«Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном»

13 декабря 2025, 20:05
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметился Экитике (1', 60').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 26 очков, у гостей — 23 очка.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 20 декабря, соперником будет «Тоттенхэм». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч также 20 декабря (соперник — «Сандерленд»).

IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ particular (раскрыть)
13 декабря в 23:57
нерв все таки был
IKER-RAUL
IKER-RAUL
13 декабря в 23:51
нет былой уверенности в игре красных...хорошо забили супер быстрый гол, психологически стало легче...когда чайки проснулись, то имели несколько хороших моментов и забей кто знает как сложилось бы...
Али с сухарём! Красных с победой!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
13 декабря в 23:35
В следующий раз- обязательно присмотрюсь...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 23:33
...хороши парень,худой как глист, но столько голевых в Нью Касле привозил,тянул Сорок за
хвост,а теперь ......тишина в Ливере! Ладно,проехали!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
13 декабря в 23:25
Ну конечно, теперь вспомнил. Санёк, я плохо знаю АПЛ. Сегодня, единственный раз за последние полгода посмотрел. Конечно, таких подробностей не знаю.
Alex_67
Alex_67
13 декабря в 23:22
Салах зря столько наговорил. От него ожидал лучшего - он в неважном состоянии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 23:09
...Швед ,Тре Крунур, Три Короны!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
13 декабря в 23:05
А я и не знал, что он швед.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 22:53, ред.
....Исака!!! Сашку!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
13 декабря в 22:48
Санёк, какого шведа?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 22:34
...Минхерц, про шведа непременно надо сказать!!! У "Сорок" вишенка на торте был, исклюзив! В Ливере одна упаковка от торта осталась,жаль!!!
112910415
112910415
13 декабря в 21:29
без блеска,однако
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
13 декабря в 20:48, ред.
В Ливере требования другие.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 20:47
Ну в Байере другое дело сыгравший в Бундеслиге с детства и новый сезон в АПЛ тут надо адаптироваться
Grizly88
Grizly88
13 декабря в 20:46
Да подписав гуэхи а не Исака не было бы столько проблем у Слота
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
13 декабря в 20:43
Смотря, что считать хорошо.))) Если так как он играл в Байере, то да, хорошо, так как сейчас- то под вопросом, потому что может лучше.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 20:40
В целом Вирц играет хорошо хоть и нету голевых действий
particular
particular
13 декабря в 20:38
Для Ливерпуля долгожданный глоток воздуха... Без нервов и паники...
Брулин
Брулин
13 декабря в 20:34
Брайтон на один гол наиграл, согласен, Ливерпуль ещё на один минимум - пару бодрых шансов у Салаха и три у Экитике. Порадовало, что Мо в защите пытался помогать, хотя бы в части моментов. В целом игра уже смотрелась более уверенно, качелей и адового нервяка не было.
Capral
Capral
13 декабря в 20:32, ред.
Смотрел, исключительно ради двоих- Вирца и Салаха.
Салах, не то чтобы мёртвый, но не тот, которого я помню еще 4-5 лет назад. Много открывался, много бегал, предлагал себя, но техника уже не та, обработка мяча хромает, с принятием мгновенного решения проблемы и тд...

Но главное- это Вирц! Сыграл на троечку с натяжкой, если по пяти бальной шкале. Как мне показалось, Слот его слишком высоко поднимает, практически к линии штрафной соперника, и кстати, Нагель, тоже так использует Вирца в сборной. Но это не его позиция, поскольку, он- игрок, конкретно центра поля. И да, как только Вирц оказывался в центре, на родной позиции- тут же получались полезные действия.

Еще раз убедился, 150млн., это безбожная цена за такого Вирца как сейчас. По игре, сегодняшней Баварии Вирц не подошел бы- не его стиль, а если в целом, то Вирц- типичный представитель немецкого футбола- с примитивным, прямолинейным мышлением. Даже его игра пяткой в 1-м тайме выглядела смешной и неуклюжей...

И вот смотрел я этот матч и думал: и вот этому Ливерпулю Реал проиграл??? В обороне много проходных лазеек, которые "бакланы" не использовали только в силу нехватки мастерства, а сама игра Ливера в атаке, вобщем и целом мало привлекательная, как правило- быстрые контратаки, но мысли в игре не много. Если Слот по прежнему живет футболом Клоппа, то в принципе, ничего удивительного...
YNWA
YNWA
13 декабря в 20:27
Выиграли, но игра слабая.
shlomo
shlomo
13 декабря в 20:26
Ливер по делу выиграл, наконец-то победив дома, чем в последнее время своих поклонников не очень баловал. "Чайки" очень старались во втором тайме, моменты имели, но "красные" по-хорошему на контратаках должны были забивать голов так пять, примерно. Однако забили с углового, усилиями Салаха и Экитике.
Grizly88
Grizly88
13 декабря в 20:23
Экитике бомбардир не хуже Холланда, Вирц тоже раскрывается, а вот Мо в целом сыграл хорошо но загубил в концовках два хороших момента.
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 20:16
Молодцы красные, может наберут ход. Но сегодня фартило тоже немало
