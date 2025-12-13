«Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметился Экитике (1', 60').
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 26 очков, у гостей — 23 очка.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 20 декабря, соперником будет «Тоттенхэм». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч также 20 декабря (соперник — «Сандерленд»).
Салах, не то чтобы мёртвый, но не тот, которого я помню еще 4-5 лет назад. Много открывался, много бегал, предлагал себя, но техника уже не та, обработка мяча хромает, с принятием мгновенного решения проблемы и тд...
Но главное- это Вирц! Сыграл на троечку с натяжкой, если по пяти бальной шкале. Как мне показалось, Слот его слишком высоко поднимает, практически к линии штрафной соперника, и кстати, Нагель, тоже так использует Вирца в сборной. Но это не его позиция, поскольку, он- игрок, конкретно центра поля. И да, как только Вирц оказывался в центре, на родной позиции- тут же получались полезные действия.
Еще раз убедился, 150млн., это безбожная цена за такого Вирца как сейчас. По игре, сегодняшней Баварии Вирц не подошел бы- не его стиль, а если в целом, то Вирц- типичный представитель немецкого футбола- с примитивным, прямолинейным мышлением. Даже его игра пяткой в 1-м тайме выглядела смешной и неуклюжей...
И вот смотрел я этот матч и думал: и вот этому Ливерпулю Реал проиграл??? В обороне много проходных лазеек, которые "бакланы" не использовали только в силу нехватки мастерства, а сама игра Ливера в атаке, вобщем и целом мало привлекательная, как правило- быстрые контратаки, но мысли в игре не много. Если Слот по прежнему живет футболом Клоппа, то в принципе, ничего удивительного...
