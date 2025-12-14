«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» за счет двух автоголов

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счетом 2:1.
«Канониры» забили два мяча за счет автоголов Джонстона (70') и Москеры (90+4). За гостей забил Арокодаре (90').
По итогам встречи «Арсенал» имеет 36 очков, у гостей — 2 очка.
В следующем матче «Арсенал» сыграет 20 декабря, соперником будет «Эвертон». «Вулверхэмптон» проведет следующий матч также 20 декабря (соперник — «Брентфорд»).
Я по секрету тебе скажу, Джонстон и Москера в Арсенале не играют....
Я по секрету тебе скажу, Джонстон и Москера в Арсенале не играют....
PS Арсенал отскочил или не отскочил но победу одержал и три очка забрал посмотрим чем ответят главные преследователи в лице МС и АВ......... Еще не весна, но пушкари уже пошатнулись скрипят, как старая телега.......
PS Арсенал отскочил или не отскочил но победу одержал и три очка забрал посмотрим чем ответят главные преследователи в лице МС и АВ......... Еще не весна, но пушкари уже пошатнулись скрипят, как старая телега.......
Ты повествуешь:
"! И гол, лондонцы забили необычный, уже второй в АПЛ за несколько туров!!! И всё же, справедливость восторжествовало и Арсенал забил победный гол- в чисто английском стиле, и победил, в супер интригующем и драматичном поединке!!!!!!!"
Назови пожалуйста фамилии футболистов Арсенала которые забили "необычный" и "победный" голы?)
Ты повествуешь:
"! И гол, лондонцы забили необычный, уже второй в АПЛ за несколько туров!!! И всё же, справедливость восторжествовало и Арсенал забил победный гол- в чисто английском стиле, и победил, в супер интригующем и драматичном поединке!!!!!!!"
Назови пожалуйста фамилии футболистов Арсенала которые забили "необычный" и "победный" голы?)
В матче против Виллы должны были забивать несколько голов и забирать победу, а по итогу вообще проиграли матч, вот и в матче с волками таже самая проблема, моменты есть, а голов нет, благо волки помогли)
Спасибо команде за то, что не бросили играть!
В матче против Виллы должны были забивать несколько голов и забирать победу, а по итогу вообще проиграли матч, вот и в матче с волками таже самая проблема, моменты есть, а голов нет, благо волки помогли)
Спасибо команде за то, что не бросили играть!
Гости, которые фактически не сопротивлялись, отбивались куда глаза глядят, только иногда, в 1-м тайме подавали признаки жизни. Во 2-м тайме, игровое преимущество Арсенала доходило до космичских 83:17!!!!!!! И гол, лондонцы забили необычный, уже второй в АПЛ за несколько туров!!! И всё же, справедливость восторжествовало и Арсенал забил победный гол- в чисто английском стиле, и победил, в супер интригующем и драматичном поединке!!!!!!!
Всех болельщиков Арсенала с победой!!! Вижу, как светится от счастья, главный болельщик лондонцев -Уважаемый Саркис!!!!!!!))) Его- персонально с победой любимого Клуба!!!!!!!
Гости, которые фактически не сопротивлялись, отбивались куда глаза глядят, только иногда, в 1-м тайме подавали признаки жизни. Во 2-м тайме, игровое преимущество Арсенала доходило до космичских 83:17!!!!!!! И гол, лондонцы забили необычный, уже второй в АПЛ за несколько туров!!! И всё же, справедливость восторжествовало и Арсенал забил победный гол- в чисто английском стиле, и победил, в супер интригующем и драматичном поединке!!!!!!!
Всех болельщиков Арсенала с победой!!! Вижу, как светится от счастья, главный болельщик лондонцев -Уважаемый Саркис!!!!!!!))) Его- персонально с победой любимого Клуба!!!!!!!