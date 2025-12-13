Top.Mail.Ru
Салах побил рекорд Руни в АПЛ

13 декабря 2025, 21:51

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал голевой пас в матче АПЛ против «Брайтона» (2:0).

Это было 277-е (188 голов и 89 передач) результативное действие египтянина за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Таким образом, Салах побил рекорд Уэйна Руни по голам и ассистам за один клуб в АПЛ. На счету Руни 276 голевых действий в «Манчестер Юнайтед».

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
14 декабря в 13:41, ред.
Админы, день добрый.

Можно узнать подробности по бану , под причиной Флуд ?
Объясните, если не сложно, в каком там месте у меня разговор не на футбольную тему.
CCCP1922
CCCP1922
14 декабря в 03:17
Ширера Салаху, всё равно не достать, а в Ливерпуле уже не будет так, как раньше... А может, ну её эту АПЛ?
Groboyd
Groboyd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
14 декабря в 00:27
А вот Руни сыграл больше чем Салах и всё равно ниже его. Так что это вообще не важно. Значение имеет лишь конечный результат.
95-shishani-95
95-shishani-95
13 декабря в 23:54
Кстати, такой интересный факт (не по этой теме, конечно).
Хет-трики в Ла Лиге:
Месси - 37;
Роналду 34.
Но есть одно но - Роналду сыграл на 230 матчей меньше!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
13 декабря в 23:29
Респект Мо! Так держать!
Варвар7
Варвар7
13 декабря в 23:19
Ну вот вернулся в состав и сразу рекорд - "информация к размышлению"...)
95-shishani-95
95-shishani-95
13 декабря в 22:47
Салах ведь меньше матчей сыграл?
Groboyd
Groboyd
13 декабря в 22:39
Круто!
У Руни 13 сезонов в МЮ. У Салаха девятый идёт.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
13 декабря в 22:28
Нет ничего вечного!
Drosmo
Drosmo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
13 декабря в 22:10
Простите, не внимательно прочитал правила. Спасибо за помощь.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Drosmo (раскрыть)
13 декабря в 22:01
"Все трансферы (в т.ч. смена капитана) закрываются за час до начала каждого матча национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ, Лига Наций), а открываются через четыре часа после начала матча."
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=151
Гость
