«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» за счет двух автоголов

14 декабря 2025, 01:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Канониры» забили два мяча за счет автоголов Джонстона (70') и Москеры (90+4). За гостей забил Арокодаре (90').

По итогам встречи «Арсенал» имеет 36 очков, у гостей — 2 очка.

В следующем матче «Арсенал» сыграет 20 декабря, соперником будет «Эвертон». «Вулверхэмптон» проведет следующий матч также 20 декабря (соперник — «Брентфорд»).

Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
14 декабря в 18:59
Не играют, не? Ну значит они уже перешли в В/Х.)))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
14 декабря в 18:26
Вить)
Я по секрету тебе скажу, Джонстон и Москера в Арсенале не играют....
Твой Арсен
Твой Арсен
14 декабря в 16:15, ред.
Когда Вулверхэмптон забил, поймал себя на мысли, что ловлю флешбеки прошлых сезонов. Дальше так везти уже не будет.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
14 декабря в 14:17
Ну хорошо, уговорил.)))
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 14:16
Чистые автоголы
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 14:15
От спины вратаря чистый автогол
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 14:14
Да да , но шас так считают голы раньше так не считали
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
14 декабря в 14:12
Всё верно, но это же не сознательные авто голы- это рикошеты.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 14:10
Это так же гол у Вирца отобрали шас так считают голы если защитник коснулся мяча автогол
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 14:10
Первый от спины вратаря залетел , второй удар жезуса коснулся головы защитника
Capral
Capral
14 декабря в 13:14
Не очень понял, где были авто-голы? В первом случае, мяч залетел с углового, после небольшого касания игрока cоперника, но там не было умышленного удара по своим воротам. А второй гол- прекрасный удар головой. Где же там авто-голы?
112910415
112910415
14 декабря в 12:08
так жить нельзя !
DXTK
DXTK
14 декабря в 10:55
Вулверхэмптон видать решил таки побить рекорд Дерби Каунти 20 летней давности, раз в прошлом сезоне Саутгемптон не смог.

PS Арсенал отскочил или не отскочил но победу одержал и три очка забрал посмотрим чем ответят главные преследователи в лице МС и АВ......... Еще не весна, но пушкари уже пошатнулись скрипят, как старая телега.......
Брулин
Брулин
14 декабря в 09:02
Такие отскоки Ливерпуля всегда назывались характерными, чемпионскими))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 08:55
Привет Виктор!

Ты повествуешь:

"! И гол, лондонцы забили необычный, уже второй в АПЛ за несколько туров!!! И всё же, справедливость восторжествовало и Арсенал забил победный гол- в чисто английском стиле, и победил, в супер интригующем и драматичном поединке!!!!!!!"

Назови пожалуйста фамилии футболистов Арсенала которые забили "необычный" и "победный" голы?)
Варвар7
Варвар7
14 декабря в 08:36
"Волков" в этом сезоне, " отрицательное везение" решило не покидать...)
A.S.A
A.S.A
14 декабря в 08:25
Крайние матчи в АПЛ даются Арсеналу с большим трудом и всё из-за плохой реализации моментов.....
В матче против Виллы должны были забивать несколько голов и забирать победу, а по итогу вообще проиграли матч, вот и в матче с волками таже самая проблема, моменты есть, а голов нет, благо волки помогли)
Спасибо команде за то, что не бросили играть!
9ja4v3q3wwha
9ja4v3q3wwha
14 декабря в 08:11
У кого-то крупный куш обвалился, кто поставил на ничью.
zsp27hcv3bae
zsp27hcv3bae
14 декабря в 08:10
До игры казалось, что Арсенал не менее 5 мячей положит сопернику.
КЭТиК
КЭТиК
14 декабря в 08:09
Едва не случилась сенсация.
sv_1969
sv_1969
14 декабря в 08:06
Три очка в кармане у хозяев. Болел Арсенала с Победой
Alex_67
Alex_67
14 декабря в 07:26
Арсенал должен насторожиться.... Не все соперники такие доброжелательные. Или это сигнал о начинающемся спаде? Рановато для канониров..
csbpwe83zkgr
csbpwe83zkgr
14 декабря в 07:06
На этот раз канонирам крупно повезло в конце матча, нельзя доводить до такой концовки, следующий раз может не сработать
Van Vanovich
Van Vanovich
14 декабря в 07:05
Чепмионская игра понимаешь)). Арсенал обычно в конце сезона дурковал, а здесь уже в середине
ABir
ABir
14 декабря в 04:51
Страшная непруха у Волков, за 16 игр не одной победы, а тут еще два автогола.
Capral
Capral
14 декабря в 01:18
Ууууууууххххххххххххххх!!!!!!! Вот это триллер!!!!!!! Было на что посмотреть!!!!!!! Ничья, которая казалась уже неизбежна, была бы высшей степенью несправедливости!!! Арсенал, который буквально сидел на воротах соперника, избивал, бил в упор и повел в счете, вдруг, почему то остановился и бросил играть... Прижался к своим воротам, и тут же получил ответку.

Гости, которые фактически не сопротивлялись, отбивались куда глаза глядят, только иногда, в 1-м тайме подавали признаки жизни. Во 2-м тайме, игровое преимущество Арсенала доходило до космичских 83:17!!!!!!! И гол, лондонцы забили необычный, уже второй в АПЛ за несколько туров!!! И всё же, справедливость восторжествовало и Арсенал забил победный гол- в чисто английском стиле, и победил, в супер интригующем и драматичном поединке!!!!!!!

Всех болельщиков Арсенала с победой!!! Вижу, как светится от счастья, главный болельщик лондонцев -Уважаемый Саркис!!!!!!!))) Его- персонально с победой любимого Клуба!!!!!!!
Grizly88
Grizly88
14 декабря в 01:14
Матч в целом скучный , концовка боле менее два гола , Арсеналу повезло два автогола , доиграется Артета все к этому идет может потерять первую строчку , против 20-й команды так играть, Декьерш все таки не угадали с напом , а Арсеналу нужен хороший нап, опять канонирам придется зарасти волидолом команда к зиму проседает, играй сегодня другая команда из 10ки возможно наказали бы Арсенал за такую игру и такой фарт с автоголами не прокатил бы.
Брулин
Брулин
14 декабря в 01:13
Надоел это уход в глухую оборону после гола. Сколько раз пропускали после такого? Неужели история ничему не учит. Дикий фарт сегодня помог Артете.
Bad Listener
Bad Listener
14 декабря в 01:07, ред.
Вот так забиваешь три, не даёшь противнику забить ни одного, и всё равно проигрываешь. Второй только не в те ворота забили. Вулверхэмптон безнадёжен в этом сезоне. Похоже со следующим уже определились где играть будут. Ну а Арсенал в целом нормально идёт, когда то и везти должно, главное сильно на удачу не уповать.
