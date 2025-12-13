Сафонов впервые в текущем сезоне пропустил в составе ПСЖ

«Пари Сен-Жермен», ворота которого защищал россиянин Матвей Сафонов, со счетом 3:2 обыграл «Мец» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Гонсалу Рамуш (31-я минута), Кентен Нджанту (39) и Дезире Дуэ (63). У проигравших отличились Жесси Деменге (42) и грузинский нападающий Георгий Цитиашвили (80).
Сафонов провел третий матч подряд. Ранее в текущем сезоне российский вратарь не принимал участия в играх за французский клуб. Сафонов выходил в стартовом составе в предыдущей встрече чемпионата с «Ренном» (5:0) и в Лиге чемпионов с испанским «Атлетиком» (0:0).
ПСЖ набрал 36 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице. «Мец» потерпел четвертое поражение подряд. Команда с 11 очками располагается на последней, 18-й строчке.
В следующем туре ПСЖ примет «Париж», «Мец» на выезде сыграет с «Лорьяном». Встречи пройдут 4 января.
Вот мы и узнали, что Матвей не только идеальный голкипер, но ещё широкой души человек с безграничным благородством.
Вот мы и узнали, что Матвей не только идеальный голкипер, но ещё широкой души человек с безграничным благородством.
любая поддержка в помощь! Сидит сейчас в Париже читает Соккер и улыбается!!!
любая поддержка в помощь! Сидит сейчас в Париже читает Соккер и улыбается!!!
Что каким иностранным журналистом пришло в голову - этого я и Вы не можем знать в каждом конкретном случае.
Просьба не предполагать несуществующие негативные мотив в чём-то связанном с заголовками новости.
Что каким иностранным журналистом пришло в голову - этого я и Вы не можем знать в каждом конкретном случае.
Просьба не предполагать несуществующие негативные мотив в чём-то связанном с заголовками новости.
Он наверно специально, приревновал лавку! К ней хочет вернуться поскорее
Он наверно специально, приревновал лавку! К ней хочет вернуться поскорее
Грузин был хорош, но есть один нюанс.
Грузин был хорош, но есть один нюанс.