ЦСКА является самым проверяемым РУСАДА футбольным клубом с начала 2025 года

1765610933

13 декабря 2025, 10:28

Представители московского ЦСКА чаще игроков других отечественных футбольных клубов тестировались Российским антидопинговым агентством ( РУСАДА ) с января по ноябрь 2025 года.

Всего с января по ноябрь тестирование прошли 12 игроков столичной команды: Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Рифат Жемалетдинов (выступал за ЦСКА до конца сезона-2024/25), Кирилл Глебов, Игорь Дивеев и Глеб Пополитов.

По данным источника, по 11 футболистов было проверено на допинг из «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара», по 10 — из «Балтики» и «Спартака», по 8 — из «Рубина» и махачкалинского «Динамо», по 7 — из московского «Динамо» и «Акрона», 6 — из «Ростова», по 5 — из «Ахмата» и «Пари НН», по 4 — из «Химок» и «Крыльев Советов», 3 — из «Сочи», 1 — из «Факела».