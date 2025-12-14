«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» за счет двух автоголов

1765663230

14 декабря 2025, 01:00

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Канониры» забили два мяча за счет автоголов Джонстона (70') и Москеры (90+4). За гостей забил Арокодаре (90').

По итогам встречи «Арсенал» имеет 36 очков, у гостей — 2 очка.

В следующем матче «Арсенал» сыграет 20 декабря, соперником будет «Эвертон». «Вулверхэмптон» проведет следующий матч также 20 декабря (соперник — «Брентфорд»).