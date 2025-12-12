«Ливерпуль» вернул Салаха в состав команды

1765562794

Египетский футболист включен в заявку «Ливерпуля» на предстоящий матч 16-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном». Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Встреча состоится 13 декабря и начнется в 18:00 мск.

Салах пропустил матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (1:0). По информации журналиста Фабрицио Романо, причиной для отстранения игрока могли являться слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».