моменты, а ириски нет. Сколько раз думал, что вот гол Эвертона. Но повезло Челси.
И второй гол в раздевалку тоже был кстати. Во втором Эвертон уже не смог как следует возвратится в игру. Хотя были моменты и штанга спасала.
Именно в этой игре сухой счет из-за везения точно.
Рад за Палмера конечно. Для него важна было забить. Гюсто был хорош. Нету и Кукурелья как всегда на высоте. Тихо учатся играть без Кайседо))
Эсетвао еще учится и расти. Немного звезду поймал пацан. Но главное старается.
Еще раз с победой Челси и с важными тремя очками!
particular
particular
13 декабря в 20:34
Палмер на ходу...
Брулин
Брулин
13 декабря в 20:32
А так достаточно простая победа, моменты были у обеих команд, но моменты у синих опаснее были.
shlomo2
shlomo2
13 декабря в 20:28
Важную для себя победу одержали сегодня футболисты "Челси". Они прервали трёхматчевую серию без побед в АПЛ и набрали 28 очков, оторвавшись от "Эвертона" на 4 балла.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
13 декабря в 20:22
Увы но ожидаемый результат. будем надеяться что в будущем Эвертон все же сможет достойный отпор дать, пока просто игра в одну калитку.
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 20:15
Ириски оказались по зубам пенсионерам)))
Grizly88
Grizly88
13 декабря в 20:11
Пенсы могут
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 декабря в 20:11
Коул Палмер вернулся)) побеждать
95-shishani-95
95-shishani-95
13 декабря в 20:10
С победой Челси и болельщиков!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 