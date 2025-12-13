Сафонов впервые в текущем сезоне пропустил в составе ПСЖ

1765655896

13 декабря 2025, 22:58

«Пари Сен-Жермен», ворота которого защищал россиянин , со счетом 3:2 обыграл «Мец» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Гонсалу Рамуш (31-я минута), Кентен Нджанту (39) и Дезире Дуэ (63). У проигравших отличились Жесси Деменге (42) и грузинский нападающий Георгий Цитиашвили (80).

Сафонов провел третий матч подряд. Ранее в текущем сезоне российский вратарь не принимал участия в играх за французский клуб. Сафонов выходил в стартовом составе в предыдущей встрече чемпионата с «Ренном» (5:0) и в Лиге чемпионов с испанским «Атлетиком» (0:0).

ПСЖ набрал 36 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице. «Мец» потерпел четвертое поражение подряд. Команда с 11 очками располагается на последней, 18-й строчке.