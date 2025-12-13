Top.Mail.Ru
Сафонов впервые в текущем сезоне пропустил в составе ПСЖ

13 декабря 2025, 22:58
МецЛоготип футбольный клуб Мец2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Пари Сен-Жермен», ворота которого защищал россиянин Матвей Сафонов, со счетом 3:2 обыграл «Мец» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Гонсалу Рамуш (31-я минута), Кентен Нджанту (39) и Дезире Дуэ (63). У проигравших отличились Жесси Деменге (42) и грузинский нападающий Георгий Цитиашвили (80).

Сафонов провел третий матч подряд. Ранее в текущем сезоне российский вратарь не принимал участия в играх за французский клуб. Сафонов выходил в стартовом составе в предыдущей встрече чемпионата с «Ренном» (5:0) и в Лиге чемпионов с испанским «Атлетиком» (0:0).

ПСЖ набрал 36 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице. «Мец» потерпел четвертое поражение подряд. Команда с 11 очками располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре ПСЖ примет «Париж», «Мец» на выезде сыграет с «Лорьяном». Встречи пройдут 4 января.

112910415
112910415
14 декабря в 12:18
скоро обратно на скамью
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
14 декабря в 11:44
Шевалье 8 голов в октябре пропустил и 8 в ноябре, так что Моте ещё далеко до него))
lotsman
lotsman
14 декабря в 10:13, ред.
Ну это же Мец!!! Пять ударов в створ!!! Это вам не Атлетик, с одним ударом.))
VeniaminS
VeniaminS
14 декабря в 09:35
Все бывает и пропускает,главное победа.
Rupertt
Rupertt
14 декабря в 04:56
Нервный матч получился для ПСЖ, такие игры с аутсайдерами всегда опасные: чуть расслабился — и сразу проблемы. Хорошо, что дожали и забили свои мячи. Отдельно "порадовал" Сафонов — спасибо, что остановился на двух. Видно, что команда постепенно набирает ход, раз уже вышли на первое место. Теперь главное — не терять очки дальше и спокойно входить в январь.
jRest
jRest
14 декабря в 03:53
Не перестаю восхищаться Матвеем. Зная заранее, что никогда не пропустит по доброй воле, он пошёл навстречу скромной провинциальной команде и дабы скрасить горечь болельщиков от поражения, специально позволил им стать свидетелями исторического события. В итоге и своя команда победила, и соперники счастливые, несмотря на поражение, ведь стали свидетелями уникального явления, случающегося не чаще периодических ледниковых периодов.
Вот мы и узнали, что Матвей не только идеальный голкипер, но ещё широкой души человек с безграничным благородством.
KS_Y116
KS_Y116
14 декабря в 01:28
Не продули и ладно. Моте зачет
liverpool-today
liverpool-today
14 декабря в 01:14
Смотрел обзор. Что ни говори, а прыжки у Сафонова шикарные. Даже когда пропускал прыгал во весь рост. Аки пантера. Я бы только ради этого ставил его в ворота. Сафонов по сути по внешнему виду больше француз чем Шевалье с его французской фамилией
Vilar
Vilar
14 декабря в 01:02
ПСЖисты еле отскочили, Сафонов спас от ничьи, теперь он основной вратарь.))
ABir
ABir
14 декабря в 00:32
Главное, что не потеряли очки, хотя форвардам ПСЖ пришлось попотеть.
Sergo81
Sergo81
14 декабря в 00:31
Пропустить два-непозволительная роскошь для Матвея. Но, первое, псж играл вторым составом и оборона позволяла расстреливать ворота. Особенно первый гол, Матвей реагировал в падении на удар с 3-4 метров в ближний и не успел под добивание в дальний. Второй, конечно, берут только матёрые ( буффон, например). Резюме такое, особо его вины нет, но Лавка зовёт. Может и состав такой был, чтоб без вопросов посадить, как бы сам напропускал.
Bad Listener
Bad Listener
14 декабря в 00:28
Вопрос вратарские ли это голы или защита недоработала?
Брулин
Брулин
13 декабря в 23:56
Понятно. Сафонов опять на лавку.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 23:42
...да в том то и дело,наоборот сделали из него нац героя Аргентины! Хотя у меня к нему прохладное отношение,там фарта больше, а к Сафе полный позитив и понятно тяжело ему не на Родине,
любая поддержка в помощь! Сидит сейчас в Париже читает Соккер и улыбается!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 23:37
До этого отмечалось отсутствие пропущенных голов.

Что каким иностранным журналистом пришло в голову - этого я и Вы не можем знать в каждом конкретном случае.

Просьба не предполагать несуществующие негативные мотив в чём-то связанном с заголовками новости.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
13 декабря в 23:32, ред.
Ну если Матвей в тренде..., почему тогда, к примеру, в заголовке не отразить Сафонова с позитивной стороны, несмотря на 2 пропущенных гола ? ПСЖ что, проиграл ? Вот к примеру Эмилиано Мартинес пропустил от Мбаппе 3 гола в финале ЧМ 2022, но я сомневаюсь, что в заголовках СМИ Аргентины такая формулировка в голову кому-нибудь пришла.
particular
particular
13 декабря в 23:32
С его статистикой игр у него многое "впервые"...
Capral
Capral
13 декабря в 23:31
И оно ему надо было, я вас спрашиваю?! А так, столько времени сухим оставался...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 23:28
Заголовки выбираются основываясь на разных факторах, в том числе том какая информация, с высокой вероятностью, будет интереснее и важнее читателям.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (комментарий удален) (раскрыть)
13 декабря в 23:26, ред.
Так наверно и защита ПСЖ виновна в пропущенных голах ? Однако акцент только на кипере. Это как ?
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 23:07
Впервые за целых три игры))))))
Он наверно специально, приревновал лавку! К ней хочет вернуться поскорее
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 декабря в 23:06
Ну вот и все. Сказка закончилась. И Мотя снова прочно на лавку.Там ему и спокойне и привычнее.
Groboyd
Groboyd
13 декабря в 23:05
Да ещё и 2.
Грузин был хорош, но есть один нюанс.
Брулин
Брулин
13 декабря в 23:04
Мотя пропустил от украинского грузина
Гость
