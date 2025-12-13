Экс-игрок «Челси» Оскар завершит карьеру из-за проблем с сердцем

1765651185

13 декабря 2025, 21:39

Бывшая звезда «Челси» решил завершить карьеру в возрасте 34 лет из-за проблем с сердцем.

Оскар выступал за «Челси» с 2012 по 2017 год, после чего был продан в китайский клуб «Шанхай Порт» примерно за 60 миллионов фунтов стерлингов.

Атакующий полузащитник провел последний матч за «Шанхай Порт» в декабре 2024 года, вернувшись в клуб своего детства «Сан-Паулу».

Оскар подписал трехлетний контракт с «Сан-Паулу», но, по данным бразильского ESPN, бразилец, как ожидается, завершит карьеру в 2025 году. Игрок внезапно упал в обморок во время тренировки в Сан-Паулу в ноябре и после инцидента провел пять дней в больнице. У Оскара был диагностирован вазовагальный обморок — кратковременная потеря сознания, вызванная снижением артериального давления и частоты сердечных сокращений.