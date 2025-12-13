Роналду может сняться в «Форсаже»

1765643636

13 декабря 2025, 19:33

Португальский форвард может вскоре стать частью одной из крупнейших кинофраншиз современности.

Как подтвердил в социальных сетях звезда фильма «Форсаж» Вин Дизель, для CR7 написана роль в следующей части эпопеи. Следующей частью серии станет «Форсаж 11», который, как полагают, будет называться «Fast Forever» и станет финалом культовой саги, которая выходит с 2001 года.

40-летний Роналду приближается к завершению своей игровой карьеры и в апреле этого года объявил о создании собственной киностудии вместе с Мэтью Воном.