Роналду может сняться в «Форсаже»

13 декабря 2025, 19:33

Португальский форвард Криштиану Роналду может вскоре стать частью одной из крупнейших кинофраншиз современности.

Как подтвердил в социальных сетях звезда фильма «Форсаж» Вин Дизель, для CR7 написана роль в следующей части эпопеи. Следующей частью серии станет «Форсаж 11», который, как полагают, будет называться «Fast Forever» и станет финалом культовой саги, которая выходит с 2001 года.

40-летний Роналду приближается к завершению своей игровой карьеры и в апреле этого года объявил о создании собственной киностудии вместе с Мэтью Воном.

Drosmo
Drosmo
14 декабря в 12:09
Футболисты в кино - это наверное уже перебор. Хотя есть один футболист который отлично влился в киноиндустрию, и смотрится на экране очень органично
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
14 декабря в 10:13
Уже, со шпагой и вперёд!!!!!!!)))))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 06:23
Капрал!!! Нельзя медлить, за шпагу и вперёд!!! Отобъём красотку у Дизеля!!!(я прикрою со спины).
Vladimir808
Vladimir808 ответ Варвар7 (раскрыть)
14 декабря в 06:20
Он и доброго волшебника сыграет.)))
Vladimir808
Vladimir808
14 декабря в 06:19
Жизнь это театр. 🎭 А таким великим , футбольным мастерам , всегда найдутся роли. Точнее они сами выбирают!!! Линия парфюма, галстуков!!! Безупречные тело, прически и деловые костюмы!!! Талант он везде талант.
Шишанутый
Шишанутый
13 декабря в 21:24
Красава Рон в крутом фильме снимется.👍 Обезательно посмотрю.👀 А Месси пригласили сыграть в другой кино франшизе "Лепрекон 9". даже роль главного злодея ему дали 😆
Варвар7
Варвар7
13 декабря в 21:16
А может там и для Тёма Дзюбы ( всё же тоже актёр) небольшой эпизод какого либо злодея найдётся...)))
Bad Listener
Bad Listener
13 декабря в 20:34, ред.
Да, ради Роналду они его и снимут собственно.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
13 декабря в 20:06
Я влюбился!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
Agamaga005
Agamaga005 ответ sihafazatron (раскрыть)
13 декабря в 19:58
🤣
Nenash
Nenash ответ sihafazatron (раскрыть)
13 декабря в 19:56
😄👍.. Утверждён.. Её звали Майорга.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 19:40
Сыграет подружку Дизеля
