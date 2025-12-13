Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДопинг в футболеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА является самым проверяемым РУСАДА футбольным клубом с начала 2025 года

13 декабря 2025, 10:28

Представители московского ЦСКА чаще игроков других отечественных футбольных клубов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по ноябрь 2025 года.

Всего с января по ноябрь тестирование прошли 12 игроков столичной команды: Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Рифат Жемалетдинов (выступал за ЦСКА до конца сезона-2024/25), Кирилл Глебов, Игорь Дивеев и Глеб Пополитов.

По данным источника, по 11 футболистов было проверено на допинг из «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара», по 10 — из «Балтики» и «Спартака», по 8 — из «Рубина» и махачкалинского «Динамо», по 7 — из московского «Динамо» и «Акрона», 6 — из «Ростова», по 5 — из «Ахмата» и «Пари НН», по 4 — из «Химок» и «Крыльев Советов», 3 — из «Сочи», 1 — из «Факела».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Краснодар» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футбольный клуб в сентябре
19 октября
Литвинов из «Сочи» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футболист в 2025-м
26 сентября
Украинский футболист Мудрик принял мельдоний в расположении сборной
17 сентября
ЦСКА остаётся самым проверяемым на допинг клубом РПЛ в 2025 году
23 августа
Антидопинговое агентство с начала года чаще всего проверяло игроков ЦСКА
15 июля
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
13 декабря в 21:45
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    13 декабря в 21:42
      Шуня771
      Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      13 декабря в 20:30
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
        13 декабря в 19:38
        Ты Барко имеешь в виду ? Точно как угорелый
        Шуня771
        Шуня771
        13 декабря в 19:26
        И у меня они в подозрении - бегают, некоторые, как угорелые)
        mjbk9awtek6n
        mjbk9awtek6n
        13 декабря в 15:31
        Похоже Факел вне подозрений, а ЦСКА кто-то сливает
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        13 декабря в 14:00
        И клубы и игроки для проверки выбираются строго по жребию. И не надо выдумки публиковать.
        Alex_67
        Alex_67
        13 декабря в 13:16
        А РУСАДА молодцы, работают, как часы!!!
        CCCP1922
        CCCP1922
        13 декабря в 13:08
        А мне, почему-то, Мутко вспомнился...
        Buzz Lightyear
        Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
        13 декабря в 12:50
        Здравствуйте. Этот матч будет сыгран завтра.
        lotsman
        lotsman
        13 декабря в 12:43
        Румыния. Лига 2 2025/2026, 17 тур
        Бихор Орадя - Металул - сегодня, 12:00
        Ну и в чём дело? Когда начнётся этот матч?
        shlomo
        shlomo
        13 декабря в 12:38
        Это как бей своих чтобы чужие боялись...:)))) ... копать так копать...
        Bad Listener
        Bad Listener
        13 декабря в 12:14, ред.
        Из Спартака они там все сидят на фантазиях о величии, надо тчательнее проверять, потому что эта штука разлогает личность хуже любого наркотика. Мы уже 25 лет наблюдаем ужасающие последствия такого употребления
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        13 декабря в 12:06, ред.
        Выходит, что ЦСКА зимний чемпион по проверкам РУСАДА)))).
        И уже не первый год.
        Варвар7
        Варвар7
        13 декабря в 11:39
        У воронежских футболистов взгляд настолько честный, что чиновникам из РУСАДА , даже как то и неудобно проверять их...)))
        ABir
        ABir
        13 декабря в 11:17
        Скамейка короткая, а результаты на высоком уровне, вот у агентства и возникают сомнения. Но хорошо, что ничего незаконного не обнаружено, значит все по честному, по спортивному.
        nh8xpau8uzv8
        nh8xpau8uzv8
        13 декабря в 11:00
        Это не спроста, наверно были замечены
        sv_1969
        sv_1969
        13 декабря в 11:00
        Другие три команды почти вровень с Коняшками идут)))
        Rupertt
        Rupertt
        13 декабря в 10:59
        ЦСКА всегда на виду, команда статусная, с историей, вот и проверяют чаще. Если игроков тестируют регулярно и без последствий, значит, работают по-честному. Да и странно было бы думать, что в таком клубе кто-то рискует карьерой из-за ерунды.
        Вообще, хорошо, что РУСАДА так активно работает и проверяет все команды, а не только топов. Пусть лучше контролируют чаще, чем потом скандалы на всю страну. А ЦСКА, уверен, эти проверки только закаляют — вышел, сыграл, выиграл и пошёл дальше без лишних разговоров.
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        13 декабря в 10:51
        лучше проверять, чем потом попасть в скандал.
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         