«Ливерпуль» вернул Салаха в состав команды

12 декабря 2025, 21:06

Египетский футболист Мохаммед Салах включен в заявку «Ливерпуля» на предстоящий матч 16-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном». Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Встреча состоится 13 декабря и начнется в 18:00 мск.

Салах пропустил матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (1:0). По информации журналиста Фабрицио Романо, причиной для отстранения игрока могли являться слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».

Энрике допустил попадание Сафонова в стартовый состав ПСЖ в игре с «Мецем»
12 декабря
Жерсон рассказал об игре с Роналдиньо за один клуб
12 декабря
Бензема допустил возвращение в сборную Франции к ЧМ-2026
11 декабря
Россиянин Сафонов и украинец Забарный вместе вышли на поле в матче ЛЧ
11 декабря
ОфициальноСафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком»
10 декабря
ОфициальноМбаппе вошел в заявку на матч против «Манчестер Сити»
10 декабря
112910415
112910415
13 декабря в 09:22
но это явно не конец истории ...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
13 декабря в 08:57
Мо Салах - легенда Ливерпуля!

слот - физрук уровня нынешнего голландского футбола
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 декабря в 08:38
Терпение, Салах))) Слота по любого уволят из за провального сезона.
Бот зануда
Бот зануда
13 декабря в 06:16


Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.


Alex_67
Alex_67
13 декабря в 04:44
Как прежде, всё равно, уже не будет... Обратной дороги нет... Свободный агент?
CCCP1922
CCCP1922
13 декабря в 04:37
Если Салах выйдет на поле, то он захочет показать максимум, а вдруг не получится?
Варвар7
Варвар7
13 декабря в 02:15
Картина маслом - " Возвращение Фараона "...)))
Alex_67
Alex_67
13 декабря в 00:42
Кадровых вопросов на повестке дня пока нет?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 00:16
В Германии дефицит кадров не только на форвардов. Ты же сам видишь, если такой примитивщик как Вольтемаде, едва ли не главный нападающий сборной. В молодежке, по игре с Францией, мне он показался незаурядным нападающим- крепко стоящим на ногах, отлично разгоняющим атаку и как голевой наконечник был неплох. А уже в финале с Англией пропал, растворился, мяч не держался, центр поля проиграл, ну и тп...
Поэтому, как только Штутгарт запросил за него 100млн., стало ясно, что это пшик, и Хенесс сразу высмеял это предложение. А вот Н/К купился. Не знаю, жалеют они сейчас или нет. Он очень ограниченный форвард. Да, неплохо играет головой, но абсолютно неспособный на манёвр, статичный игрок, мало подвижный. Всё таки, молодежка и взросляк АПЛ- разный футбол...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 00:05, ред.
Меня просто поражает само наличие такого цн как Вольтемаде в ранге примы нападения Маншафт. Неужели у немцев нет ни одного стоящего страйкера, Вить ?
Ведь Фюлькруг выглядел на Евро на несколько порядков солиднее этого долговязого.
ABir
ABir
13 декабря в 00:04
Вот и представится возможность доказать не на словах, а на деле, чего он стоит в Ливерпуле.
lobsterdam
lobsterdam ответ Grizly88 (раскрыть)
12 декабря в 23:15
да и сам бывал на энфилде..
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
12 декабря в 23:03
....путь будет не лёгкий через Египет, воздвигнет махонькую пирамиду а вот потом туда, всё что нажито непосильным трудом в СА ,ну
понятно к чему Я клоню ,деньги простите ещё никто не отменял!!!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
12 декабря в 22:56
...рассаживаемся по удобнее,смотрим, высказываемся......чуть позже!!! 13-тое счастливое,для кого?Вот в чем вопрос!
shur
shur
12 декабря в 22:53
...это новость сбудоражила всех местных Брайтона...!!!
w9duz6h5m7ve
w9duz6h5m7ve
12 декабря в 22:47
Салах боец, удачи ему, хотя скорее всего надлом в доверии уже состоялся
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
12 декабря в 22:41
Я бы тоже!))) Фанаты сборной ждут его, и готовы простить ему все возможные его просчеты. Собственно, и сам Клопп не скрывал, что может возглавить сборную, но пока там другой тренер, вопросов быть не может.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
12 декабря в 22:38
Вот в сборной Германии я бы посмотрел на него
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
12 декабря в 22:35
Он если и возглавит, то только сборную Германии.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
12 декабря в 22:34, ред.
Не факт, что знакомые лица помогут... Всё значительно сложней. Ливер хоть и играет в похожий прессингующий, интенсивный футбол, но требования другие и цели тоже, как в АПЛ, так и в ЛЧ. Я не сомневался, что и Вирц сразу вольется в состав Ливера и заиграет в похожей манере, но пока, время идет, а результатов высоких нет... Одно дело Байер, со знакомыми футболистами и низкими задачами на сезон, и совсем другое английский гранд- с его историей и традициями. Кстати, Вольтемаде уже подвергся критике в Германии, даже, несмотря на то, что Хёнесс встал на его защиту.
CCCP1922
CCCP1922
12 декабря в 22:34
Ливерпуль сделал шаг назад... Однако конфликт не уладили, это просто вынужденное перемирие. Слова сказаны — лучше мирно разойтись.
Grizly88
Grizly88 ответ Groboyd (раскрыть)
12 декабря в 22:33, ред.
Да какой Бундестим он законченный тренер , он много чего добился конечно мне нравился его прессинг , мне кажется он ушел на совсем , он это понимает. Мане-Фирминт-Салах эти трое делали для него погоду , да и Ван Дейк был на пике формы , слева Робертсон был , справа Трент пиковый , зря он ушел из Ливерпуля в Реале он не нашел себя. Да и не его клуб это , надо было оставаться в Ливерпуле как Джеррард , может стал бы легендой клуба, Джеррард тоже наверное потерялся бы в Реале если бы перешел в Реал когда его звали , но он предпочел стать легендой клуба и не прогодал.
Grizly88
Grizly88
12 декабря в 22:26, ред.
Команда разбросана игры нету командной каждый играет как умеет за счет индуальных мастерство пока забивают голы , игроки новые Исак и Экитеке меняют играют по тайму , вообще он против Интера конечно хорошую схему поставил два напа , под ним должен был играть Вирц.Пока Слот в недоумении какую схему наработать , каждый раз меняет.
Groboyd
Groboyd ответ Grizly88 (раскрыть)
12 декабря в 22:24
Юргену бы бундестим возглавить.
Grizly88
Grizly88 ответ Kosmos58 (раскрыть)
12 декабря в 22:19
Вряд ли они вернут Юргена, да же Юрген вновь не поднимет этот Ливерпуль с колен , он пройденный этап, пусть отдыхает и попивает пивко немецкое. Скорее будут следить за ситуацией вокруг Алонсо если Алонсо уволят идеальный вариант для них пригласить его в место Слота. Там и знакомые лица есть Вирц Фримпонг.
sv_1969
sv_1969
12 декабря в 22:18
Посмотрим что из этого получится
Kosmos58
Kosmos58
12 декабря в 22:15
Вернуть бы Юргена!..
Groboyd
Groboyd
12 декабря в 22:07
Это умное руковоство Ливерпуля не сделало клуб также успешным и в АПЛ, и в ЛЧ, как Перес Реал. А потратив более 300 млн. вместо логичного доминирования в АПЛ, получили проблемы. Не удивлюсь, если Ливерпуль в ЛЧ на следующий сезон не попадёт.
Groboyd
Groboyd
12 декабря в 21:52
Сомневаюсь, что это поможет Слоту.
Capral
Capral
12 декабря в 21:44
Правильно сделали. По ходу, руководство Ливера умнее, чем руководство Реала, здесь, ценными кадрами не разбрасываются ...
