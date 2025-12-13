Салах побил рекорд Руни в АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал голевой пас в матче АПЛ против «Брайтона» (2:0).
Это было 277-е (188 голов и 89 передач) результативное действие египтянина за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Таким образом, Салах побил рекорд Уэйна Руни по голам и ассистам за один клуб в АПЛ. На счету Руни 276 голевых действий в «Манчестер Юнайтед».
Можно узнать подробности по бану , под причиной Флуд ?
Объясните, если не сложно, в каком там месте у меня разговор не на футбольную тему.
Можно узнать подробности по бану , под причиной Флуд ?
Объясните, если не сложно, в каком там месте у меня разговор не на футбольную тему.
Хет-трики в Ла Лиге:
Месси - 37;
Роналду 34.
Но есть одно но - Роналду сыграл на 230 матчей меньше!!!
Хет-трики в Ла Лиге:
Месси - 37;
Роналду 34.
Но есть одно но - Роналду сыграл на 230 матчей меньше!!!
У Руни 13 сезонов в МЮ. У Салаха девятый идёт.
У Руни 13 сезонов в МЮ. У Салаха девятый идёт.
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=151
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=151