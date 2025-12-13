Top.Mail.Ru
Месси покинул стадион в Калькутте после беспорядков с участием болельщиков

13 декабря 2025, 12:48

Беспорядки произошли на стадионе Salt Lake Stadium в индийской Калькутте (штат Западная Бенгалия), где проходило мероприятие с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси, прибывшего в Индию в рамках коммерческого тура. Об этом сообщил телеканал India Today.

На стадионе Salt Lake Stadium, который может вместить до 85 тыс. человек, для встречи с Месси собрались тысячи его болельщиков. Билеты на мероприятие стоили от 5 тыс. до 25 тыс. индийских рупий (от 55 до 280 долларов). Однако, когда Месси появился на футбольном поле, его окружили официальные лица, знаменитости и другие VIP-гости. В результате находившиеся на трибунах люди не могли увидеть футболиста. Зрители начали выражать недовольство криками, а затем бросать бутылки, стулья и другие предметы на поле. Организаторы экстренно вывели Месси со стадиона.

После этого сотни болельщиков также прорвались на футбольное поле, повредили оборудование и баннеры. Сотрудники службы безопасности пытались их остановить при помощи дубинок. Информации о пострадавших не поступало.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи извинилась как перед Месси, так и перед болельщиками. Она сообщила, что сформирована комиссия для расследования инцидента, которая установит ответственных в провале организации мероприятия.

Месси прибыл в Индию утром в субботу. Его тур предполагает встречи с болельщиками и участие в товарищеских матчах. В Калькутте по случаю его приезда была открыта 20-метровая статуя футболиста. В рамках тура, который должен продлиться до 15 декабря, он также посетит города Хайдерабад, Мумбаи и Нью-Дели. В индийской столице ожидается его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 декабря в 00:15, ред.
- Милый, а чья идея была послать двойника ??
- Не помню....по-моему сам Лео и придумал.....
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
13 декабря в 20:36
- И дикий же народ!
- Дети гор )
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 20:24
А Ганди?...
56rgubjaqdmv
56rgubjaqdmv
13 декабря в 18:43
Теперь гном понял как его в мире уважают!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ jRest (раскрыть)
13 декабря в 18:34
Попутать вполне можно, если мир из телевизора познавать, либо со слов третьих лиц, а вот напутать это вряд ли.
Но я не о вас.)
jRest
jRest ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 18:30, ред.
"Напутал" - Вы, наверное, хотели сказать. "Попутал" - это нечто другое.
И да, ничего не напутал, как бы Рабиндранат Тагор не был недоволен. 🙃
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ jRest (раскрыть)
13 декабря в 18:26, ред.
Калькутта и низкий уровень культуры ? Дикари из третьего мира ?
Вы часом ничего не попутали ? Рабиндранат Тагор уж поперхнулся на небесах !!
Брулин
Брулин
13 декабря в 18:00
Де Поль как друг которого никто не звал, но он всегда где-то рядом на фото
Romeo 777
Romeo 777
13 декабря в 17:49
Больные люди 🤦🏽‍♂️ Человека видите ли не смогли увидеть 😁
lobsterdam
lobsterdam
13 декабря в 17:09
Мне ничего не известно о футболе в Индии, их клубы и сборная нигде не светились. Там больше хоккей на траве. Поэтому не могу понять, откуда столько футбольных болельщиков и не просто фанатов, а каких-то дикарей - почитателей Месси, хотя индусы всегда считались умеренной и неконфликтной нацией. Может, они приняли его за кого-то другого? Может, почудилось, что Вишну-Кришну-Рама с небес спустился?
adekvat
adekvat
13 декабря в 17:06
Не зря памятник поставили, в этот раз успел скрыться, в следующий может и не успеть.
Nenash
Nenash
13 декабря в 16:20
🤭😄..
112910415
112910415
13 декабря в 15:57
прискорбно это
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
13 декабря в 15:54, ред.
Жизнь слишком короткая и в большинстве своем, очень дорого стоит, - далеко не каждый может позволить себе посмотреть матч с участием этого футбольного гуманоида, да и в принципе найти на это время... В этой связи, упускать такой шанс, - сам себе потом не простишь...

Поэтому людей понять можно. Людей, но не тех, кто всё это спровоцировал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 декабря в 15:50
статуя Месси потеряла доверие простых индусов.
jRest
jRest ответ Брулин (раскрыть)
13 декабря в 15:46
Низкий уровень культуры. Такое происходит часто в странах так называемого третьего мира, и редко в развитых. Хотя, в связи с глобализацией, уже и во многих развитых странах от этого не застрахован никто. Достаточно вспомнить погромы во Франции от выходцев из Северной Африки, или в США от представителей Латинской Америки. Но в целом, чем выше воспитание и образование, тем меньше подобной дикости.
Джохар Ву
Джохар Ву
13 декабря в 15:38
Это сколько они ему заплатили, интересно)))
КЭТиК
КЭТиК
13 декабря в 15:32
Хорошо, если не подавили друг друга.
jatz2932dsyu
jatz2932dsyu
13 декабря в 15:30
55 долларов за просто посмотреть... Умом богатых не понять.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 15:29
А я тебе и ответил на него не в качестве назидания , а в целях личного обмена мнением, не более.
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой ответ Alex_67 (раскрыть)
13 декабря в 15:27
Он, как и каждый нормальный человек, ценит свое время. А если ты готов забесплатно ехать на другой конец Земли, то это дело в тебе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 декабря в 15:23, ред.
Простите за детский вопрос . Цель визита Месси какая ? Показать Месси народу Индии ? Ну тогда, для начала, пошли все нахрен, оставьте аргентинца в центре поля минут на 40 , - пусть народ смотрит, фоткает, в бинокль / подзорную трубу пялится..., пальцами как дитё тычет и воет от удовольствия, пока не надоест... Потом уж одевайте смокинги/ галстуки, выползайте на поле, суйте ручонки с микрофонами и фото/ видео аппаратурой, затем заплатите Лео и дело с концом...
А что вышло ? Дали голодному льву кусок мяса, и тут же стали пытаться отбирать, - стесно царь зверей , при таком раскладе, даже родную мать в клочья разорвёт..., не говоря об остальном, что ползет/ шевелится поблизости...

P.S. Организаторы этого мероприятия - идиоты... Именно они и создали этот неконтролируемый шабаш ( facepalm).
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 15:18
Макс.
Я задал этот вопрос не в качестве личного обогащения, но только в силу любознательности, поскольку, часто встречаю подобное, и другой раз, просто не могу въехать в тему. А так- мне без разницы, поверь. На счет отдыха. Ну это как сказать, и для кого как, для кого-то отдых, а для кого-то- повседневная будничная жизнь, как говорил Е.П.Леонов.)))
Alex_67
Alex_67
13 декабря в 15:17
Интересно, а во сколько Месси оценивает подобные появления перед людьми? Предоплата 100%?
m2csvk74gsqs
m2csvk74gsqs
13 декабря в 15:16
Вовремя ноги унёс,мог под шумок под горячую руку попасть
CCCP1922
CCCP1922
13 декабря в 15:09
Эмоции зрителей нашли себе выход.
sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
13 декабря в 15:06, ред.
Все правильно! Как Рон в верблюжей лиге)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 14:45, ред.
Виктор.Здесь чат. И мнение модераторов в лайке с их личным мнение не путай. Мы с тобой здесь - на отдыхе, а они - на работе. Нам нужно развлекаться, а им - повышать рейтинг паблика.
Хочешь мой вывод на сей счёт ? Твой и мой коммент в ранге лучших - это, в большинстве своём, противоречивые точки зрения на одну тему. Для чего ? Это ж ясно даже ребёнку, - для продвижения ресурса. НО ! Есть и личное мнение модератора, не относящееся к работе, - чисто его человеческое отношение к твоёй точке зрения. Кстати очень интересные портреты людей вырисовываются. Понаблюдай за этим, дружище. И обрати внимание на свои лайки от модеров, которые есть, но комменты с которыми не попадают в категорию лучших комментариев. Это - в подтверждении моих слов.
Bad Listener
Bad Listener
13 декабря в 14:44, ред.
Вот почему имеется настойчивая рекомендация не сотворять себе кумира - теряешь адекватность на пустом месте. Чего вообще ходить на Месси смотреть если он не играет? Был бы матч тогда ещё есть что посмотреть. А рожа у него обыкновенная человеческая
Варвар7
Варвар7
13 декабря в 14:33
Болелы не обнаружили портретного сходства со статуей. Вот и "взбеленились"! - "Говорят, что Месси, то не настоящий"....)))
